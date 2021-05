PLENKOVIĆ OPET ŽESTOKO KRITIZIRA ĐURĐEVIĆ: ‘Milanović građanima prodaje boze. Biti predsjednica Vrhovnog suda nije dječja igra’

Plenković: ‘U svojim programima i Josip i Gari jasno su stavili okvir politike HDZ-a na izborima ove godine – načelo kontinuiranog dijaloga sa županijama, gradovima i općinama’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se danas javnosti tijekom posjeta Primorsko-goranskoj županiji i Istarskoj županiji, rekavši da mu je drago biti na Korzu u Rijeci i dati potporu kandidatkinjama i kandidatima. “U mandatu naše Vlade realizirani su krupni projekti za Rijeku, Primorsko-goransku županiju i Hrvatsku”, dodao je.

“Investirali smo velika sredstva u KBC Rijeka. Oleg kaže da radimo renesansu na obali, puno ulažemo. Luka Rijeka postat će još važniji gospodarstveni generator, Vlada vodi računa o Gorskom kotaru. Investiramo i dalje.

U svojim programima i Josip i Gari jasno su stavili okvir politike HDZ-a na izborima ove godine – načelo kontinuiranog dijaloga sa županijama, gradovima i općinama. Nijedna Vlada ranije postavila okvir dijaloga”, dodao je.

ZLATA ĐURĐEVIĆ IZAZVALA PLENKOVIĆA: ‘Molim neka pokaže citat gdje sam rekla da se zalažem da politika bira suce!’

Popuštanje mjera?

Tvrdi da epidemija jenjava, cijepljenje se ubrzava te da krećemo iz faze očuvanja radnih mjesta u kreiranje radnih mjesta. Komentirao je i eventualno popuštanje epidemioloških mjera.

“Što se nas tiče, radimo sve primjereno okolnostima. Vidjeli ste da je Hrvatska prošla u pogledu mjera na vrlo balansiran način. Proteklih dana možete vidjeti kakve su reakcije građana u zemljama s restriktivnim mjerama, policijskim satom itd.”, rekao je.

“Hrvatska je našla balans između zdravstvene zaštite i rada, obrazovanja, normalnog života… Mislim da smo u tome uspjeli, tome je doprinos dala osobna odgovornost sugrađana. Žao mi je zbog svih koji su preminuli, svaki je život dragocjen. Osigurali smo dovoljne količine cjepiva, dnevno cijepljenje se ubrzava, želimo da se do 30. lipnja cijepi 50-55% odrasle populacije. Vjerujem da idemo dobro. Stožer razgovara s akterima. Ići će se u testne, pilotne projekte. Kako bude epidemija slabija, cijepljenost veća, brže ćemo se vratiti u normalan život”, dodao je.

“Što se tiče prvog poluvremena lani, znate odgovor”, rekao je na pitanje je li Hrvatska pobijedila koronavirus.

MILANOVIĆ TVRDI DA PLENKOVIĆ – MULJA: ‘Program Zlate Đurđević je ozbiljniji i pismeniji nego što je on ikad nešto napisao’

O Zlati Đurđević

Komentirao je kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Zlatu Đurđević, ponovivši da je prekršila proceduru te da neće biti izabrana za predsjednicu. “Milanović cijeloj hrvatskoj javnosti prodaje boze, a u tome mu se pridružila njegova kandidatkinja koja neće biti izabrana. Pozivam sve da pročitaju njezin program u kojem nas želi vratiti u vrijeme kad je politika birala suce. Osim što je njegovom greškom diskvalificirana, ne može postati netko predsjednik suda tko ne poštuje pravni poredak. Ne znam zašto prof. Đurđević ranije na drugi natječaj nije propustila rok. Zašto se ovdje nije javila? Nije ni važno, porgiješila je. Biti predsjednica Vrhovnog suda nije dječja igra, to nije biti higijeničar u prvom razredu”, rekao je.

“Mi Đurđević nećemo podržati – prekršila je zakon i pristala biti kandidat u nezakonitoj proceduri, a usto se sad vidi program. Teza o izuzeću je smiješna, to se može prodavati onima koji ništa ne znaju. Ona neće biti predsjednica Vrhovnog suda, čudi me da se upustila opet u to. Moglo se napraviti nešto drugo, a ne u nezakonitoj proceduri nametati nekoga. Ovo je politički stav HDZ-a i parlamentarne većine – tko krši zakon u proceduri da postane predsjednik Vrhovnog suda i još u programu imaš manifest osobe koja bi htjela biti ministar pravosuđa recimo”, dodao je.

“Mi smo za to da dođe najbolji. Nemamo svog kandidata. Predsjednik će ga predložiti, a Sabor izabrati. A izbor sudaca u Hrvatskom saboru, to je 30 godina unatrag. Uloga politike na imenovanje sudaca je simbolična, predstavlja dva od 11. A Milanović mi želi sugerirati – to ti je dobro. Mi znamo današnje vrijednosti i neovisno sudstvo. Želimo da suce ne bira politika”, rekao je.

Posjetit će i Cappellija

Nakon sudjelovanja na svečanosti polaganja kobilice za brod „Eclipse II“ u brodogradilištu 3. maj, Plenković posjetit će štand Garija Cappellia, kandidata HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije.

Potom će predsjednik Vlade, u 11.15 sati, obići radove izgradnje druge cijevi tunela Učka (istarska strana tunela). Nakon toga će se premijer Plenković sastati s predstavnicima kompanije British American Tobacco Adria u Kanfanaru u 12.00 sati.