Nakon Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara. "Apeliram na kolege pravnike da budu razumni. Ministri su tu, u dijalogu su. Sve vrijeme dok se radi na reformi, dijalog se stalno vodi. Sastanaka je bilo jako puno, i ministar Malenica i Božinović i Piletić su bili na sastanku", kazao je premijer.

Bojite li se vala štrajkova, pitali su novinari.

"Ljudi su u Hrvatskoj pametni i mudri. Ovo su pojedinci. Smatram da ćemo u nekoliko dana ići po radnim mjestima i govoriti koliko će se neto plaća povećati. Ova reforma ide u prilog svima", kazao je.

Kazao je da osuđuje napade na strane radnike. "Trebaju biti privedeni. Hrvatska je sigurna zemlja. Potražnja za stranim radnicima je porasla. Većina se ponaša pristojno, a svako nasilje treba osuditi", kazao je.

Komentirao je i razgovore s kandidatima za šefa DORH-a. "Obavit ćemo razgovore, imamo Povjerenstvo, kada budemo imali rezultate obavijestit ćemo vas.

"Sigurno kriterij poznanstva neće biti će kriterij", kazao je. Na pitanje ima li netko već kao favorit, nije odgovorio.

Komentirao je situaciju u Sarajevu.

"Željko Komšić nije legitimno izabrani član. On nije pobijedio većinskom voljom Hrvata u BiH. On nije ovdje primjljen od kada sam ja premijer. Naš stav je konzistentan. Dobro je da se to dogodilo danas kada smo došli u Sarajevo. Ja sam svima to objasnio", kazao je.

