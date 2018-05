PLENKOVIĆ PRED NOVINARIMA BRANIO DALIĆ: ‘Navalili ste na potpredsjednicu Vlade, a dobila je nagradu’

‘Nije došlo do krize mega razmjera, to je bio cilj oko kojega smo se angažirali’, kazao je jutros Plenković odgovarajući na pitanja o Agrooru, a pritom je i branio Dalić.

“Gospodarska kriza prijetila je cijeloj hrvatskoj ekonomiji. Meni je kao predsjedniku Vlade bitan globalni interes Hrvatske u toj situaciji. Taj cilj nastojimo ostvariti. Cilj je ostvaren.’, kazao je novinarima nakon sjednice”, izjavio je jutros Andrej Plenković novinarima nakon održane sjednice Kluba zastupnika HDZ-a, a osvrćući se na novonastalu situaciju vezanu uz mailove potpredsjednice Vlade Martine Dalić o Agrokoru, prenosi N1.

HRVATSKI ANALITIČAR RAZORIO PLENKOVIĆA I DALIĆ: ‘Kriminal u Agrokoru je počeo nakon usvajanja zakona i instaliranja Ramljaka’

Na pitanje opravdava li cilj sredstvo, Plenković je kazao: ‘Ne, ne, to vi govorite… Bitno je ostvariti cilj. Nije došlo do krize mega razmjera, to je bio cilj oko kojega smo se angažirali’.



Nakon što su ga novinari upitali za postupke Dalić i mail prepisku, premijer je rekao: “‘Navalili ste na potpredsjednicu Vlade, a dobila je nagradu da je to bio najbolji potez u 2017.” Pritom je dodao kako u supstanci ne vidi loše namjere, niti nešto nezakonito.

‘Žao mi je da tih odredbi nije bilo’, rekao je na pitanje o tome zašto nisu ugrađeni zaštitni elementi iz talijanskog zakona o Parmalatu u kojima stoji da oni koji su pisali zakon ne mogu raditi na njegovoj provedbi.

Podsjetimo, u srijedu je objavljena prepiska između ministrice gospodarstva Martine Dalić s vlasnicma i predsjednicima privatnih brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda o pripremi lex Agrokora.