Premijer Andrej Plenković danas je u Banskim dvorima predsjedao Vladinim Znanstvenim savjetom, a potom se obratio novinarima.

"Na Znanstvenom savjetu je bila sadržajna rasprava. Visoki stupanj konsenzusa o tome kako je ključno ohrabriti i potaknuti dodatno hrvatske građane koji imaju određene rezerve prema cijepljenju. Svi su suglasni da je cijepljenje najbolji način zaštite Covida-19. Dobili smo i potporu mjerama koje Stožer poduzima kako bismo odgovornim ponašanjem smanjili dinamiku zaraze", rekao je Plenković i dodao da je odnos između broja novozaraženih te hospitaliziranih i preminulih manji nego ranije čemu je pridonijelo cijepljenje.

"Trebali bismo ostati narančasti na karti. To mi kažu ovi naši koji računaju", rekao je Plenković i dodao da misli da, što se tiče mjera, su donijeli sve što su trebali i da novih mjera neće biti.

"Od 15. srpnja do 15. kolovoza je 35 posto hrvatskog turizma na godišnjoj razini. Sada je svojevrsni money time i dajmo svi svoj obol da to tako i bude. Jasno je da će sezona biti bolja nego lanjska, ali treba ići prema 2019. koja je bila super", kazao je Plenković.

Govorio i o Laucu

Na pitanje o oštroj reakciji HUBOL-a na istup znanstvenika Lauca, Plenković je rekao da nisu oni iz "SDP-a pa da izbacujemo ljude'.

"Svi članovi Savjeta su na ovdje dobrovoljnoj bazi bez financijske naknade. Svi njihovi nastupi u medijima su osobni nastupi gdje predstavljaju sebe. Točka", kazao je Plenković i dodao kako su u Savjetu zbog konzultacija.

"Ne odgovaramo za njihove stavove u javnosti", rekao je Plenković te dodao da ako članovi Znanstvenog savjeta imaju neke nesuglasice da se mogu sjesti na kavu i to raspraviti. "Ne želim komentirati Laucove objave, neka ih on sam tumači. Kao i drugi nastoji biti stručan i konstruktivan u onome što bi trebao biti cilj. On ne govori u ime Vlade, svatko govori što hoće, ovo je slobodna zemlja", kazao je Plenković i dodao da im tim objavama Lauc ne ruši autoritet.

"Da ljudi prate ono što mi govorimo, bilo bi 90 posto cijepljenih", kazao je Plenković.

"Ako se utvrdi da je potrebna i treća doza, onda će biti i nje", rekao je Plenković. "Hoće li trebati, to će odlučiti medicina", rekao je.

'Danas je spajanje, a ne otvaranje Pelješkog mosta'

Govorio je i o Pelješkom mostu.

"Danas je spajanje, a ne otvaranje Pelješkog mosta. Još se trebaju dovršiti pristupne ceste. To je veliki projekt za Hrvatsku i on mijenja sve za Hrvatsku. To je fascinantan događaj za sve nas i moramo biti ponosni što smo realizirali taj projekt", kazao je Plenković o spajanju Pelješkog mosta.

"Arhitektonski je prekrasan, vjerujem da će se svi koji će posjećivati jug Hrvatske osjećati divno", kazao je.

"Osjećam se sjajno", kazao je i dodao da je to dio pet velikih postignuća njegove Vlade uz euro, Schengen, Rafale i obnova Zagreba i Banovine nakon potresa.

Kriza u SDP-u i Domovinskom pokretu

Na pitanje odgovara li HDZ-u slabljenje SDP-a, ponovio je da Hrvatskoj treba politička stabilnost. "Pratimo što se tamo događa, isključili su neke zastupnike. To su njihove odluke i vidjet ćemo kako će se to reflektirati po njih. S jedne strane imamo krizu u SDP-u, i Domovinski pokret, i Vladu HDZ-a koja je pouzdan akter. Stoji čvrsto i ne mrda", zaključio je Plenković.