Premijer Andrej Plenković danas je nakon sjednice HDZ-a dao izjavu za medije.

Na početku se osvrnuo na početak nove školske godine te je naglasio da je važno da se nastava odvija neposredno.

Osvrnuo se i na ankete rejtinga stranaka, kazavši da je HDZ prvi, što govori o tome što HDZ radi zadnjih godina.

"Bit ćemo na 70, 75 posto sezone 2019. godine", rekao je.

"Najavili smo sastanak s bankama koji će biti u srijedu u 10 sati na temu prešutnog prekoračenja", rekao je.

"Ta tema cijelo ljeto unutar SDP-a i Domovinskog Pokreta su nametnuli komentatori van HDZ-a. Ni vi ni ja, ni mi ni itko drugi od nas u nijednom trenutku nije rekao da će razgovarati s nekim kako bi povećao Parlamentarnu većinu. Slušamo teze onih protiv HDZ-a namećući temu o žetončićima. Nema nevidljive ruke. To su problemi koje imaju same sa sobom. Ako netko svojom voljom kaže: "Dobar dan, ja bih podržao taj i taj zakon", to je jedno, ako je voljom nekog - to je drugo", rekao je.

Vrhovni sud

O žetončićima je rekao: "Bez jednog argumenta s naše strane nije se dalo dati naslutiti o žetončićima. Poziv za sastanak sa mnom prije formiranja Vlade su odbili SDP, Domovinski pokret, Centar, Možemo - svi su odbili. Za Banske dvore. To je bilo prije formiranja vlade", kaže.

"O svim kandidatima kao i Dobraniću - jedni da misle da nije dovoljno iskusan, a drugi misle da ne prepoznaje dovoljno probleme. Mi ćemo uzeti na znanje sjednicu Vrhovnog suda koja će biti u srijedu, a nakon rasprave će javnost bolje znati o kandidatima i o Dobraniću", nadodaje.

Na kraju se osvrnuo i na zagrebačku žičaru.

"Gradonačelnika Zagreba u vezi žičare se nisam čuo. Mi smo se vidjeli na Zagrebačkoj premijeri, ali nismo pričali o žičari", rekao je.