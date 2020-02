PLENKOVIĆ PREDSTAVIO PROGRAM ZA ŠEFA STRANKE. GOVORIO O TUĐMANU, ALI I CRKVI: ‘HDZ nikad neće dopustiti reviziju Vatikanskih ugovora’

Istaknuo je da se HDZ pozicionira ma desnom centru i da se s njihovim vrijednostima može identificirati najviše ljudi jer je na to mjesto HDZ postavio Franjo Tuđman

Predsjednik HDZ-a i ponovni kandidat za tu funkciju Andrej Plenković u subotu je zajedno s svojim timom u Zagrebu predstavio svoj program “Odvažno za Hrvatsku” poručivši kako nema suverenističkije stranke od HDZ-a koji je u zadnjih 30 godina ostvario sve temeljne ciljeve svog programa .

Program se sastoji se od četiri stupa – domoljublje i promicanje nacionalnih interesa, obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija, pravedna i učinkovita država, te uspješna i razvijena Hrvatska.

“Program smo nazvali “Odvažno za Hrvatsku” jer u toj poruci sublimiramo sve ono što svi zajedno; HDZ nije samo naš šestoro, već su naš tim svi članovi i članice stranke; koji su danas ovdje i svi koji se nisu mogli pridružiti, i oni koji su u kampanji da budu izabrani s nekim drugim idejama, ali uvijek s idejom – za HDZ i za Hrvatsku”, poručio je Plenković u punoj dvorani Muzeja Mimara u kojoj su, uz brojne članove i simpatizere stranke, bili i članovi vlade, saborski zastupnici, državni tajnici, predsjednici županijskih, gradskih i općinskih organizacija i dr. .

“To poštujemo, to je demokracija i to su novi standardi u hrvatskim političkim strankama”, naglasio je Plenković.

‘Povijesna važnost Tuđmana’

Svoj program za stranačke izbore kratko su predstavili i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Tomo Medved te kanididati za potpredsjednike stranke – Ivan Anušić, Branko Bačić, Zdravka Bušić te Oleg Butković.

Plenković je naglasio da je program njegova tima – za budućnost i temelji se na vrjednostama na kojima počiva hrvatska država, i na kojima se temelji sve ono što je HDZ – kao najsnažnija i povijesno najvažnija stranka hrvatskog naroda, ostvarila u zadnjih 30 godina.

Program se sastoji od četiri stupa – domoljublje i promicanje nacionalnih interesa, obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija, pravedna i učinkovita država, te uspješna i razvijena Hrvatska, dodao je.

Plenković je podsjetio na povijesnu važnost prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, utemeljitelja stranke, i važnost hrvatskih branitelja, poručivši da je njihova politička platforma i program za unutarstranačke izbore – pozicioniranje HDZ-a na državotvornosti, domoljublju, demokršćanstvu, narodnjaštvu i univerzalnim humanističkim vrijednostima.

Pozicioniranje HDZ-a na desnog centru omogućuje okupljanje i identifikaciju s tim vrijednostima najvećeg broja hrvatskih građana. “To je mjesto na koju je HDZ postavio Franjo Tuđman. On stranku nije postavio na krajnji desni spektar, nije je stavio u centar – stavio ju je točno tamo gdje treba biti i tamo gdje će biti i u budućnosti”, istaknuo je Plenković.

Poručio je da je HDZ u 30 godina ostvario sve ključne ciljeve za koje se zalagao i dr. Tuđman. “Nema suverenističkije stranke od HDZ-a. HDZ je ostvario demokratske iskorake, pluralizam, gradio institucije, stekao – ne samo slobodu, nego i ostvario međunarodno priznanje hrvatske države. To su bili temeljni ciljevi programa HDZ-a i na to možemo biti ponosni”, rekao je.

Plenković je poručio da HDZ nikada neće dopustiti reviziju ugovora između Hrvatske i Vatikana.

Suverenizam ćemo učvrstiti snažnim položajem u EU

Naglasio je da jačanje suverenizma države ne znači i izolacionalizam, zatvaranje te odmicanje od trendova u Europi i svijetu.

“Obrnuto, učvrstit ćemo svoj suverenizam snažnim položajem u EU, utjecajem na regionalna, europska i globalna zbivanja. Budimo akter, to zaslužujemo, to se od nas očekuje i to je politika koju ćemo voditi”, kazao je Plenković.

Rekao je da danas ključna hrvatska pitanja – demografska revitalizacija Hrvatske, gospodarski rast i razvoj, pravedne i učinkovite institucije te razvijena i uspješna hrvatska država.

Podsjetivši na uspjehe svoje Vlade i HDZ-a, premijer Plenković je rekao i da je cilj njihova programa pravedna i učinkovita država.

Najavio je i jačanje borbe protiv korupcije, kriminala i svih pojavnosti koje “hrvatski čovjek odbacuje”. Zalažu se i za učinkovito pravosuđe, jačanje policije, rješavanje problema blokiranih te reformu kaznenog zakonodavstva. Ponovio je da je glavni cilj usvajanja Istanbulske konvencije bio odbacivanje negativnog fenomena nasilja u obitelji, a ne nešto drugo.

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a, Tomo Medved, poručio je da na funkciji zamjenika predsjednika HDZ-a želi služiti Hrvatskoj s istom vjerom kao i u Domovinskom ratu. Dodao je da želi pridonijeti moćnoj, modernoj i razvijenoj Hrvatskoj. “Nastavit ćemo okupljati, povezivati i pobjeđivati”, naglasio je Medved.

Domoljublje 21. stoljeća

Istaknuvši da se u Hrvatskoj radi, gradi i ulaže kao nikada prije, kandidat za potpredsjednika HDZ-a Oleg Butković poručio je da budu ponosni na sve što su učinili u zadnje četiri godine. Pozvao je članove HDZ-a da nastave razvijati Hrvatsku, gradeći mostove tolerancije i razumijevanja.

Zdravka Bušić rekla je da je vjerna vrijednostima HDZ-a i državotvornoj politici koju je zacrtao dr. Tuđman, poručivši da HDZ, pod vodstvom Plenkovića, ne može imati premca. Naglasila je i da se zalaže za jedinstvo iseljene i domovinske Hrvatske, prava Hrvata u BiH te za čvrsto pozicioniranje Hrvatske u europskoj obitelji.

Podsjetivši da HDZ 15. ožujka na stranačkim izborima bira i predsjednika stranke koji na parlamentarnim izborima može donijeti novu izbornu pobjedu, Branko Bačić je rekao da sada biraju čovjeka koji ima viziju za bolji HDZ i Hrvatsku. Ističe da samo snažan i jedinstven HDZ može ostvariti temeljne državne i nacionalne interese.

Ivan Anušić poručio je kako se zalaže za domoljublje 21. stoljeća i koje, među inim, obuhvaća nacionalnu sigurnost, gospodarski rast, demografsku obnovu, veće plaće i broj zaposlenih i sl.