PLENKOVIĆ PREDSTAVIO IZVJEŠĆE VLADE, PA POBRAO SALVE KRITIKA: ‘Količina amaterizma i šlamperaja nadilazi sve viđeno’

Nakon predstavljanja godišnjeg izvješća Vlade, premijer Andrej Plenković je od saborske oporbe dobio niz kritika zbog stanja u zdravstvu, korupcije i klijentelizma

Godišnje izvješće Vlade, koje je premijer Andrej Plenković u srijedu podnio Hrvatskom saboru, oporbeni su klubovi iskoristili kako bi upozorili na slabe točke Vladina rada, prije svih zdravstvo, klijentelizam i korupciju.

Kad ga najviše trebamo, zdravstvo nam je došlo do točke pucanja, količina amaterizma i šlamperaja nadilazi sve viđeno, ocijenila je Anka Mrak Taritaš (Ženski klub), apostrofirajući pritom situaciju u KB Dubravi. Zaposlenici i pacijenti, ne samo u toj bolnici, svjedoče da nema hrane, lijekova, aparata, da postoje dvostruke linije zapovijedanja, kazala je zastupnica, pitajući premijera što je s ministrom Berošem radio od proljeća i pojave covid-19. Ministar je našao vremena za slikanje po medijima, pa i sa zvijezdama, nije se žalilo energije za svađu s liječnicima, pa naravno da nije bilo vremena provjeriti struju za respiratore u KB Dubravi, ustvrdila je Mrak-Taritaš.

Put bez plana i vizije

Da se Vlada ne nosi dobro s covidom-19, drži i SDP. Posljedice covida-19 svaka država otklanja na bolji ili lošiji način, mi smo nažalost, izabrali lošiji put, put bez plana, bez vizije, put ad hoc odgovora, ocijenio je Peđa Grbin (SDP). Posljedica je toga, dodao je, da ministar zdravstva govori o cunamiju bolesnika i da osim svoje ostavke ne nudi odgovor kako će se država nositi s krizom.

“Ne postoji jasan program koji bi propisao točke koje će država poduzeti. Postoji bijeg Vlade od odgovornosti, skrivanje iza Stožera’, kazao je Grbin, no pohvalio je izjavu da će eventualne odluke o zatvaranju donositi Sabor. Premijera je pozvao da okupi parlamentarne stranke na sastanku. “Predsjedniče Vlade, kad govorite o zajedništvu, učinite nešto. Pozvali smo vas na razgovore, dajte da razgovaramo, da zajedno donesemo rješenje, da izbjegnemo lockdown u koji srljamo”, rekao je Grbin.

Klijentelistički model na svim razinama

Novom zaključavanju protivi se i Domovinski pokret, čiji Stijepo Bartulica posebno upire prstom u klijentelizam i korupciju. Imamo klijentelistički model na svim razinama, fraza je da se Vlada bori protiv korupcije, ona je često njen izvor, kaže zastupnik i navodi da je afera Janaf najslikovitiji primjer za to. Smatra i kako je glavna podjela u hrvatskom društvu na one dobro umrežene i one koji nemaju drugog izlaza nego tražiti život izvan Hrvatske. Napad na Markovu trgu vidi kao novi pokušaj da se tragedija koristi u političke svrhe, a kad je riječ o govoru mržnje, pita je li govor “mržnje ili ljubavi“ pisanje tjednika Novosti, kojeg financiraju državni obveznici?

Dalija Orešković (Ženski klub) kaže da ju je uzrujala premijerova najava da će se zauzimati za pravednije društvo i nastaviti započeti smjer. Taj je smjer loš, kaže zastupnica i navodi da dolazi do potkopavnja pravne države, vladavine zakona i egzekucije neovisnih državnih tijela. “Poštovani premijeru, vi ste njihov egzekutor“, izjavila je i ustvrdila da je pravna država umrla kad je Sabor donio zakon o Agrokoru i kad se dopustilo da skupina Borg osmisli zakon na kojem je sama najviše profitirala.

Premijera je prozvala i da su hrvatske institucije slabe zbog njega i da je za “njihovo uništavanje napravio više nego svi njegovi prethodnici zajedno“. Njene su prozivke odbacili HDZ-ovi Branko Bačić i Josip Borić koji joj je uzvratio da je “nakon što se izabrala za predsjednicu u dnevnom boravku dobila pozornicu sve vrijeđati i govoriti o demokraciji“.

