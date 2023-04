Sjednica Vlade Republike Hrvatske održala se danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK). Na dnevnom redu sjednice je bio između ostaloga i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Prijedlog zaključka o prihvaćanju Bečke deklaracije o unaprjeđenju suradnje u suzbijanju antisemitizma i poticanju prijavljivanja antisemitskih incidenata.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković uvodno se obratio, govoreći o štrajku liječnika.

"Što se nas tiče mislim da su sve pretpostavke tu, da bilo kakvi štrajkovi liječnika nisu uopće potrebni. No to je u konačnici prije svega na tijelima hrvatskog liječničkog sindikata, ali mislim da je cijela atmosfera razumijevanja problema, sadržaja i svih okolnosti i onoga na koji način radimo kao i konstruktivno ozračje na sastanku bilo savim jasno i očito. To sve vidjelo i u nastupima predstavnika liječnika nakon sastanka."

Prošlog tjedna su ministar Filipović i Plenković bili u Rijeci. Govorio je i kruzeru Eclipse nazvavši ga sjajnim proizvodom i dodatnom vrijednošću hrvatskoj brodogradnji. Podsjetio je da je ovo četvrti veliki brod koji je isporučen u zadnjih nekoliko godina.

Plenković je spomenuo i novi stadion za koji je uvjeren da će iznjedriti nove sjajne nogometaše.

Ne narušava se neovisnost pravosuđa

“Vodimo računa o tome da se ne narušava neovisnost pravosuđa” , rekao je dodajući da Vlada osuđuje one vrste ponašanja koje često dolaze od predsjednika Republike i oporbe te pozvao predsjednika Vrhovnog suda da se ubuduće osvrne na retoriku onih koji sudbenu vlast doživljavaju kao trećerazretnu, a to “sigurno nije Vlada”.

Kaže da se kao predsjednik Vlade jasno očitovao o ovoj temi. "I ako to nije primjećeno od strane predsjednika Vrhovnog suda – Vlada ne vrši pritisak na pravosuđe, od ostalih aktera u demokraciji očekujem da se ponašaju kao što se ponašamo mi”.