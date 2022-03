Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je u četvrtak uoči početka samita Europske unije s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom o nizu tema: Ukrajini, Schengenu, eurozoni i BiH.

"Uoči sastanka Europskog vijeća nekoliko sastanaka sam održao s Borellom, kao i sastanak na vrhu Europske pučke stranke, predsjednica EP-a će biti tu, a glavne teme će biti vezane za situaciju u Ukrajini", kazao je premijer Andrej Plenković u četvrtak u Bruxellesu.

Sam je, kako je kazao, inicirao temu o Bosni i Hercegovini, što je jako bitno, kako je naglasio, ne samo za Hrvatsku, nego i zbog vanjskopolitičkog interesa cijele EU. Očekuje se donošenje novog izbornog zakona. U petak će se razgovarati o cijenama energenata, najavio je.

'Naša energetska ovisnost je smanjena LNG terminalom'

"Došlo je do rasta cijena energenata i to se reflektira i na cijene drugih proizvoda pa i hrane. S obzirom na to da ova situacija u Ukrajini traje, bitno je da se uspostave mehanizmi kako bismo smanjili udarac na gospodarstvo i na građane", kaže.

Na pitanje o razgovoru s američkim predsjednikom Joeom Bidenom koji dolazi na summit, Plenković je kazao kako će glavna tema biti agresija na Ukrajinu, a da će im se obratiti i ukrajinski predsjednik Voldomir Zelenskij. Pojedine države još nisu spremne na alternativne pravce dobave nafte, kazao je premijer.

"Hrvatska je izgradnjom plutajućeg terminala za ukapljeni plin olakšala svoj položaj. Naša energetska ovisnost je smanjena", istaknuo je premijer.

Letjelica je imala aviobombu

Na pitanje da komentira posljednju izjavu predsjednika Milanovića o dronu, kazao je:

"Što se tiče same istrage, stvari su jasne. Letjelica je bila naoružana. Umjesto da bude izviđačkoga karaktera, imala je vrstu aviobombe", rekao je Plenković.