Vlada u 11:30 javnosti predstavlja detalje porezne reforme, koja bi trebala zaživjeti početkom iduće godine.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da će građani zbog porezne reforme imati veće plaće, dok je ministar financija Marko Primorac procijenio da će najavljena reforma državni proračun godišnje koštati oko 400 milijuna eura.

Vlada će smanjenjem doprinosa osigurati povećanje nižih plaća, a na lokalnim je jedinicama da se utvrdi koliko će rasti ljudima s najvišim dohocima, kazao je Primorac ranije u razgovoru s novinarima.

Što se doprinosa tiče, odredit će se fiksni iznos do kojeg se, do određene razine bruto plaća, neće plaćati doprinosi, nakon čega će se ta obveza postupno povećavati do razine iza koje će se plaćati puna stopa doprinosa.

