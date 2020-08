PLENKOVIĆ SE ČUO S AUSTRIJSKIM I SLOVENSKIM PREMIJEROM: Otkrio je razlog zbog čega se te zemlje sada najviše boje zaraze

Premijer smatra da možemo biti vrlo zadovoljni s obzirom na to kako ide turistička sezona: ‘Mislim da je ovo odličan posao s obzirom na to kako je bilo prije koji mjesec. Bolest je ranije bila puno ubojitija, sjećamo se slika iz Italije. Mislim da je tada bila situacija mnogo ozbiljnija’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu na Trsatu da je Hrvatska u prvom poluvremenu pobijedila koronavirus, a što se tiče priprema za jesen rekao je da svi trebaju biti jako budni.

“Što se tiče prvog poluvremena jest, a što se tiče priprema za jesen, mislim da moramo biti jako budni”, odgovorio je Plenković na pitanje je li Hrvatska pobijedila koronavirus,

Plenković je u subotu, na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, bio na svečanom euharistijskom slavlju u svetištu Majke Božje Trsatske, koje je predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić. Rekao je da mu je zadovoljstvo danas biti na Trsatu te je svima čestitao blagdan Velike Gospe.

Zamoljen za komentar aktualne situacije s koronavirusom te jesu li brojke zaraženih veće i trebamo li testirati više ljudi, Plenković je ocijenio da možemo biti vrlo zadovoljni kako je prošla cijela turistička sezona.

Turistički rezultati su iznad svih očekivanja, to je bio ključni interes

“Prije samo nekoliko mjeseci većina naših turističkih djelatnika, svi koji su radili projekcije što će biti s ovom godinom, nisu ni slutili da će biti ovako dobro. To znači da smo dobro odradili taj ples, ples zatvaranja, ples pravovremenog otvaranja, poduzimanja mjera i mislim da su, globalno gledajući, s obzirom na to da je 15. kolovoza, rezultati turističke sezone iznad svih očekivanja i to je bio naš ključni interes”, rekao je Plenković.

“Što se tiče povećanog broja inficiranih u proteklih nekoliko tjedana, to je na određeni način i očekivano, s obzirom na puno veći broj ljudi koji trenutno borave u Hrvatskoj. Mi smo cijelo vrijeme apelirali, posebno na mlade, da budu odgovorni, da paze na distancu. To se očito nije događalo u noćnim klubovima. Mislim da su indicije sasvim jasne iz podataka koje stožer ima – da je većina zaraženih prosječno vrlo mlada, što znači da se sve to događa uglavnom kada kočnice malo popuste”, kazao je premijer Plenković.

Austrija i Slovenija se boje zbog početka školske godine

Na pitanje kako će to utjecati na nastavak sezone, kao i o mjerama i upozorenjima iz Austrije i Slovenije, odgovorio je da je bio u kontaktu i sa slovenskim i s austrijskim premijerom, da su jučer razgovarali.

“Oni također gledaju svoje statistike, imaju neke skale, broje koliko je ljudi koji su došli sa ljetovanja iz nekih od zemalja zaraženo. S obzirom na to da škole tamo počinju 1. rujna, najviše se boje da im se zaraza ne bi kasnije širila u školama,” rekao je.

“Svaka zemlja vodi računa o sebi, mi smo se pravodobno otvorili. Napravili smo dobar posao što se tiče turizma. Vidim da su danas ogromne gužve na ulasku u Hrvatsku i vjerujem da će dolazaka biti još jako puno. Očekujem da naša diplomacija i Ministarstvo turizma, komuniciraju zajedno s Ministarstvom zdravstva sve ove detalje, različitu epidemiološku sliku po županijama”, rekao je Plenković.

Primjerice, dodao je, Primorsko-goranskoj županiji situacija je vrlo solidna, u Istarskoj isto tako, u Ličko-senjskoj.. ali kada se spustimo malo dolje, onda vidimo da je situacija malo zahtjevnija.

Na pitanje kako je riječ o dobrom poslu ako neke države stavljaju Hrvatsku na crvenu istu ili šalju upozorenja, Plenković je odgovorio da je posao odličan s obzirom na to kako je bilo prije nekoliko mjeseci.

‘Nemojte zaboraviti kakve su bile predikcije’

“Nemojte zaboraviti kakve su bile predikcije. Rekao sam da smo u prvom poluvremenu što se tiče kovida odradili sjajnu utakmicu, napravili jako dobro, tada je bolest bila puno ubojitija,” podsjetio je te napomenuo da je većina zaraženih, koja je kod nas donijela virus, došla upravo iz Italije i Austrije.

Na tvrdnju da sada oni to kažu za nas, Plenković je odgovorio da je tada bila puno ozbiljnija situacija nego sada.

Znamo kakva je slika u svakoj županiji i tu argumentaciju koristimo

Zamoljen da komentira zahtjeve s Kvarnera i iz Istre o selektivnoj primjeni epidemioloških mjera, Plenković je rekao da nije potrebno ni njemu ni ministrima, ni Vladi tumačiti kakva je slika u kojoj županiji jer to sve znaju.

Rekao je i da u državama koje se bave politikom vraćanja svojih državljana nakon turističke sezone apeliraju na regionalni pristup, po županijama, traže podatak o tome gdje je koji turist bio. “Tako da tu argumentaciju mi koristimo, ali razumijem da su svi željni dati impuls i čini mi se da je dobrodošao”, pojasnio je premijer.

Na upit smatra li da bi bilo dobro da je mjera o radu noćnih klubova ranije donesena, Plenković je rekao da je mjera donesena, da su oni zatvoreni od jučer iza ponoći, da mjera traje deset dana te da se nada da će polučiti efekte.

