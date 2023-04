Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju 2. svjetskog kongresa sportskog turizma u Petrčanima, a nakon toga obratio se novinarima gdje je među ostalim prokomentirao i činjenicu da je ministru Banožiću odobren subvencionirani kredit.

“Ne znam je li dobio, on će kazati o tome sve što treba. Osim što je ministar, on je kao i svi građanin RH kao i svatko drugi pa je u jednakom statusu kao svi. Ali nemam saznanja niti je li dobio, je li taj proces završen pa pustimo to njemu. Nije me konzultirao kada me tražio kredit pa nema potrebe da sada komentiram u njegovo ime. Siguran sam da će znati odgovoriti na sve”, kazao je o Banožiću.