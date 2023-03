Premijer Andrej Plenković obraća se javnosti nakon što je Vlada danas donijela uredbe o paketu mjera kojima se građanima i ekonomiji pomaže uslijed inflacije te nakon što je predsjednik Zoran Milanović iznio kritike na račun HDZ-a zbog zataškavanja prometne nesreće u kojoj je sudjelovao župan Dekanić.

"Ono što je najvažnije jest da cijene struje i plina za građane ostaju iste. Struje u idućih šest mjeseci, a plina godinu dana. Osigurana je "priuštiva cijena energenata za vrtiće, škole, vjerske ustanove... To govori o kalibriranosti mjera", naglasio je Plenković na početku.

O kompanijama koje dobivaju pomoć

Novinari su upitali premijera hoće li Vlada objaviti popis kompanija kojima je pomogla budući da neki povećavaju cijene? Prelijeva li se pomoć države u njihovu dobit?

"Oni dobivaju pomoć tako da je fiksirana cijena. Ja sad ne znam popis od tih tisuću kompanija napamet. Možemo pitati HEP pa vam javiti", rekao je Plenković te dodao:

"Na svim akterima je da svojim djelovanjem, cijenama budu primjereni trenutku. Mislim da su na razgovoru u ponedjeljak poslodavci itekako svjesni težine ovih potpora".

Premijer se nije složio s primjedbom da on samo poziva na solidarnost dok se cijene dižu jer je bilo djelovanja inspekcija.

"Održat ćemo HEP, ne samo na nogama nego kao jaku kompaniju", rekao je. Dodao je i da očekuje dobru sezonu te da će se Hrvatska još bolje nositi sa izazovima krize.

"Naš zadatak je da u krizi omogućimo da idemo naprijed i da svi ostanemo na nogama", rekao je.

'Kad sam rekao da je Dekanić bio suvozač?'

Osvrnuo se i na slučaj uhićenog župana Damira Dekanića koji je danas doveden pred sud zbog sumnje u neistinito iskazivanje okolnosti prometne nesreće. Upitan je vjerujete li još uvijek da je Dekanić bio suvozač?

"Kad sam ja to rekao?" odgovorio je Plenković i nastavio: "Ja sam dao samo jednu izjavu o tome... Vidite, institucije djeluju, bez pritiska HDZ-a i Vlade. Da ima pritiska iz HDZ-a i Vlade, onda ne bi bilo ničega. Vidim deklaracije strančica poput DP-a koji otvoreno govore da su radili pritiske na policiju i DORH. To nije normalno. Oni su ponosni što rade pritisak na neovisna tijeka, to je ozbiljno zabrinjavajuće", kaže i dodaje:

"Reći ću sljedeće - treba sve rasvijetliti. Na tijelima države je da utvrde što je sve bilo. Na njemu je da govori istinu".

Upitan je i o Milanovićevoj kritici da su lokalni čelnici nedodirljivi.

"Postoji vrlo jasni hodogram kako se može dovesti do izvanrednih izbora. To je nešto što je moguće po zakonu. Zakon je donesen zbog stabilnosti predstavničkih tijela i izravno izabranih čelnika. To je napravljeno s logikom da imaju četiri godine da se trude činiti dobro za svoju sredinu, za što su dobili povjerenje. Zakon je dobar", kaže.

Hoćete li ga pozvati na ostavku ako bude kriv?

"Vidjet ćemo, ima još dosta do odluke suda. Njegov mandat ide", rekao je.

'Ništa se nije zataškalo'

Upitan je o Milanovićevoj izjavi da priča s Dekanićem vodi do vrha.

"Na koji način vodi do vrha? U ponoć na Veliku subotu, kako mislite da je uloga predsjednika Vlade u tome?", zapitao je premijer. "Što se tiče insinuacija da to ima veze s nekime od nas, to je netočno. Kako bi netko od nas u noći sa subote na nedjelju mogao to znati? Jesmo li imali male noćne razgovore?".

Zašto je istraga trajala godinu dana?

"Morate pitati USKOK, DORH i policiju. Da ga netko štiti, bi li došlo do ovoga jučer? Što se zataškalo, ako je došlo do uhićenja njega i tri policajca?", rekao je.

Novinari su dodali da se za tri svjedoka znalo od početka.

"Dobro... Dinamika je na pravosudnim tijelima", kaže Plenković i napominje da je imao samo informaciju da Dekanić nije vozio.

Pitali su ga i vrijeđa li ga na ljudskoj razini ako mu je Dekanić lagao?

"Pustite vi moju ljudsku razinu...", kazao je.

'Milanović se ponaša protuustavno'

Kad su novinari završili s pitanjima Plenković je kazao: "Čekajte malo. Što je to Milanović govorio?".

Onda su ga pitali koji dio Milanovićevog današnjeg izlaganja želi komentirati.

"On se zapravo cijelo ovo vrijeme ponaša protuustavno. Nastoji cijelo vrijeme rušiti vladu i napadati vladajuću stranku. Bilo bi dobro da hrvatski mediji osvijeste tko se to ponaša sve ovo vrijeme protuustavno. Ovako se nije ponašao nijedan predsjednik do sada. Budući da se tako ponaša, dobiva tretman kakav zaslužuje, a to je da nema nikakve potrebe da se s njim sastajemo. Načinom na koji se ponaša izaziva politički odgovor vlade. On nama treba. Moramo surađivati u normalnim uvjetima i s normalnim uvjetima. On je zavarao svoje birače. Čak je u jednoj kolumni vaš kolega precizno konstatirao da je oko Milanovića međunarodna zajednica stvorila sanitarni koridor", kazao je Plenković.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović, ranije je, između ostalog, kazao:

“Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, da se župan u moje vrijeme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to pozna, koji moralni kodeks, koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države. Tako da, ljudi se plaše i nije vreme”, kazao je Milanović.

Uskoro opširnije...