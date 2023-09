Vlada će na sjednici u četvrtak donijeti odluku o interventnoj pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije te uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković. Najprije se osvrnuo na probijanje druge cijevi tunela Učka te zahvalio Bina Istri i cijelom timu Ministarstva prometa.

"Nakon 1978. i probijanja prve cijevi doživjeli smo i probijanje druge cijevi. To je fantastičan uspjeh za hrvatski promet i turizam", kazao je te spomenuo dovršetak preostalih desetak kilometara od Tunela Učka do Matulja te dva viadukta Mirna i Limski kanal, što označava dovršetak cjelokupnog projekta.

Spomenuo je i projekt obnovljene osječke Tvrđe koji je financirala Vlada te posjeti Vinkovačkim jesenima.

"Ovoga vikenda Standard & Poor's agencija za kreditni rejting potvrdila je pozitivne izglede Hrvatske i time smo na korak do najviše razine investicijskog rejtinga", podsjetio je premijer. "Rekli su i da su spremni revidirati ocjenu na bolje ako se ovakav trend upravljanja Hrvatskom nastavi", dodao je.

Podsjetio je i na Peti paket pomoći te ukazao na trend smanjenja cijena u trgovačkim lancima.

"Sve je to u cilju smanjenja troškova potrošačke košarice za građane i mislim da su tu postigli itekako dobar uspjeh te, uz ograničenje cijena električne energije i plina, stvorili pretpostavke da se i vidi konkretan pomak u smislu smanjivanja stope inflacije na mjesečnoj razini. Zasada nema poremećaja u opskrbi i dostupnosti proizvoda", kazao je te podsjetio na to da će banke povećati kamatne stope na depozite, a da u "idućih godinu dana neće doći do povećanja kamatnih stopa na kredite".

O saborskom aktualcu

Osvrnuo se i na aktualno prijepodne u Hrvatskom Saboru.

"Što se nas tiče, mislim da smo pokazali što sve činimo za građane i gospodarstvo, i imali smo s druge strane jalovu, bezidejnu nemaštovitu opoziciju koja nastoji lijepiti etikete korupcije, izdajica i veleizdajnika bez argumenata", kazao je te dodao da je oporba ne nudi konkretna rješenja.

"Niti jedne ideje, rješenja u odnosu na ono što je Vlada napravila u proteklih sedam godina i tu je razlika između naših rezultata i njihovih jalovih, bezidejnih i nemaštovitih kritika", dodao je.

Najavio je posjet glavnog tajnika OECD-a Hrvatskoj, prije donošenja odluke o članstvu Hrvatske u Organizaciji za ekonomski razvoj i suradnju.

"Želimo s OECD-om zaokružiti tu dublju integraciju Hrvatske", kazao je Plenković.