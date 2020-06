Skraćeno radno vrijeme, samozapošljavanje i pomoć mikropoduzetnicima u borbi protiv posljedica pandemije nove su predstavljene mjere

Na konferenciji za novinare uživo premijer Andrej Plenković zajedno s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem te ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom, izvjestio je o rezultatima mjere potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom krize zbog koronavirusa.

Također, Plenković će najaviti nove mjere. Skraćeno radno vrijeme, samozapošljavanje i pomoć mikropoduzetnicima u borbi protiv posljedica pandemije nove su predstavljene mjere. Premijer je rekao da je Vlada pravovremeno pokrenula sve mehanizme za očuvanje radnih mjesta.

“Dali smo podršku svim poduzetnicima odnosno radnicima koji su imali pad od minimalno 20 posto”, započeo je Plenković govoreći o dosadašnjim vladinim mjerima za gospodarstvo. Do sada je isplaćeno 5,6 milijardi kuna, a kada se zbroje doprinosi, to je iznos od 8 milijardi kuna. Potpore za lipanj dobit će oni sektori koji ne mogu nastaviti s poslovanjem, a pad im je veći od 50 posto. To će obuhvatiti 15.000 radnika i bit će isplaćeno 280 milijuna kuna. Danas imamo više zaposlenih nego prije krize u veljači, za 2234 osiguranika. Sve više ljudi se vraća na tržište rada, izostanak je u sezonskim poslovima”, rekao je Plenković.

Skraćivanje radnog tjedna

Premijer je najavio da Vlada s mjerama ide dalje. Jedna od njih je i prethodno najavljeno skraćivanje radnog vremena. Objasnio je da tu mjeru mogu koristiti poslodavci s više od 10 radnika s planiranim padom od najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec lani uz dokaz otežanog poslovanja. Poslodavci u prerađivačkoj industriji mogu dobiti potporu s manjim padom.

Može se koristiti na 10 do 20 posto radnika. Mjera se odnosi na period do prosinca 2020. godine. Potpora se dodjeljuje do iznosa od 2000 kuna neto po radniku. Poslodavac je dužan isplatiti doprinose na potporu. Ne smije se otkazati ugovor o radu najmanje 30 dana po prestanku korištenju potpore”, kazao je premijer Plenković.

Reaktivacija mjere samozapošljavanja

“Od sutra će se reaktivirati mjere aktivnog samozapošljavanja. Mjera će biti i kod mikropoduzetnika do 9 radnika. Riječ je isto o 2.000 kuna”, kazao je Plenković.

Ministar rada i mirovinskog sustava Aladrović kazao je na konferenciji da će Zavod za zapošljavanje biti učinkovit s daljnjim provođenjem mjera. Rekao je da je cilj kreiranje novih radnih mjesta, a ne samo očuvanje radnih mjesta. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Horvat poručio je da “ova Vlada nikoga neće ostaviti na cjedilu” u što se ubrajaju i radnici i poslodavci.

Plenković: ‘Oporba je pokušala opstruirati rad Vlade’

Premijer je na novinarskoj konferenciji rekao da je oporba pokušala opstruirati rad Vlade kada je u pitanju rješavanje koronakrize. Izjavio je da je oporba tu teško izgubila jer je Vlada sve donosila u skladu sa zakonima i Ustavom.

“Druga opstrukcija bila je širenje panike o nedostatku zaštitne opreme. Najgora je bila orkestrirana kampanja u kojoj oporba kao da navija za koronu. Sve odluke vezane uz restriktivne mjere zbog koronavirusa bile su ustavne”, veli Plenković.

Što se tiče večerašnjeg sučeljavanja sa šefom oporbe Davorom Bernardićem, Plenković je komentirao: “Ja sam do sada išao u skoro sva sučeljavanja. Meni je drago da se gospodin Bernardić okuražio i da ću ga vidjeti uživo, nisam ga vidio uživo već tjednima”.