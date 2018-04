Ratifikacija Istanbulske konvencije vrlo je jasno pokazala da dio ljudi u stranci želi rušiti predsjednika HDZ-a Plenkovića

Andrej Plenković tjednima se koprcao ne bi li HDZ-ovce i njihove konzervativnije partnere uvjerio/ucijenio da Istanbulska konvencija nije djelo Sotone te je morao uložiti dosta napora kako bi progurao konvenciju u Saboru. Pritom su mu pojedini članovi stranke ozbiljno proturječili te naposljetku glasali po savjesti, protiv IK. Plenković sad mora učvrstiti svoju poziciju u vodećoj hrvatskoj političkoj stranci, a treba mu također i stabilna većina u Saboru. Do toga bi možda mogao doći raspisivanjem prijevremenih parlamentarnih izbora, no o tome se još ipak ozbiljno ne razmišlja jer se radi o riskantnoj opciji. U vrhu stranke ovih dana se priča o rekonstrukciji Vlade.

Smanjenje broja ministarstava

Prema navodima izvora iz stranke, HDZ-ovci raspravljaju o novom modelu prema kojem bi Vlada s dosadašnjim dvadeset spala na 14 ministarstava, a po svojem bi ustroju najviše podsjećala na Vladu iz mandata Jadranke Kosor, piše Jutarnji. Prema aktualnom planu, moglo bi doći do ukidanja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojeg vodi Tomislav Ćorić. Energetika bi se spojila s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kojeg vodi Štromar, no on bi u tom slučaju vjerojatno ostao bez ministarske fotelje, jer je mala mogućnost da bi HNS od 14 ministarstava dobio dva. Vlada bi mogla raditi i bez Ministarstva branitelja čiji bi se poslovi mogli raspodijeliti između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU također bi moglo biti dokinuti, dok bi se Ministarstvo uprave pridružilo Ministarstvu pravosuđa. Ukinulo bi se i Ministarstvo državne imovine pa bi Goran Marić, za kojeg je specijalno otvoren ovaj poseban resor, mogao svoju političku karijeru nastaviti povratkom u Sabor. Državna imovina po novom bi bila dio resora gosporadstva na čelu s Martinom Dalić, a isto bi se dogodilo i s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.



Promjene na pozicijama moći

Ukoliko dođe do rekonstrukcije Vlade, to će značiti i promjenu odnosa moći i pozicija. Smanjenjem broja ministarstava bez posla bi ostalo mnoštvo državni tajnika, pomoćnika, zamjenika i inih, a te pozicije zauzeli su i HDZ-ovci koji su se otvoreno pobunili protiv premijera te klerikalne i konzervativne stranke koje su s HDZ-om u partnerskom odnosu, kao što je to primjerice Hrast koji se otvoreno okrenuo protiv Plenkovića.

‘Ratifikacija Istanbulske konvencije vrlo je jasno pokazala da dio ljudi u stranci želi rušiti predsjednika HDZ-a Plenkovića. Javno protivljenje ratifikaciji i glasanje protiv u Saboru nema nikakve veze s ideologijom i osobnim uvjerenjima, nego je Istanbulska konvencija poslužila kao sredstvo za pokazivanje nezadovoljstva prema stranačkom vodstvu’, kazao je izvor Jutarnjeg te dodao kako se tu radi o pitanju odnosu unutar HDZ-a te odmjeravanja snaga između umjerene struje i konzervativaca.

Podjele u HDZ-u

‘Takve su podjele uvijek postojale u HDZ-u, ali je uvijek, s iznimkom mandata Tomislava Karamarka na čelu stranke, prevladavala umjerena struja, koju predstavlja Andrej Plenković’, rekao je jedan od Plenkovićevih suradnika u stranci. Kaže kako predsjednik HDZa mora pokazati kako drži sve konce u svojim rukama.

‘Prođu li samo tako, lišo, oni koji su išli protiv politike stranke, to bi moglo ohrabriti sve one druge na svim stranačkim razinama koji su iz bilo kojeg razloga nečim nezadovoljni da aktivno rade protiv stranke i njezina vodstva’, rekao je izvor te naglasio kako očekuje da će glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković predložiti smjenu Davora Ive Stiera s mjesta političkog tajnika te Miru Kovača s mjesta međunarodnog tajnika stranke. Navodi i da je nemoguće da tako važne dužnosti u stranci obavljaju osobe koje praktično rade protiv HDZ-ove politike, pogotovo zato jer ih na te pozicije postavlja predsjednik stranke.

Plenković mora biti oprezan

‘No, i taj je potez delikatan. Micanje Stiera i Kovača s dužnosti tajnika stranke sigurno će se pokušati iskoristiti protiv vodstva i prikazati da ih se kažnjava zato što su pri ratifikaciji Istanbulske konvencije glasali po svojoj savjesti, čime bi predsjednik Plenković automatski dobio atribute autoritarnog vođe koji ne trpi da njegovi suradnici imaju politički integritet’, rekao je izvor Jutarnjeg lista.

Kako god bilo, Plenković vjerojatno neće povlačiti nikakve bitnije poteze prije ljeta i bez detaljne pripreme. Cijela operacija ovisi i o gospodarskim pokazateljima, koji bi mu, ako budu zadovoljavajući, mogli pružiti dodatan manevarski prostor za preslagivanje Vlade i rošade u HDZ-u.