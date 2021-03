PLENKOVIĆ SE OBRUŠIO NA MILANOVIĆA: ‘Političko divljaštvo! Bila bi katastrofa da javnost to odobrava’; Upitali su ga za opoziv

To je talog društvenih mreža, podloga za govor mržnje, a onda i za moguće napade. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca. Smatram da bi mu se Milanović trebao ispričati, ali i cijeloj javnosti. A on i njegov glasnogovornik napadaju čak i medije i to zahtijeva reakciju, kazao je premijer

Komentirajući izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao kako je riječ o političkom divljaštvu ispod svih razina komunikacije.

“Sada se mediji i društvo već navikavaju da je to normalno, ali nije. To je neprihvatljivo, a posebno bi bilo loše za društvo i političku scenu da dio javnosti to odobrava, to bi bila katastrofa i sramota. To je talog društvenih mreža, podloga za govor mržnje, a onda i za moguće napade. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca. Smatram da bi mu se Milanović trebao ispričati, ali i cijeloj javnosti. A on i njegov glasnogovornik napadaju čak i medije i to zahtijeva reakciju”, kazao je premijer.

“Potrebno je držati se Ustava i držati se zakona. Činjenica je da je i Vrhovni sud rekao da je postupak kojim je Milanović krenuo bio pogrešan. U tom procesu je profesorica Đurđević pristala biti kandidat što nije na čelu sa Zakonom. Mi nju nećemo podržati jer se ne može postati predsjednikom Vrhovnog suda ako se ne poštuje zakon i reguliran proces izbora. I točka.”

‘Jako je važno da javnost shvati o čemu se ovdje radi’

S druge strane, dodao je Plenković, utjecaj predsjednika na način da on osobno proziva zastupnike je jedna nova dimenzija poimanja i operativnog djelovanja predsjednika Republike Hrvatske.

“To nije njegova ustavna zadaća, da zastupnike pretvara u neke njegove žetončiće. Artikuliranje da je njegovo političko djelovanje protiv HDZ-a, također je iskorak u onome što su njegove političke ovlasti, a što se tiče osobnih kvalifikacija ja se na tu razinu spuštati neću, ali ću ustati u obranu drugih kolega, u obranu novinara i u obranu jedne teze banaliziranjem i pojednostavljivanjem čelne osobe Vrhovnog suda sa znakom jednakosti s reformom pravosuđa. To on ne radi. Mislim da je jako važno da hrvatska javnost dobro shvati o čemu se ovdje radi. Nema nikakvog skrivanja iza želje za reformom pravosuđa, to ovdje nije slučaj, to je pamflet koji se pokušava prodati hrvatskoj javnosti”, rekao je Plenković.

Opoziv? ‘Teško je skupiti dovoljan broj glasova, tu mislim na Most’

Ako se ovako nastavi, dodao je Plenković, može se razgovarati i o opozivu predsjednika.

“Ali, s obzirom na reakcije nekih zastupnika, teško je skupiti dovoljan broj glasova u Hrvatskom saboru, tu mislim na Most, da ne bi bilo zabune. Glume klerikalnu desnicu, a oni su za predsjednika koji dolazi s lijevog spektra. To njihovi birači moraju znati. Još nešto, ja se pitam gospodine Grbin, gospodine Klisović, Miljević, zašto šutite? Odobravate li ovakve grube ispade na Pupovca? Ajde, zucnite”, kazao je Plenković.

Nije htio komentirati Šeksovu najavu o opozivu, ali je ponovno komentirao izbor za predsjednika Vrhovnog suda.

“Izbor čelne osobe Vrhovnog suda nije krivo parkiranje. Milanović je taj koji je profesoricu Đurđević doveo u ovu poziciju. Ona je ta koja je pristala ići na proceduru za koju je mogla znati da neće dobro završiti.”

‘Ova sredstva su nam bitna za oporavak’

Na današnjoj sjednici Gospodarsko socijalnog vijeća govorilo se o Nacionalnom planu oporavka.

“Predstavili smo sažetak dokumenta koji se radi već osam mjeseci, tu su svi resori angažirani, taj dokument sadrži reforme i investicije od 6,3 milijarde eura. To je dio programa EU-a sljedeće generacije iz Fonda za oporavak i otpornost. Mi smo dobili više od ostalih država članica. To su važna sredstva”, rekao je Plenković.

“Nakon gospodarske krize koja je uslijedila zbog pandemije koronavirusa ova sredstva su nam bitna za oporavak. Mi ćemo na Vladi u četvrtak usvojiti informaciju o ovom dokumentu pa dalje predstaviti medijima. Dokument će biti finaliziran i trebao bi biti gotov do kraja travanja nakon čega slijedi potvrda od Europske unije te isplata u kolovozu ili rujnu.”