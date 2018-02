NA PRESICI U VLADI PREDSTAVLJEN RAMLJAKOV NASLJEDNIK, PREMIJER PLENKOVIĆ: ‘Zahvaljujem mu na odvažnosti!’

Premijer je još jučer rekao kako će ovog tjedna biti predložena nova izvanredna uprava, a danas smo saznali i tko će biti na njenom čelu.

Vlada je na današnjoj sjednici za novoga izvanrednog povjerenika u Agrokoru predložila Fabrisa Peruška, a za njegovu zamjenicu Irenu Weber. ‘Za novog povjerenika predlažemo gospodina Fabrisa Peruška, a za njegovu zamjenicu gospođu Irenu Weber’, rekao je Plenković na početku sjednice.

Plenković je kazao kako su oboje već unutar sustav Agrokora zbog čega su dobro upućeni u proces restrukturiranja, konzultacije s vjerovnicima su, kaže Plenković, obavljene te su vjerovnici pozitivno primili njihovu kandidaturu.

‘Očekujemo da Trgovački sud prihvati ovu kandidaturu. Cilj Vlade ostaje dobrobit gospodarstva i financijskog sustava, očuvanje radnih mjesta i dugoročna održivost poslovanja’, rekao je Plenković.



Nakon sjednice Vlade održana je i konferencija za medije na kojoj su predstavljeni Peruško i Weber.

‘Konzultacije su trajale nekoliko dana s puno manje ljudi no što se spekuliralo. S obzirom na važnost ovog procesa najprimjerenije je da posao do kraja obave oni ljudi koji se u kratkom roku mogu prilagoditi i preuzeti odgovornost. Stoga smo predložili gospodina Peruška koji ima veliko iskustvo u procesu restrukturiranja. On je dosad napravio velike pomake u funckioniranju Tiska kao tvrtke u sklopu Agrokora. Smatramo da će moći kvalitetno preuzeti nove odgovornosti’, rekao je Plenković te isto ponovio i za Peruškovu zamjenicu Irenu Weber.

‘Ja sam tijekom svoje karijere dugui noz godina bavio se restrukturiranjem, u interesu nam je da ovaj proces završimo u zakonskom roku’, rekao je Peruško.

Nisu svi bili najzadovoljnijim ovim odabirom

Na pitanje jesu li se svi vjerovnici usuglasili oko prijedloga novog povjerenika, Plenković je dao do znanja da nisu baš svi bili zadovoljni. ‘Nakon što smo predstavili i gospodina Peruška i gospođu Weber, dio članova vjerovničkog vijeća je pozdravio ovaj prijedlog, predstavnica dobavljača je smatrala da u ovom trenutku to ne može komentirati. Nismo mogli razumijeti da postoji neka rezerva. Postupili smo vrlo transparentno. Današnja situacija nije slična onoj iz travnja prošle godine. Cilj nam je ne samo da postignemo nagodbu nego jedan kvalitetan sustav’, rekao je premijer.

Na pitanje kako ocjenjuje rad svog prethodnika, Peruško je rekao da njegov posao ocjenjuje pozitivno, a što se pitanja Texo Managementa tiče, kaže kako se nije radilo o ugovoru kojeg je sklopio Agrokor već podizvođač s drugim podizvođačem. Na tu temu, Martina Dalić rekla je nije znala i nije pitala po kojim cijenama je Alix angažirao podizvođača.

Novinare je zanimalo hoće li se nastaviti nekim kontinuitetom Ramljakov posao, uključujući i suradnju s aktualnim savjetnicima. ‘Što se tiče smjera aktivnosti, zakonski rok za okončanje procesa je 10. travnja pa 10. srpnja, koncept nagodbe kakav je predstavljen prije dva mjeseca je na stolu, nova uprava će se detaljno upoznati s tim prijedlogom, razgovarat će se sa savjetnicima, izvanrednoj upravi bih prepustio da se temeljito upozna sa svime. Nama je kao Vladi važno da opći smjer i kronologija bude sukladna zakonu i da se postigne ono najvažnije – nagodba, s kojom, nažalost, neće baš svi moći biti zadovoljni. Želimo osigurati perpektivnu budućnost svim akterima, a dio koji se odnosi na prošlost će imati visoku cijenu, s time moraju računati svi. Ovo je proces iz kojeg ne mogu izaći svi zadovoljni’, poručio je Plenković.

UŽIVO na N1 @AndrejPlenkovic o Perušku i Weber: Riječ je o ljudima koji su dobili naše povjerenje, imaju široku potporu i očekujemo od njih da nastave s dinamičnim aktivnostima u ispunjavanju ciljeva, želim im puno uspjeha i zahvaljujem na odvažnosti #n1info #agrokor #politikahr pic.twitter.com/GdBOa43fFC — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) February 27, 2018

Dalić: Nek SDP zapali svijeću na Kamenitim vratima

Alix Partners ostau vodeći savjetnici za restrukturiranje, premijer smatra da je sada nije vrijeme da se takvo što mijenja.

Predloženi izvanredni povjerenik bio je upitan i zašto je odlučio pristati na ovu funkciju. Ovo je situacija koja je previše ozbiljna za šire hrvatsko gospodarstvo da u trenutku kad vam je netko ponudi kažete ne’, rekao je Peruško. Upitan o tome hoće li sada biti angažirani savjetnici tvrtke McKinsey, u kojoj je i on nekada radio, Peruško kaže kako ne vidi razlog iz kojeg bi se to sad napravilo. ‘Nagodba ima svoju strukturu rada koju sad treba dovršiti za što imamo još nekoliko mjeseci, radi se samo o promjeni vodeće osobe’, rekao je Peruško.

Peruško neke detalje procesa restukturiranja, poput financijskog izvješća Tiska ili dogovora sa Sberbankom, nije želio komentirati dok se pobliže ne upozna sa situacijom.

Premijer i ministrica gospodarstva Martina Dalić bili su upitani i kritikama iz redova oporbe, prvenstveno da komentiraju Bernardićev današnji poziv za opozivom Plenkovića.

Ministrica Dalić tuje bila vrlo oštra prema šefu SDP-a. ‘Mogu ponoviti i uputiti ih da otiđu na Kamenita vrata, zapale svijeću i zahvale što se nisu morali baviti problemom Agrokora, kompanije čija je propast mogla vratiti Hrvatsku u recesiju. Ono što je moj cilj, kao i do sada, učiniti sve u kapacitetu u kojem radim, uložiti sve svoje znanje i iskustvo da se ovaj proces privede kraju na način kako smo zamislili, da se postigne nagodba, da se očuvaju radna mjesta, očuva poslovanje, očuva hrvatsko gospodarstvo i sveukupan doprinos Agrokora gospodarskom rastu Hrvatske’, rekla je Dalić.

Tko su Peruško i Weber?

Fabris Peruško, ekonomist i konzultant od prošle godine zadužen je za financije u Upravi Tiska.

Diplomirao je na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, magistrirao na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu, a u nastavku svog školovanja 2007. godine stekao je naziv MBA na Babson College u Bostonu.

Proveo je pet godina kao konzultant u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co., gdje je fokus njegovog rada bio na projektima restrukturiranja u različitim industrijama, od bankarstva do FMCG i tehnologije, na području Europe i Rusije. Od 2016. godine do dolaska u Tisak radio je kao samostalni savjetnik uprava nekoliko regionalnih tvrtki.

Njegova zamjenica bit će Irena Weber, koja je od lipnja prošle godine bila je savjetnica izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, zadužena za imovinski portfelj i non-core poslovanje u Agrokoru.

Karijeru je započela u CAIB-u, iz kojeg je otišla nedugo nakon Ante Ramljaka, prvo u brokersku kuću To One, a potom prelazi u Hypo Alpe Adria ulaganje za članicu uprave. Od rujna 2016. do ožujka 2017. bila je članica uprave Kentbanke, a potom je prešla u Agrokor.

