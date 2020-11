Ako stožer smatra da postoji potreba za dodatnim pooštravanjem mjera, one će biti donesene. Zajednički je stav da neće biti kompletnog lockdowna niti policijskog sata. Nitko ne zagovara takvu opciju”, poručio je premijer

U Banskim dvorima održan je sastanak vladinog Znanstvenog savjeta o koronavirusu. Na sastanku je osim znanstvenika i članova Stožera i premijer Andrej Plenković koji se nakon sastanka obratio javnosti.

Rekao je da su na sastanku raspravili aktualnu situaciju u vezi covida-19 u Republici Hrvatskoj i čuli mišljenja članova savjeta te konstatirali kako postoji jasan zajednički nazivnik – “da su mjere primjerene i proporcionalne ugrozi koju epidemija trenutno predstavlja zdravlju u Republici Hrvatskoj”.

“Svi su svjesni situacije, upućuju na visok stupanj opreza i provedbu svih mjera. Važno je da ćemo od članova znanstvenog savjeta dobiti i eventualne prijedloga dodatnih mjera. Mjere koje su sada na snazi bit će produljene. Ako stožer smatra da postoji potreba za dodatnim pooštravanjem mjera, one će biti donesene. Zajednički je stav da neće biti kompletnog lockdowna niti policijskog sata. Nitko ne zagovara takvu opciju”, poručio je premijer.

‘Postoji margina dodatnoga pooštravanja mjera’

“Postoji margina dodatnoga pooštravanja mjera, primjerice broj ljudi na javnim okupljanjima, a postoje i posebni režimi od škola, uputa za državne i javne uprave… Ukoliko postoji netko unutar struke tko smatra da možemo poduzeti dodatne mjere, otvoreni smo za sve što može usporiti dinamiku zaraze. Nitko ne zagovara stroge mjere”, rekao je pa pojasnio da ne bi zatvarali škole, ugostiteljske objekte, ograničavali rad trgovinama…

Premijer je rekao kako sve što rade, rade na temelju analize te prate situaciju.

‘Osigurat ćemo lijekove za onkološke bolesnike’

Komentirao je i tvrdnju da u određenim bolnicama nema lijekova za onkološke pacijente.

“Čim se reblans usvoji ,slijedi isplata sredstava. Ministar Beroš je u kontaktu s nadležnim ustanovama i vjerujem da je prije riječ o iznimci nego pravilu ukoliko je netko ostao bez lijeka. Osigurati ćemo onima kojima treba potrebne lijekove”.

Premijer se zahvalio medicinskom osoblju, posebno onima koji su uključeni u bitku s pandemijom koronavirusa.

“Što se tiče njihovih sugestija, ministar s njima vodi dijalog. S te strane od broja liječnika i sestara, preraspodjela aparata, o tome brigu vodi Ministarstvo zdravstva. Važno je imati kvalitetan dijalog sa svim ustanovama. Razumijeli smo poruku i ministar vodi dijalog”, izjavio je Plenković.

O zaraženima i Đikićevoj izjavi: ‘Mjere su adekvatne. Primjetno je usporavanje rasta’

Iz dana u dan bilježi se rekordan broj novozaraženih, a mjere su kao adekvatne. Znanstvenik Ivan Đikić smatra da smo palicu preuzeli od Švedske i da je Vlada prekasno reagirala.

“Mjere su adekvatne. Nisam pratio što je gospodin znanstvenik rekao. Što se tiče broja zaraženih, cijelog tjedna vidimo znatno, znatno, znatno manji rast. Zadnjih dana taj rast se sveo na tri, četiri posto. Prema tome mi idemo s primjerenim mjerama i vlastitim modelom, ali učimo na tuđim iskustvima”

Usporavanje rasta je primjetno, ali postoji opasnost da se sutradan prijeđe granica od 3000 zaraženih. Liječnici upozoravaju da će umirati oni koji ne bi trebali umirati.

‘Ovo nije samo zdravstveno pitanje, nego i gospodarstveno i financijsko i pitanje radnih mjesta’

Osvrnuo se i na izjavu Gordana Lauca koja je izazvala mnoge polemike u društvu.

“Prošli tjedan sam pojašnjavao okvire Znanstvenog savjeta. Oni su tu dobrovoljno i besplatno. Angažirali su svoj rad i iskustvo Vladi u poduzimanju mjera. Nitko od tih ljudi nije vezani niti politikom Vlade, niti Stožerom, a mi smo još manje vezani njihovim izjavama. Mislim da je gospodin Lauc sam u svojim istupima pojasnio tu nespretnost. Niti je to bila njegova namjera niti je to mislio. Raspravili smo bojne teme i došli do zajedničkog nazivnika. Ne misli svaki član Savjeta nužno isto, zato taj doprinos i je koristan. Što se tiče kriznog upravljanja, to je u vrijeme Covida najvažnija zadaća Vlade i zdravstvenog sustava. Ovo nije samo zdravstveno pitanje, nego i gospodarstveno i financijsko i pitanje radnih mjesta”, rekao je Plenković.

Na pitanje ima li Vlada svoju projekciju o broju smrtnih slučajeva, Plenković je kratko odgovorio: “Ne kanim polemizirati s izjavama gospodina Đikića. To smo već prošli u prvom mandatu. Tada je bila inicijativa prema Barišiću. Ta tema je za mene kompletno passe”, rekao je Plenković. Na upit o projekcijama, kazao je da se sve radi na temelju analize. “Gospodin Capak će to komentirati”, rekao je Plenković.

Opoziv ministra Ćorića

“Sve sam jučer nacrtao. Imate nesretan SDP, imate Škoru koji su krenuli u vježbu destabiliziranja vlade”, rekao je Plenković komentirajući zahtjeve za opoziv ministra Ćorića. “Malo ćemo se igrati, sigurno će ići i na interpelaciju zdravstva i ministra Beroša. To su oni isti koji tvrde da se mi skrivamo iza nekog stožera… Ljudi to vide”, dodao je.

>>> Uskoro više…

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.