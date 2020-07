PLENKOVIĆ PROKOMENTIRAO DOGAĐAJE U SABORU: ‘Ima dosta ovih novih, koji su prilično tankoćutni. Osjetljivi su’

U pauzi od saborske sjednice na kojoj bi trebala biti potvrđena njegova nova Vlada komentirao događaje iz sabornice

Mandatar nove Vlade Andrej Plenković u Hrvatskome je saboru u četvrtak predstavio program i članove Vlade za idući mandat, poručivši da će program biti temelj i putokaz za izgradnju sigurne Hrvatske kroz osiguranje nacionalne kohezije i što brži gospodarski oporavak. Pauzu u Saboru iskoristio je oka kako bi prokomentirao sve što se tamo dosadašnje događaje.

PLENKOVIĆ NAJAVIO DRUGI NAJVEĆI EKONOMSKI RAST U EU: Krenula su pitanja oporbe, govori se o pobačaju, dociranju, BiH…

“Ja sam zadovoljan s onim što smo predstavili kao program, on reflektira program onoga što će Vlada sutra i usvojiti”, rekao je pa se osvrnuo na kritike oporbe da su prekasno dobili program Vlade pa ga nisu stigli pročitati. Tih 50-ak stranica je pred zastupnike, kako se moglo čuti, došlo 45 minuta prije rasprave.

‘Sve uobičajeno’

“Uvijek je to tako u Saboru. Sve je napravljeno na uobičajen način. Prije nego što sam ja počeo govoriti, bilo je barem 20 zahtjeva za repliku, znali su koji je naš izborni program, imali smo političku utakmicu, nema u ovom programu nekih iznenađenja koja su mogli čuti, ta teza mi je malo deplasirana”, kazao je.

“Ima dosta ovih novih zastupnika koji su prilično tankoćutni. Osjetljivi su. Vape za zaštitom potpredsjednika Sabora. Očvrsnut će oni, nije problem”, poručio je Plenković i naglasio da mu je 76 ruku koje ima u Saboru sasvim dovoljno.

“Apsolutno nitko u HDZ-u nije bio ovlašten niti ima bilo kakav mandat da razgovara s bilo kim drugim povrh ovih 76 osim mene, a ja nisam razgovarao ni s kim. Pokušaj da bilo tko to radi, to je no go. Onaj tko želi podržati ovu vladu može samoinicijativno, javno i transparentno, dapače”, rekao je mandatar, javlja N1.