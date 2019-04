PLENKOVIĆ: ‘Privođenje Sanadera u remetinečki zatvor nema veze s predsjedanjem Vijećem EU 2020.’

Plenković smatra kako se, što se tiče jednog od bivših predsjednika HDZ-a (Sanadera), radilo o procesu koji se vodio protiv njega a ne protiv nekog drugoga, a najmanje protiv HDZ-a i smjera kojeg on vodi a to je, kazao je, transformativni smjer

Premijer i predsjednik HDZ-a Andej Plenković rekao je u petak kako privođenje bivšeg premijera Ive Sanadera u remetinečki zatvor nema veze s predsjedanjem Hrvatske Vijećem EU 2020. istaknuvši kako se taj proces nije vodio protiv HDZ-a i smjera u kojem on vodi stranku.

“Ako ima i jedna potvrda da je hrvatsko pravosuđe neovisno i da hrvatski sudovi rade bez bilo kakvog upliva bilo čijeg utjecaja a kamoli politike – onda je to jučer. Apsolutno nikakve veze nemaju presude bilo kojeg suda na bilo kojem stupnju s politikom, a još manje s predsjedanjem Hrvatske Vijećem EU 2020″, rekao je Plenković novinarima nakon predstavljanja HDZ-ove liste za izbore za Europski parlament upitan o izjavi bivšeg premijera Ive Sanadera da mu je zatvorska kazna izrečena zbog predsjedanja Hrvatske Vijećem EU iduće godine.

Bivši premijer Ivo Sanader je u četvrtak je, očekujući policiju koja bi ga trebala privesti u remetinečki zatvor nakon što mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska, izjavio kako je riječ o ”predstavi i politički montiranom procesu”.

“Mijenjajući određene procese i unutar stranke, mijenjamo cijelu klimu u Hrvatskoj. Ja to realiziram. Taj proces ide i on je nepovratan te ide i na dobrobit HDZ-a, Vlade i države u cjelini i na tome ćemo ustrajati”, naglasio je.

Dobro je da birači vide tko je tko

Plenković je, upitan za komentar prijetnje smrću saborskim stražarima Branimira Bunjca iz Živog zida, izrazio žaljenje što se to dogodilo, ali i da je dobro da hrvatski birači vide tko je tko.

“Da vide koji su to saborski zastupnici i koje su to političke stranke koje u svojem djelovanju, u svojim nastupima forsiraju konflikte, forsiraju sukob, forsiraju neargumentirano vrijeđanje i koje čak dovode do ovakvih situacija koje smo gledali”, istaknuo je. Smatra kako hrvatski birači imaju zrelosti i razuma te jako dobro znaju, kada odlučuju kome će dati povjerenje da upravlja na bilo kojoj razini vlasti, na koga će se moći osloniti a na koga neće. Drži kako takvi primjeri incidenata i grubih nasrtaja jasno govore kako imaju dosta jednostavan izbor.

Predsjednik HDZ-a je, upitan je li mu drago da je DORH objavio kako se njegov zamjenik u HDZ-u Milijan Brkić ne dovodi u vezu s curenjem informacija vezanih za istragu o elitnoj prostituciji iz 2011., kratko odgovorio kako je to čitao.

Ressler je obrazovan mladi čovjek koji u cijelosti dijeli vrijednosti HDZ-a

Na novinarski upit zašto se odlučio da HDZ-ovu listu za Europski parlament vodi široj javnosti manje poznati Karlo Ressler u odnosu na Dubravku Šuicu koja je druga na listi, Plenković je rekao da je Ressler sjajan mladi čovjek, obrazovan, ozbiljan, u cijelosti dijeli vrijednosti HDZ-a te se dokazao u svojoj akademskoj karijeri te je izabran za potpredsjednika Mladeži Europske pučke stranke.

Smatra kako HDZ mora voditi računa o svim generacijama te je stoga njihova lista koncipirana tako da jako dobro reflektira različite generacije članova stranke te geografsku rasprostranjenost. Također, ocijenio je, lista reflektira i znanje kandidata te njihovu posvećenost zaštiti hrvatskih interesa te programa HDZ-a i Europske pučke stranke.

Žalac nije izrazila želju biti na listi

Na pitanje zašto na listi nema ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac za koju se spekuliralo da će je biti te jesu li tome razlog nedavne afere, predsjednik HDZ-a rekao je kako su imali načelan stav da nitko tko obnaša najviše razine izvršne vlasti kao što su ministri u Vladi neće biti na toj listi.

Negirao je i da je Žalac, a ni bilo koji drugi ministar, izrazila želju biti na toj listi.

Upitan je li bilo kontakata s eurozastupnicom i bivšom HSS-ovkom Marijanom Petir te je li bilo ponuda da bude na listi HDZ-a, rekao je kako je s njom bilo kontakata ali su zauzeli stav da za razliku od 2013. i 2014. godine HDZ na ove izbore ide samostalno. Nije konkretno odgovorio je li bilo razgovora o tome da Petir uđe u HDZ, kratko rekavši: “Marijana Petir je vrijedna zastupnica koja donosi svoj odabir”.

Plenković je odgovorio da će unutarstranački izbori doći na red kada trebaju doći, a to je iduće godine.

Dubravka Šuica, druga na listi za Europski parlament, izrazila je zadovoljstvo što je HDZ-ova lista “jako mlada” te što se među prvih šest kandidata nalaze tri, a među prvih osam – pet žena.