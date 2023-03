Premijer Andrej Plenković je na današnjoj sjednici Vlade govorio o mjerama koje će se naći u novom paketu pomoći građanima i gospodarstvu. Nakon sjednice slijedi obraćanje novinarima.

Premijer je ponovio kako je danas posjetio omišku obilaznicu, kao i luku Omiš. Izdvojio je tri teme koje trebaju proći Sabor, a to su zakon o zdravstvenoj reformi, zakon o neradnim nedjeljama, kao i zakon o PDV-u.

"17. 3. će sabor izglasati dva zakona koji se odnose na zdravstvenu reformu, izglasat će se Zakon o trgovini prema kojem će biti 16 radnih nedjelja godišnje. Zakon je ispunio finu nijansu da ispuni i sve kriterije. Treći je bitan element Zakojn o PDV-u te Zakon o doprinosima kao potpora umirovljenicima. Idući tjedan ćemo objaviti sve nove mjere, koristiti će svima", rekao je.

'Jedan dan na nišanu, drugi dan bacate neka pisma'

Odgovarajući na pitanja novinara, komentirao je i pismo Predsjednika.

"Ta neka igrica Dr. Jekyll i Mr. Hyde da bi prekrio neke teme koje se tiču njegove obitelji. Nema tu nikakvih osobnih odnosa i oni su nebitni. Postoje politički odnosni između institucija, a politika je kako siješ tako žanješ. Radi se o temama koje pokrivaju ministri Banožić i Medved koje on vrijeđa na dnevnoj razini.

U tom svom pisamcu referira se na tezu da vlada samostalno poduzima vanjskopolitičke aktivnosti. Gdje je to ako netko godinu dana zastupa proruske stavove i čini enormnu štetu Hrvatskoj. To je pila naopako, to može biti zanimljivo samo nekome tko je za njega. Fakti su drukčiji. Tema oko veleposlanika, njemu je Ministarstvo davno poslalo prijedlog, gdje je to? Što se tiče dužnosnika u sigurnosno obrambenomo sustavu: predložen je čelni čovjek SOA-e, predstavnik u NATO-u, mi smo sve poslali. Ne možeš jedan dan vrijeđat, a drugi dan tražiti razgovor.

U ovom trenutku ne vidim potrebu niti bilo što da moramo sjesti s njim. Sve ide, sve funkcionira. Ne vidim problem.". odgovorio je na pitanje kani li se uopće sastati s predsjednikom do kraja mandata.

Poziv na sastanak

Kako je ranije danas objavljeno da je predsjednik Republike Zoran Milanović uputio Plenkoviću pismo još 22. prosinca 2022. godine kojim je predložio sastanak na kojemu bi pokušali riješiti probleme u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnost. “Uvjeren sam da ćete se složiti kako je naša dužnost staviti osobne odnose po strani i ispuniti naše ustavne obveze u interesu Republike Hrvatske”, napisao je Milanović. Plenković na pismo Predsjednika Republike nije odgovorio.

Komentirao je i inflaciju

Što se tiče inflacije rekao je da očekuje da se svi odnose odgovorno te da je njegova Vlada učinila puno. “Nije naša politička filozofija da budem intervencionistička vlada, ali u vremenu kada imamo vanjske utjecaje onda mi vodimo računa o tome da naši građani prođu kroz najhladnije razdoblje godine na način da im je cijena energenata niža nego što je bila na tržištu”, napomenuo je Plenković.

Osvrnuo se na objave detalja istrage

Dotaknuo se i istraga DORH-a i curenja informacija. “Država donosi proračun i financira pravosuđe, USKOK, sudove, DORH. Onda ta tijela koja su u potpunosti neovisna kako bi kazneno progonila nekoga donose odluke koga će uhititi, koga će prisluškivati ili kome će uzeti mobitel i onda će netko čitati stotine tisuća papira i poruka, a nije sve to baš dokaz. I onda vidimo da se te poruke kasnije plasiraju u medije i stvaraju se priče koje nemaju nikakav javni interes”, rekao je i dodao “da može biti bolje u pravosuđu – može”.

Što se tiče rušenja bespravno sagrađenih kuća rekao je da svi trebaju biti jednaki.