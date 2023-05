Vlada je u srijedu predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je osnovni cilj reforme povećanje plaća te da će u novom krugu reforme biti izmijenjeno ili dopunjeno devet zakona.

Vlada želi, rekao je, podići životni standard i plaće, osobito građanima s najnižim plaćama, podići kupovnu moć kućanstava, smanjiti nejednakosti, očuvati gospodarski rast te ojačati fiskalnu autonomiju jedinica lokalne samouprave.

Plenkovića je naljutilo novinarsko pitanje je li reforma, odnosno ukidanje prireza, poseban izazov za gradonačelnike najvećih gradova u kojima je na vlasti oporba.

“Kojom to matematikom ovo što mi radimo postaje izazov, a možeš spojiti aktualne stope poreza na dohodak s aktualnim prirezom kojeg imaš. Ako, recimo, neka općina x ima 20 posto poreza na dohodak i stavili su maksimalni prirez od 10 posto, to je budući akumuliralni porez na dohodak od maksimalnih 22 posto. Što mu se to uzelo? Ta teza je lažna, zlonamjerna, izmišljena u eteru u kojem ionako bucaju svašta, bez da išta znaju. Što bismo mi trebali raditi u trećoj godini mandata? Ne raditi ovo što smo radili do sada? Ići dalje s fiskalnom decentralizacijom, ići dalje s rasterećenjem građana i poduzetnika i omogućavati ljudima veće plaće zato što su izbori za godinu dana i nećemo činiti ništa. Pa čija je to logika?! To može biti logika samo nekoga tko ništa ne zna”, rekao je Plenković i dodao:

“Je li kampanja sad počela? Je li kampanja 1. siječnja? Što bismo trebali biti sputani jer su izbori za godinu dana? Tek će 22. srpnja biti da smo napunili treću godinu mandata ove Vlade. Koja je to logika? Moramo to razgrnuti, razoriti tu nevjerojatnu tezu oporbe. Znate zašto napadaju ovo do kraja, to sam rekao jučer koalicijskim parterima… Pa zato što je dobro! Zato što je korisno za građane! Jer kuže, ovi su donijeli reformu na stol koja će ljudima povećati plaće. Pa kako je moguće da to napravi zločesti HDZ?! To je cijela bit njihove kritike. Ista stvar je s izbornim jedinicama, bucaju napamet, nisu vidjeli ništa, a kad vide izborne jedinice sutra shvatit će da su maksimalno korektne prema svima. Kao što je i sve što radimo maksimalno korektno. Jesmo li ovdje zakinuli Zagreb, Rijeku, Split?! Teze da vodimo neku selektivnu politiku ‘dat ćemo gdje su naši, a ne gdje je netko drugi’ ne stoje”, kazao je Plenković.