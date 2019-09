PLENKOVIĆ SE NA VLADI OSVRNUO NA REFINANCIRANJE ROLL-UP KREDITA AGROKORU: Isplata graničnog duga dobavljačima ne dolazi u pitanje’

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izrazio žaljenje što odluka Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora o refinanciranju roll-up kredita nije donesena jednoglasno, ocijenivši da je njezino donošenje izrazito važno jer šalje poruku sigurnosti, stabilnosti i daljnje konsolidacije kompanije i njezinog uspješnog poslovanja u budućnosti.

Osvrnuvši se na početku sjednice Vlade na odluku Privremenog vjerovničkog vijeća o refinanciranju roll-up kredita, Plenković je kazao da “nažalost njihova odluka nije donesena konsenzusom, premda isplata graničnog duga dobavljačima, uređena nagodbom, ne dolazi u pitanje niti od Fortenove grupe”, što dobro znaju i veliki i mali dobavljači.

Izglasali refinanciranje roll-up kredita

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora u srijedu je većinom glasova – s tri glasa predstavnika financijskih vjerovnika, a protiv dva predstavnika dobavljača, izglasovalo refinanciranje roll-up kredita.

Kako je odluka dobila podršku većine, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško rekao je u srijedu da će nastaviti s radnjama koje su još potrebne kako bi završili refinanciranje SPFA kredita obveznicom ovog petka.

Fortenova grupa refinancirat će roll-up kredit iz lipnja 2017. izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a refinanciranje predvodi američki investicijski fond HPS Investment Partners, uz sudjelovanje VTB banke.

Roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.

Fortenova je svoju ponudu za plaćanje graničnog duga u ovoj godini podigla na devet milijuna eura, s inicijalno ponuđenih 5 milijuna eura, no dobavljači nisu glasovali za refinanciranje.

Sve će biti isplaćeno u sljedećim godinama

“Sve će to biti isplaćeno u sljedećim godinama. Bilo bi dobro da je ta odluka konsenzusom donesena, no eto nije. U svakom slučaju, angažman hrvatske Vlade i Hrvatskog sabora koji je donio zakon o izvanrednoj upravi, bio je vrlo odvažan, vrlo hrabar 2017. pred Uskrs, u trenucima kada je Agrokor bio blokiran, kada su dobavljači obustavljali dostavu svojih roba Konzumu, kada je prijetio kolaps ne samo te kompanije, koja je ukupno zapošljavala 60.000 ljudi u Hrvatskoj i drugim državama jugoistoka Europe, nego je trebao izazvati lančanu reakciju i na dobavljače, i na hrvatske poljoprivrednike, na hrvatski financijski sustav”, izjavio je Plenković.

Dodao je i da taj odvažan potez Vlade i Sabora na razini Europe i svijeta dobiva sve pozitivne ocijene.

Kako je istaknuo, danas ta kompanija s takvom odlukom neće nositi na svojim leđima visoke kamate, koje su zadnjih nekoliko mjeseci rasle, nego će nositi kamate koje su još uvijek za kompaniju koja izlazi iz krize i poteškoća drukčije nego da solidno posluje.

Napomenuo je i da s takvom odlukom kompanija ide na put konačnog oporavka i kvalitetnog poslovanja i opstanka i radnih mjesta i kompanije, sve to bez i jedne krune troška za porezne obveznike.

Zahvalio Martini Dalić

Plenković je ocijenio odluku Privremenog vjerovničkog vijeća kao ovotjedni događaj koji je “možda imperfektan” po broju glasova, no po svojoj supstanci je izrazito važan jer šalje poruku sigurnosti, stabilnosti i daljnje konsolidacije kompanije i njezinog uspješnog poslovanja u budućnosti i na određeni način zaokružuje cijelu priču.

Na kraju je zahvalio bivšoj potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić koja se “dosta investirala u ovaj proces i dala u toj fazi ključan doprinos” te sadašnjem ministrom gospodarstva Darku Horvatu koji je nastavio taj proces.

Izgradnja graničnog mosta za promet Obrež – Božakovo

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila nacrt sporazuma koji bi trebala potpisati sa slovenskom vladom o izgradnji cestovnog graničnog mosta preko potoka Kamenica kod stalnog graničnog prijelaza (GP) za pogranični promet Obrež (Hrvatska) – Božakovo (Slovenija).

Također je odredila svoje izaslanstvo za vođenje pregovora kojima će se regulirati raspodjela obveza između dviju država.

Nacrt sporazuma pripremljen je nakon Vladinog zaključka sa sjednice u Karlovcu početkom prosinca prošle godine o izgradnji zamjenskog mosta preko potoka Kamenica kod GP Obrež – Božakovo, jer su taj most i granični prijelaz 27. travnja 2015. godine zatvoreni za sav promet nakon što je oštećen u poplavama 2014. godine.

Most će osigurati bolju cestovnu povezanost i suradnju Hrvatske i Slovenije odnosno stanovništva u pograničnim područjima.

Ukupna procjena vrijednosti izgradnje mosta je pet milijuna kuna, od kojih Hrvatska (Hrvatske ceste), treba osigurati 50 posto odnosno 2,5 milijuna kuna i to za iduću godinu 375 tisuća kuna, 2021. godine 625 tisuća kuna, 2022. godine 750 tisuća kuna te 2023. godine 750 tisuća kuna, stoji u obrazloženju odluke.

Vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom kojom se, uz ostalo, određuje da jedinice lokalne samouprave neće morati plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ako u ovoj godini odvajaju više od 44 posto takvog otpada, odnosno viša od 52 posto u idućoj godini te više od 56 posto u 2021. i više od 60 posto u 2022. godini.