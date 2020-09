PLENKOVIĆ PRIZNAJE DA SMO U NAJGOROJ KRIZI U POVIJESTI; Ipak, hvali se rezultatima i ističe: ‘Nema nikakvih dilova ispod stola’

Dobar dio govora, Plenković se hvalio gospodarskim rezultatima svoje prošle Vlade, a za krizu te dobivena sredstva iz EU-a ističe kako su velika prilika

Premijer Andrej Plenković na Večernjakovoj konferenciji ‘Hrvatska kakvu trebamo – Porezna politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva’, koja se održava danas u Koprivnici, poručio je da ovu krizu i ova europska sredstva trebamo iskoristiti kako bismo je pretvorili u priliku.

“Ovo je prilika za modernizaciju, jačanje otpornosti i gospodarstva, kroz ubrzanu digitalizaciju, ekološku tranziciju i usvajanje novih tehnologija. Porezna politika je važna poluga za jačanje socijalne sigurnosti, rasterećivanje gospodarstva i podizanje njegove konkurentnosti”, poručio je Plenković, dodavši da je je ovo najveća kriza koja nam se dogodila, prenosi RTL.

“Veća je i od one s Agrokorom. Očuvano je 600 tisuća radnih mjesta, a do kraja godine ćemo doći do iznosa od oko milijarde eura koje smo dali za plaće u privatnom sektoru. To je potez bez presedana”, naglasio je Plenković.

Naglasio je da su oni u prvom mandatu ubrzano smanjivali javni dug.

‘Nakon šest godina vratili smo Hrvatsku u zonu investicijskog kreditnog rejtinga’

“BDP je rastao po stopi od tri posto, Hrvatska je bila u gornjem krugu gospodarskog rasta čiji je prosjek bio viši od prosjeka na razini EU-a. Ostvarili smo tri proračunska suficita, izišli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka te iz skupine europskih zemlja s prekomjernim proračunskim neravnotežama. Nakon šest godina vratili smo Hrvatsku u zonu investicijskog kreditnog rejtinga koji je ovih dana ponovno i to u ovim okolnostima potvrdila agencija S&P što je dodatni znak povjerenja u našu ekonomsku politiku i efikasnost mjera koje smo poduzeli za potporu gospodarstvu uslijed koronakrize. Postoji povjerenje i drugih rejting agencija i reputacija koju imamo. Na tim ključnim točkama smo zadržali investicijski rejting i izglede kakve smo imali prije krize”, kazao je premijer.

“Od 2014. godine samo četiri države su podigle svoj rejting na investicijski – Hrvatska, Mađarska, Portugal i Cipar. To je društvo u kojem se Hrvatska nalazi i diže svoj financijski i ekonomski kredibilitet na međunarodnom planu. Naravno da nam to otvara vrata za nova ulaganja za domaće i strane investitore”, naglasio je.

Naglasio je da kroz osiguranje boljeg rejtinga, država stvara povoljniji gospodarski i financijski okvir. Sve to izravno utječe na povećanje zaposlenosti i povećanje plaća, a građanima omogućuje povoljnije kredite.

“Tako smo podigli ugovorenost europskih fondova na 102 posto. U tome smo peti najbolji na razini EU-a. Na 40 posto smo u isplati sredstava iz ove financijske omotnice. Također ušli smo u europski tečajni mehanizam 2 čime smo potvrdili spremnost hrvatskog gospodarstva za ulazak u euro područje, a to je još jedna snažna potvrda smjera, stabilnosti i pozitivnog kretanje Hrvatske i našeg gospodarstva”, naglasio je premijer.

Istaknuo je da sve ovo omogućilo je dobre temelje za nastavak borbe protiv pandemije koronavirusa, ali i za gospodarski oporavak.

‘Poluga veća od godišnjeg proračuna’

Moramo zajedno iskoristiti činjenicu da imamo polugu koja je veća nego jedan godišnji državni proračun u idućih sedam godina, istaknuo je.

“Jedina smo zemlja koja je iskoristila samo jednu financijsku perspektivu, zemlja smo čije je gospodarstvo poprilično ovisno o turizmu, a pandemija je udarila upravo na tu granu gospodarstva. I u kombinaciji ta dva argumenta uspjeli smo ispregovarati ovakve razmjere u dobivenim sredstvima u odnosu na druge zemlje, to je bio ključ.“, kaže i odmah spremno dodaje kako nema skrivenih dogovora niti je išta obećano Francuzima.

“Nema nikakvih dilova u kuloarima, ničega ispod stola, ima samo jasno, čvrsto, racionalno i argumentirano zastupanje nacionalnih interesa”, objasnio je. Jasno je naglasio: “Nismo obećali Francuzima da ćemo kupiti njihove Rafale”.

Središnja tema konferencije je najavljeni peti krug poreznog rasterećenja, a u četiri prethodne godine država je rasteretila porezne obveznike za desetak milijardi kuna.

‘Gospodarstvo očekuje strateški i dugoročniji razvoj’

Predsjednik Uprave Podravke i predsjednik HUP-a Marin Pucar naglasio je kako samo prije nepunih godinu dana imali smo pozitivne ekonomske pokazatelje, no dogodilo se nešto neočekivano što nam je promijenilo živote i funkcioniranje kompanija.

“Morali smo tražiti rješenja kako funkcionirati u ovoj krizi. Imali smo razumijevanje od Vlade, gospodarstvenici su izašli s mnogo ideja za očuvanje gospodarstva. Na prvo mjesto stavili smo očuvanje radnih mjesta. Neki su imali pad prihoda i 70 posto. Mjere koje smo donijeli uzrokovale su to da se ne obistine crne prognoze. Gospodarstvo očekuje strateški i dugoročniji razvoj, a za to su potrebne reforme. Generator rasta je osobna potrošnja i zato pozdravljamo smanjenje poreza na dohodak, ali očekujemo i poticaj za one sektore koji će biti nositelji rasta. Apeliram na uvođenje dodatnih poticaja kako bi se gospodarstvenici odlučili na investicije. Neka nam i uspjesi Infobipa i Nanobita budu primjer za funkcioniranje na neki novi način”, poručio je.