PLENKOVIĆ PREDSTAVIO NAJVAŽNIJI STRATEŠKI DOKUMENT HRVATSKE: ‘Naša vizija stane u jednu rečenicu’

Premijer Plenković predstavio je nacionalnu strategiju gospodarstva, a uskoro će odgovarati na pitanja medija

Na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković predstavio je Nacionalnu razvojnu strategiju. Nakon predstavljanja trebao bi komentirati rekordan broj novozaraženih, odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem, obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru, ali i zahtjev saborske oporbe za ostavkom ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića.

“Jutros smo uputili ovaj dokument uz pismo predsjedniku Republike Milanoviću i predsjedniku Sabora Jandrokoviću i pritom smo podsjetili predsjednika da imenuje predsatvnika u Upravljački odbor koji će analizirati pristigle prijedloge. Izrazili smo uvjerenje da će svi saborski zastupnici dati svoj obol na plenarnoj sjednici i na svim odborima koji u svojoj nadležnosti imaju bitne stavke. Na dokumentu su radila ministarstva i brojni dionici. Hrvatska ima ogroman broj strateških dokumenata na državnoj i lokalnoj razini, ali kad se ovaj sdokument usvoji, svi oni trebaju biti usklađeni”, rekao je i nastavio:

“Živimo u dobu globalizacije kada su promjene stalne kada sve države i narodi moraju svladati prepreke i prepoznati prilike. Moramo iskoistiti ljudske potencijale koji ć prijedonijeti stvaranju novih proizvoda, prepoznati vlastite konkurentske prednosti za stvaranje tehnološki dinamičkog i izvozno orijentiranog gospodarstva, moramo sklapati saveze za poboljšanje standarda, zato smo 2017. pokrenuli ovaj proces koji će za građane značiti sustavan iskorak do 2030. To je nužno jer svaka zemlja samostalno mora naći svoje temelje za prilagodbu. Spremni smo pretvoriti sve izazove u prilike, a sve prepreke u prednosti. Za vrijeme procesa donošenja strategije, svijet je pogodila pandemija, a Zagreb i okolne županije razoran potres. Obje ove nepogode su razvojni izazov. Hrvatska je trenutno suočena s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima od domovinskog rata, a neizvjesno je dokad će ova kriza trajati. Za nas je važno pravodobno i precizno prepoznati nove trendove i vidjeti na koji način osnažiti otpornost društva na unutarnje i vanjske špokove. NRS identificira strateške ciljeve i glavne razvojne ciljeve. Ona nastoji objediniti ono najvažnije što stremimo i priželjkujemo, Vizija stane u jednoj rečenici. Prijedlog je da Hrvatsku u 2030. vidimo kao konkurentnu, inovativnu i sigurnu zemlju s prepoznatljivim identitetom i kulturom, zemlju očuvanih resursa, kvalitetnog života i jednakih uvjeta za sve.

Imat ćemo četiri razvojna smjera i 13 strateških ciljeva koji su u obzir uzeli i posljedice pandemije. Premijer je dodao kako očekuju što širi konsenzus pro izradi dokumenata ne samo od parlamentarnih stranaka i stručnjaka, već i od svih dionika društva, uključujući i građane.

“Jako je važno u ovoj raspravi s obzirom na očekivanja. Ovo je okvirni strateški akt, nije ni operativni akt ni provedbeni plan, niti on to podrazumijeva. Prema našoj evidenciji imamo dvjestotinjak strateških dokumenata. Cilj nam je u sljedeća dva mjesec apotaknuti raspravu, uključivši i oporbene stranke, da vidimo gdje vidimo Hrvatsku u sljedećih 10 godina. Za operativno djelovanje postoji Vlada, postoje druga tijela, propisi i dokumenti”, rekao je Plenković.

“Što se tiče NRS, u ovih 142 stranice obuhvaćeni su svi najvažniji sektori i područja razvoja društva te je predviđeno 67 sektorskih aktova koji će određivati razvoj svakog sektora. Ovo nam je bitno da nemamo 200 nepovezanih dokumenata, već da svi akti budu povezani s ovim”, naglasila je ministrica Nataša Tramišak te dodala kako je uz Vladu u razradi sudjelovala Hrvatska gospodarska komora, sindikati, poduzetnici i drugi dionici, ukupno više od 2300 stručnjaka. Na temelju svih ideja sastavljen je ovaj dokument, a ovih 16 analitičkih podloga ima ukupno 1600 stranica u kojima su analizirane sve važne stvari. Sve je dostupno na zasebnoj internetskoj stranici, pojasnila je ministrica.

“Sve sektorske strategije su paraelno započele s izradom, nedavno je donesena odluka o strateškim dokumentima za povlačenje novca iz Eu fondova od 2021. paralelno teku procesi izrade Nacionalnog plana oporavka koji je u velikoj mjeri komplementaran s ovim, ali smo krenuli i s izradom dokumentata za povlačenje sredstava u narednom razdoblju”, rekla je ministrica. Na pitanje o obrazovanju zaposlenih u javnoj upravi odgovorila je kako se provedbom svkaog europskog projekta jačaju svi kapaciteti, pa i ljudski. Dodala je kako će se nastaviti raditi na obrazovanju kadrovu.

“Jutros sam uputio pismo predsjedniku Republike da on imenuje svog predstavnika u Upravljačkom odboru, koji će moći sugerirati neke dodatne elemente koje nismo zapazili. Što se tiče dijaloga s oporbom, strategija je bila prezentirana gospodarsko-socijalnim partnerima i vladajućom većinom. Sjetit ćete se da smo sredinom srpnja pozvali sve oporbene grupe, kako su izlazili na izbore. Oni su svi do jednog odbili. Komadina nije mogao doći, Škoro i Petrov nisu htjeli doći i to je ta oporba koja bi htjela biti konkretno uključena”, rekao je Plenković i dodao da je Vlada brzo formirana te da će odbiti sve oporbene interpelacije i zahtjeve. Istaknuo je kako očekuje doprinos svih saborskih zastupnika, župana, gradonačelnika i načelnika te kako je zadaća vlade da budu inicijator ovakvih dokumenata. Ponovno je pozvao sve, od građana do političara da se uključe, ali neće mijenjati format samog dokumenta.

“Sve glavne odluke će donositi ili predlagati Vlada. Nema Upravljački odbor legitimitet da upravlja provedbom strategije”, poručio je Plenković na pitanje o tome kako će se pratiti provedba same strategije.

“Ne kasnimo, jer se strategija odnosi na desetljeće pred nama i imamo dovoljno vremena za usvajanje. Ovaj akt je u izradi već dulje vrijeme i svatko bi normalan uvrstio i promjene koje nam je donijela 2020. S obzirom na promjene na čelu Ministarstva europskih fondova, uzeli smo jedan lagani ritam, a s obzirom na sve što smo imali u prvih 100 dana Vlade”, rekao je Plenković. “Tajming je sasvim primjeren”, zaključio je.

“Razvojni sporazum za izradu analitičkih podloga ima svoj temelj iz 2013. a potpisan je 2017. i Vlada je potpisala da će koristiti usluge Svjetske banke za stvaranje razvojnih dokumenata u sklopu EU. I druge članice koriste takve usluge, a sam proces izrade strategije je ubio unutar 12 međuresornih skupina, a izrada dokumenata nije plaćena, jer u okviru 4,3 milijuna eura je Svjetskoj banci plaćena izrada analitičkih podloga. Izrada ovog dokumenta nije koštala ništa, znači nula kuna. Svjetska banka je dobila dokument na recenziju i uskoro se planira raspisivanje novih dokumenata. Što se tiče Martine Dalić, ona je 2017. kao ministrica gospodarstva bila uključena u Upravljački odbor, a za kasnije nemam spoznaja”, rekla je ministrica Tramišak dok je Plenković dodao kako je njen daljnji angažman bio u dogovoru sa Svjetskom bankom, a ne s Vladom.

Tih 67 sektorskih akata za koja su zadužena ministarstva su u fazi izrade, a većina dosadašnjih dokumenata će biti ažurirana tako da omogućuju provedbu novih EU projekata. Neće biti kašnjenja, oni će biti doneseni paralelno s potpisivanjem sporazuma s Europskom komisijom, rekla je Tramišak.

Na pitanje o kompliciranim i birokratiziranim procesima javne nabave i sudjelovanja u fondovima EU, ministrica je spomenula da se revidiraju zajednička nacionalna pravila kako bi se rasteretilo korisnike birokratizacije, ali neke stvari nam Europska unija uvjetuje neke stvari i to se ne može izbjeći.

“Mislim da malo tko vjeruje da se to neće dogoditi. Da ne vjerujemo, ne bismo to pisali. Nismo to pisali igrajući se nekakvih iluzionističkih performansa”, rekao je Plenković na pitanje vjeruju li u Vladi da će se postavljeni ciljevi iz strategije ostvariti. “Prvo ćemo izaći iz ove krize, onda ćemo se ojačati da budemo otporni na buduće krize”, komentirao je Plenković projekcije gospodarskog rasta.

“U protekle 4 godine smo naš udio BDP-a po glavi u prosjeku EU podigli za 4 posto. Kriza će destabilizirati ekonomiju, ali nas ne puno, jer i EU pada. Igramo na brži rast u iduće četiri godine i tako nastojimo dostići cilj koji smo si zacrtali”, poručio je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Premijer je istaknuo kako će nakon jednomjesečnog javnog savjetovanja nastojati što prije poslati Strategiju u Sabor, a predsjednik Sabora će odlučiti kada će to biti. Ovaj dokuemnt zahtijeva samo jedno čitanje. Ići će na nadležne odbore, a potom i na plenarnu sjednicu.

“Mi ćemo napraviti plan cijepljenja kad jedno od ovih cjepiva bude verificirano i potvrđeno, onda ćemo u tom programu ići prvo onima kojima je to najpotrebnije, a to su najranjivije skupine. ja nemam neko nepovjerenje prema cijepljenju. Što se tiče dopisivanja, svjedočimo novom sportu zvanom Twitter-pisma. Ja sam novo pismo prije vidio u medijima nego na svom stolu. Ja sam premijer više od četiri godine, imali smo dvije sjednice VNS-a godišnje i nismo našli ovakvu korespodenciju. Ja pisma neću slati, već ću potpisati poziv s uređenim detaljima i dnevnim redom. ovakva rasprava o Twitter-transparentnosti međusobnog dopisivanja je jedan novum pa ćemo ga tako doživljavati. Našu konferenciju će voditi gospodin Frka Petešić i on će slati svu korespodenciju predstojniku njegovog Ureda Orsatu Miljeniću. Ako su oni dovoljno dobri za odabir veleposlanika, onda mogu riješiti i ovo”, rekao je Plenković na pitanja o cijepljenju i dopisivanju s predsjednikom oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Nema nikog tko osporava održavanja sjednice VNS. Ne trebamo slati dopise s pečatom da bi se našli”, dodao je premijer. Nikad ništa nije bilo sporno, nismo sve dogovarali telefonom, već preko predstojnice Vijeća, naglasio je. “Ovakvo formaliziranje je dječja igra. Imamo jedan ničim izazvan performans na tehničkom pitanju”, naglasio je.