EVO ŠTO JE PLENKOVIĆ IMAO REĆI NAKON SASTANKA S MATOM RIMCEM: ‘Sve je to pomalo nestvarno’

Vlada će u suradnji s gospodarstvom i postojećom autoindustrijom u Hrvatskoj, a pogotovo tvrtkom Rimac Automobili, učiniti sve što može da privuče nove investicije u autoindustriju, poručio je u petak premijer Andrej Plenković nakon sastanka u tvrtki Rimac Automobili. Na tom je sastanku, uz premijera, bilo i pet ministara, kao i predstavnici tvrtke Rimac Automobili, na čelu s njenim osnivačem Matom Rimcem, te predstavnicima dioničara te tvrtke iz kompanija Porsche i Hyundai.

Sastanak je trajao oko dva sata, pri čemu su ministrima i premijeru iznesene vizije i smjernice Rimac Automobila za privlačenje investicija u tu industriju.

‘Ojačati obrazovni sustav koji će iznjedriti sposobne’

“Došli smo u Rimac Automobile jer pažnju treba posvetiti i dobrim pričama, a ovo je sigurno jedna od takvih i sve djeluje pomalo nestvarno, što su uspjeli postići u prvih deset godina. Tu nije samo riječ o visokoj tehnologiji, električnim automobilima, proizvodnji automobila i dijelova, nego je najveća vrijednost Rimac Automobila njihova integriranost – što objedinjuju sve segmente autoindustrije. Tu je i vizija budućnosti i mislim da imaju dobru perspektivu”, ocijenio je Plenković.

Istaknuo je i da ulaganja u tu, kao i druge segmente u gospodarstvu, moraju biti ključni posao Ministarstva gospodarstva i u tom pogledu treba voditi brigu o porukama investitora. Kazao je i da sve nove investicije, barem njih 50 posto, su od onih koji su već u Hrvatskoj, jer poznaju tržište i ostalo, a tako je slično i u Slovačkoj, koja ima već razvijenu autoindustriju, pa joj se investitori i dalje okreću, jer znaju što ih tamo čeka.

Kako kod nas toga još nema, mi ćemo se morati još više potruditi da promoviramo Hrvatsku kao zemlju u koju su te investicije dobrodošle i u kojoj će se isplatiti, rekao je.

“Sve naše konzultacije i aktivnosti sa svjetskim financijskim i drugim institucijama idu k tome da ojačamo investicijski hub Hrvatske, u kojem će se investitori moći pouzdati u pravni sustav, u poznati porezni okvir i da postoji suradnja na svim razinama vlasti u državi. Potrebno je i povećati ulaganja u istraživanje i razvoj, premda su već sada najveća do sada u povijesti, a ono što je iznimno važno ojačati obrazovni sustav, koji će iznjedriti ljude sposobne da prihvate poslove koji im se nude na tržištu rada u Hrvatskoj, a među njima je sve više tehnoloških i poslova koji zahtjevaju velike vještine”, istaknuo je premijer.

‘Važno je da se autoindustrija zadrži i dodatno razvije’

Naglasio je i da ono što Hrvatska investitorima već sad može ponuditi su sigurnost, čvrsta integriranost u EU i NATO, obrazovni sustav koji se razvija, ali i postojeći daje kadrove koji su traženi, a tu su i talenti koji se prepoznaju u svijetu. I Vlada je tu sa svim okvirima na kojima radi, uključujući fiskalnu konsolidaciju, odgovornost, strukturne reforme za sva bitna područja i zakonski okvir koji smo napravili a koji već daje rezultate.

“Razumijem da je iz optike Rimca i sličnih najvažnije da Hrvatska što prije osmisli nešto što će i njima i drugim investitorima iz autoindustrije biti ‘svjetlost’ da dođu kod nas investirati. Učinit ćemo sve da to omogućimo”, poručio je Plenković.

Osnivač i direktor Rimac Automobila Mate Rimac istaknuo je da ljudi u Hrvatskoj još uvijek previše očekuju od države, što misli da nije dobro, potkrijepivši to primjerom svoje tvrtke koja je investitore i kupce, kada ih nije našla u Hrvatskoj, našla vani, kao i stručnjake koji su im potrebni. Inače, u Rimac Automobilima radi 550 ljudi, među kojima je 10 posto stranaca, a do kraja ove godine broj zaposlenih planiraju povećati na 750, a u iduće dvije do tri godine na 1.500 do 2.000.

“Ono što je važno je da se autoindustrija zadrži i dodatno razvije u Hrvatskoj, kao i da dođu investitori. Ali pritom je važno da dobiju ono što očekuju, a ne da odu razočarani. Zato svi skupa u zemlji, i mi i Vlada, moramo stvoriti situaciju win-win za sve”, rekao je Rimac, dodajući kako u Rimac Automobilima vjeruju da u suradnji s Vladom mogu puno učiniti, ali će trebati vremena i ništa neće biti preko noći.

‘Nema razloga da Hrvatska ne bude dobra u autoindustriji’

Zamjenik predsjednika izvršnog odbora Porschea Lutz Meschke sastanak s premijerom i ministrima također je ocijenio zadovoljavajućim, poručivši da u Hrvatskoj vidi veliki potencijal za razvoj autoindustrije, pogotovo zbog Rimac Automobila, za koje je kazao da su jedinstveni u svijetu i da je zato Porsche odlučio u njih uložiti.

“Nema razloga da Hrvatska i u autoindustriji ne bude jednako uspješna kao primjerice u nogometu i turizmu i vjerujem da će se u buduće vrijeme puno toga dogoditi što će tu industriju usmjeriti ka jačem razvoju”, kazao je Meschke.

Slično je poručio i izvršni dopredsjednik za proizvode i strategiju Hyundaija Thomas Schemer, objasnivši da je u Rimac Automobile ta kompanija uložila novac jer su vidjeli puno talenta, puno ustrajnosti, a dirnuo ga je i emotivni moment kada mu je Mate Rimac rekao da želi ostati raditi i razvijati tu industriju u Hrvatskoj.

Ministar financija Zdravko Marić novinarima je nakon sastanka izjavio da se u prezentaciji koju su vidjeli jasno pokazalo da Hrvatska ima ispodprosječno oporezivanje nižih dohodaka, što je i sam Rimac ocijenio važnim za privlačenje investicija.

“Trebamo vidjeti što sve mogu biti strateške industrije u Hrvatskoj, a osobno mislim da autoindustrija to može biti, ali prije svega je bitno stabilizirati financije da država ne smeta gospodarstvu, nego stvori uvjete da ide naprijed”, kazao je Marić, koji je ponovio da se zalaže za porezna rasterećenja ali na horizontalnoj razini, znači za sve jednako. Vjeruje da će i Rimac Automobili i ostali to znati dobro iskoristiti.

Marić je rekao da država poreznim ali i neporeznim rješenjima može učiniti puno te da ne treba zaboraviti da u tom segmentu autoindustrije (proizvodnja električnih automobila, električnih baterija i sličnih dijelova visoke tehnologije) je i ispred brojnih drugih u svijetu.

Za investicije treba ‘ubrzati’ lokalnu samoupravu

Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je da je u svemu jako bitna prostorno planska dokumentacija i rješenje problema zemljišta, pogotovo za poduzetničke zone jer bez toga ni Rimac Automobili ne mogu se bitnije širiti ni razvijati u Hrvatskoj.

Po Horvatu, za to se treba ubrzati lokalna samouprava, jer kako je kazao, “mi se borimo za svaku investiciju, a onda u lokalnim sredinama investitori dođu na neriješene prostorne planove i druge probleme što sigurno za njih nije privlačno”.

Inače, novinarima je u Rimac Automobilima rečeno da se sprema preseljenje tvrtke iz Svete Nedjelje u novi kampus, koji će biti veći i prostraniji, a jedna od lokacija koju razmatraju je u Kerestincu. U taj bi kampus u iduće dvije godine preselile sve lokacije sa zagrebačkog područja, a i proizvodni pogon koji sada radi u Velikom Trgovišću.

