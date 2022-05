Nakon sjednice Vlade RH, premijer Andrej Plenković izašao je pred novinare. Najprije je govorio o planu Europske komisije o smanjenju ovisnosti EU o ruskim energentima.

'Vlada vodi računa o energetskoj sigurnosti'

"Plan kojeg je jučer iznijela predsjednica EK ima tri elementa. Prvi su mjere uštede, drugo je diverzifikacija opskrbnih pravaca te u konačnici prelazak na obnovljive izvore energije. Plan je vrijedan 300 milijardi eura - 225 milijardi u zajmovima, a 75 milijardi u bespovratnim sredstvima. Za nas je posebno važno kad je riječ o investicijama koje se odnose na plinsku i naftnu infrastrukturu, da se otvaraju se mogućnosti za dodatna ulaganja, proširenje kapaciteta te da tako Hrvatska postaje strateška zemlja kada je riječ o diverzifikaciji opskrbnih pravaca", rekao je premijer.

Dodao je da Vlada poduzima sve potrebne aktivnosti u to smislu.

"Imamo krizni tim koji vodi računa o tome da se na vrijeme popune kapaciteti skladišta plina. U ovim okolnostima, koje su sve samo ne uobičajene, Vlada vodi računa o energetskoj sigurnosti građana i građanki”, kaže.

'Nastojim ne slušati sve što Milanović govori'

Upitan o izjavi predsjednika Zorana Milanovića, koji ga je prozvao da aktivno sudjeluje u razaranju Hrvata u BiH, Plenković je kazao kako nastoji ne slušati i ne pratiti sve što Milanović govori.

“On je, nažalost, izabran na dužnost predsjednika pa ga vi prenosite. Ja sam čak dobio signal od kolega da nas je nazvao izdajica i veleizdajicama. Indikativno je da to, po njegovim kriterijima, govori čovjek koji je išao aktivno u kampanju u Sarajevo agitirati za Željka Komšića, protiv HDZ-a BiH i protiv svih stranaka okupljenih u okviru Hrvatskog narodnog sabora. Nema niti trunke vjerodostojnosti onog koji u crvenom šuškavcu odlazi u Sarajevo", kazao je Plenković.

'Radi li to Milanović iz uvjerenja ili je korisna budala?'

Osvrnuo se i na Milanovićev pokušaj blokade prijema Švedske i Finske u NATO.

"Što s takvom inicijativom koja nije plod prethodnog usuglašavanja institucija zaduženih za vanjsku politiku? Imate izvornu tezu protiv širenja NATO-a. Ona dolazi u trenutku kada je Rusija napravila brutalnu vojnu agresiju na Ukrajinu i time srušila temelje sigurnosne arhitekture u Europi. Cijeli zapadni svijet se solidarizirao s Ukrajinom. Radi li on to iz uvjerenja, ima li neki radni nalog ili je samo korisna budala koja ovo radi u interesu Moskve, meni to do kraja nije poznato. Ali mi je poznato da je izašao s tezom da Hrvatska kao članica NATO-a blokira dvije naše partnerice u trenutku kada one nakon desetljeća ustrajanja na neutralnosti donose unutar sebe strateške odluke da procjenjuju da je za njihovu sigurnost bolje da budu u sigurnosnom smislu pokriveni kišobranom koji se zove članak 5", ustvrdio je premijer.

Zapitao se hoće li Milanovićeva inicijativa pomoći ili odmoći Hrvatima u BiH.

"Naša vlada i diplomacija za razliku od njega učinila je gigantske korake da bi se emancipiralo pitanje izbornog zakona i prava Hrvata u BiH. Ja tu temu pratim godinama iz različitih uloga i uspoređujem naš angažman u odnosu na njega sada dok je predsjednik, ali još više i prije kao predsjednika vlade. Ne vidim da je kao premijer dizao ovu temu", rekao je Plenković i dodao da Milanović to radi da bi naštetio HDZ-u u Hrvatskoj i u BiH.

