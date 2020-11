PLENKOVIĆ OTKRIO OD KOGA SMO NARUČILI CJEPIVA I KOLIKO NAM DOZA STIŽE, A O MILANOVIĆU KAŽE: ‘Ja mislim da je on opsjednut’

“Sada smo nadomak još jedne stepenice koja bi nas po sve tri bitne agencije svrstala u investicijski kreditni rejting”, kaže premijer

Premijer Andrej Plenković obratio se danas javnosti nakon što je sinoć stigla vijest da je agencija Moody’s podigla kreditni rejting Hrvatske rekavši kako je posebno važno da je vrlo jasno prepoznata politika Vlade RH u kriznoj situaciji te njena reakcija na posljedice Covida.

“Održali smo financiranje države i prihode kroz razne mjere. Napravili smo iskorake i na međuanarodnim financijskim tržištima. Pokazali smo da smo u stanju ne samo zadržati kreditni rejting nego dobiti i iskorak kod Moody’sa. Sada smo nadomak još jedne stepenice koja bi nas po sve tri bitne agencije svrstala u investicijski kreditni rejting”, rekao je premijer.

Plenković je istaknuo kako ovakve ocjene pokazuju da je Hrvatska na dobrom putu i da ostvaruje pozitivne rezultate:

“Podsjećam da smo uputili za nacionalne bolnice 868 milijuna kuna. To uključuje novac za Klaićevu, Infektivnu kliniku, Nacionalnu memorijalnu bolnicu u Vukovaru. Istodobno, 472 milijuna kuna jučer smo soigurali županijskim bolnicama. Još jedna odluka koja je kapitalno važna – odlučili smo, naime, dati 88,5 milijuna kuna kapitalne pomoći društvu Croatia Airlinesu”, poručio je Plenković.

Naručili smo milijune doza cjepiva

Nakon što je početkom tjedna stigla objava o Pfizerovom cjepivu protiv koronavirusa, Plenković je otkrio koliko smo doza naručili te od kojih sve kompanija:

“Mi smo dosad, u dogovoru s EK, zaključili sporazume o kupnji cjepiva unaprijed. To su sporazumi s Astrom Zenecom od koje smo naručili dva milijuna i 705 tisuća doza. Kad je riječ o Sanofiju, kroz nekoliko tjedana znat ćemo koliko će biti doza raspoređeno po EU članicama. S Johnsonom&Johnsonom smo dogovorili 900 tisuća, a kod Pfizera smo rezervirali milijun doza cjepiva.”

Ponovno o Milanoviću: ‘Zašto da ja zašutim?’

Komentirao je i današnje Mialnovićeve prozivke koji mu je poručio da je “dosta plakanja” i da se navikne na “tvrdu kohabitaciju”:

“Nisam stigao pogledati sve što je rekao, ali sam shvatio kuda to sve ide. Sve više se pojavljuje ta neka vrsta opsjednustosti, on je opsjednut onime što ja radim i što sam radio prije. Nastoji podcijeniti moje aktivnosti u Bruxellesu i Parizu. On je isto bio u Bruxellesu i što je tad napravio, kupio polovni auto? Razlika između mojih i njegovih dostignuća je emorma. Milanović je veći stalker od Marasa, mislio sam da je Maras glavni stalker.”

Rekao je i kako je Milanović opsjednut je s košarkom, ali da ga nikako ne može pobijediti pa makar i da “stoji na trepavicama”. Dodao je i da je Milanović ucviljen jer je od njega izgubio na izborima 2016. godine.

MILANOVIĆ PONOVNO PO PLENKOVIĆU: ‘To je tvrda kohabitacija. Ako te netko proglasi teroristom, ne možeš prema njemu biti pupoljak’

Na pitanje do kada će trajati ovo prepucavanje i misli li prvi popustiti, Plenković kaže:

“Zašto da ja zašutim? Mnogi su zašutili nakon afere Janaf.. Nećete valjda očekivati od mene, kilavca, da ja šutim? Pa štonje vama, pa to je politika.”

Rejting na najvišoj razini i neinvesticijskoj kategoriji

Podsjetimo, agencija Moody’s podigla je u petak kreditni rejting Hrvatske za jedan stupanj, iz ‘Ba2’ u ‘Ba1’, najvišu razinu u neinvesticijskoj kategoriji, a izmijenila je izglede iz pozitivnih u stabilne.

Rejting ‘Ba1’ još uvijek signalizira ulagačima da agencija smatra kupnju državnih obveznica Hrvatske špekulativnim ulaganjem.

Promjena izgleda iz pozitivnih u stabilne sugerira da će agencija u idućim mjesecima zadržati rejting na toj razini.

Moody’s kao ključne pokretače revizije navodi povećani institucionalni kapacitet i kreiranje politika kako zemlja ulazi u kritičnu fazu pristupanja europodručju, te smanjenu izloženost Hrvatske riziku duga u stranoj valuti.

Kod druge dvije agencije rejting na investicijskim razinama

Moody’s je od ožujka 2016. godine držao hrvatski kreditni rejting na Ba2, dva stupnja ispod investicijske kategorije, a od tada je samo mijenjao izglede, sa stabilnih u ožujku 2016. na pozitivne u ožujku 2017., a pozitivne u travnju 2019. godine.

Druge dvije velike agencije za kreditne rejtinge – Standard&Poor’s (S&P) i Fitch, kreditni rejting Hrvatske drže na investicijskim razinama, što su potvrdile i tijekom ove godine.

Tako je S&P u rujnu potvrdio potvrdio kreditni rejting Hrvatske ‘BBB-/A-3’, uz stabilne izglede, a u lipnju je to učinio i Fitch, koji je potvrdio dugoročni kreditni rejting Hrvatske ‘BBB-‘, uz stabilne izglede.