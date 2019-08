PLENKOVIĆ PREUZIMA KORMILO KOLINDINE KOMPANJE: Jedan njen potez ga je baš razljutio pa će za šefa stožera postaviti čovjeka od velikog povjerenja

Stavlja li vrh HDZ-a predsjedničku kampanju Kolinde Grabar-Kitarović pod kontrolu time što je za šefa njezina izbornog stožera stavio čovjeka od velikog Plenkovićeva povjerenja?

Iako se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović još uvijek nije službeno kandidirala za još jedan predsjednički mandat, prije nešto više od tjedan dana vodstvo HDZ-a i Grabar-Kitarović dogovorili su se na sastanku u jednom opatijskom hotelu da će Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a na današnjoj sjednici osnovati izborni stožer za izbore za predsjednika Republike, na čijem će čelu biti član predsjedništva stranke i osječko-baranjski župan Ivan Anušić, neslužbeno doznaje Novi list.

Službena kandidatura u rujnu?

Dogovor s predsjednicom o osnivanju stožera prije njezine formalne kandidatue navodno nije rezultat nikakog sukoba između čelnika Vlade i Predsjednice. Jedan od sudionika sastanka, na kojemu su uz Kolindu sudjelovali Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Davor Božinović, Oleg Butković i sam Anušić, rekao je za Novi list da nije nikakav problem to što se predsjednica još uvijek nije službeno očitovala jer će to vjerojatno napraviti u rujnu. Prema njemu je to dovoljno jer će prvi krug predsjedničkih izbora biti tek krajem prosinca ove godine.

Međutim, premijer Plenković bio je navodno jako nezadovoljan što je Grabar-Kitarović dala intervju krajnje desnom Hrvatskom tjedniku koji ga je u zadnjih nekoliko godina prozivao za nacionalnu izdaju, neslužbeno se doznaje.

Skretanje udesno

Naime, nakon kandidature popularnog pjevača, kompozitora i poduzetnika Miroslava Škore, Predsjednica je ponovo počela napadati Vladu i vraćati se desnoj retorici. Potom je uslijedio intervju za Hrvatski tjednik gdje je govorila o pozdravu “Za dom spremni” za koji je rekla da ne može biti kompromitiran pozdrav pod kojim se branio Vukovar 1991. godine.

Novi list tvrdi da je zbog svega toga vrh HDZ-a odlučio na neki način pod kontrolu staviti predsjedničku kampanju Grabar-Kitarović, tako što će za šefa njenog izbornog stožera biti postavljen čovjek od velikog Plenkovićevog povjerenja. Anušić je za HDZ na lokalnim izborima 2017. godine uspio nakon nekoliko mandata osvojiti poziciju župana, a riječ je o osobi koja je u potpunosti podržala Plenkovićevu srpanjsku rekonstrukciju Vlade.

