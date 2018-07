PLENKOVIĆ SAZVAO IZVANREDNU PRESICU: ‘Otpisali smo dug za 150 tisuća građana u iznosu od milijardu i 338 milijuna kuna’

Predstavljajući mjere kojima država oprašta dugove, premijer je najavio i dva nova zakona kojima će, nada se, smanjiti broj blokiranih za dodatnih 70.000.

Na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji, Andrej Plenković, uz ministra financija Zdravka Marića i ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića pohvalio se učincima Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je na snagu stupio u subotu.

“Vlada je u travnju kazala, a to želim ponoviti i danas, da je uredno ispunjenje dugova nešto što trebamo poštivati. Dugove treba podmirivati. No i svjesni smo teškog stanja u kojem se našao dio sugrađana, socijalno smo osjetljivi pa smo sa tri zakonska prijedloga željeli riješiti dio problema koji se odnosi na 326 tisuća sugrađana koji su bili blokirani 31. svibnja 2018. godine s dugom od 43,6 milijardi kuna, na to još otprilike ide oko 22 milijarde kune kamata”, rekao je u uvodu.

“Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama stupio je na snagu prije dva dana. Smisao tog zakona je bio da se otpiše dug do 10 tisuća kuna od države i povezanih poduzeća, poput HRT-a i HZZO-a, i to prema građanima koji su bili u blokadi na dan 31. prosinca 2017, rekao je premijer i nastavio:

“TIjekom vikenda FINA je krenula u provedbu ovog zakona i uspješno provela prvi dio. Izvršen je otpis duga za 150.474 građana, koji su imali dug od 10 tisuća kuna plus kamate. 6248 sugrađana je u potpunosti deblokirano Da bismo predstavili koliki je to opseg, otpisan je dug u visini milijardu i 338 milijuna kuna” pohvalio se premijer, ističući kako je samo glavnice otpisano 846 milijuna. Pohvalio je i djelatnike Fine i Ministarstva financija, ističući kako je to napravljeno bez ikakve papirologije, automatski.

Pozvao je i druge vjerovnike poput gradova, općina te tvrtki poput telekoma da i oni otpišu dugove, s obzirom na to da zakon predviđa i porezne olakšice za njih.

“Zakon kao treću mjeru predviđa poticajni model reprograma poreznog duga blokiranim građanima”, rekao je Plenković.

Još dva zakona koja smanjuju broj blokiranih

“Provedbom drugog zakona, početkom kolovoza će stupiti na snagu Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima. On je usmjeren na bezuspješne blokade koje traju dulje od tri godine. Provedbom očekujemo smanjenje broja blokiranih za oko 70 tisuća građana i iznosa blokade za oko 30 milijardi kuna”, rekao je Plenković. Treći zakon je zakon o stečaju potrošača, a on bi obuhvatio oko 88 tisuća građana, rekao je Plenković te dodao i kako se radi na novom Ovršnom zakonu.