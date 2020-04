PLENKOVIĆ POTVRDIO ONO ŠTO SU MNOGI ČEKALI: Od četvrtka će se donositi odluke o reaktivaciji nekih gospodarskih aktivnosti

Premijer Andrej Plenković potvrdio je kako će se nakon konzultacija, koje će trajati do srijede, znati koje će gospodarske aktivnosti u skladu s mišljenjem epidemiologa biti ponovno aktivirane

Premijer Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak da će Vlada na ovotjednoj sjednici pripremiti zaključak temeljem kojeg će, kao i temeljem okvira epidemiologa, Stožer civilne zaštite od četvrtka donositi odluke za reaktiviranje i normalizaciju dijela gospodarskih aktivnosti. Plenković je u izjavi novinarima prije sjednice Predsjedništva HDZ-a potvrdio da će glavna tema sjednice biti priprema mjera za reaktiviranje dijelova hrvatskog gospodarstva, a u kontekstu epidemije koronavirusa.

“Vlada će ovog tjedna pripremiti jedan zaključak, a nakon toga će Stožer civilne zaštite, sukladno tom zaključku Vlade i okviru koji će dati epidemiolozi, donositi odluke kako bi se dio gospodarskih aktivnosti reaktivirao i normalizirao”, rekao je premijer.

Pojasnio je da će se nakon konzultacija koje su vođene danas, a nastavit će se i sutra i u srijedu, u četvrtak znati okvir tih gospodarskih aktivnosti, “koji je epidemiološki prihvatljiv, a gospodarski svrhovit”.

Ohrabrujući pad broja zaraženih

Ohrabrujućim je ocijenio današnje podatke o 10 novozaraženih koronavirusom te ocijenio kako su i zdravstvene i sigurnosne restriktivne mjere polučile rezultat jer je širenja zaraze u Hrvatskoj sporije, uz relativno malu stopu smrtnosti.

Istaknuo je i činjenicu da je velik broj tvrtki konzumirao vladine gospodarske mjere, te da je potporu države za zadržavanje radnih mjesta (3.250 kuna) konzumiralo oko 88 tisuća društva za više od 480.000 zaposlenika. Premijer je podsjetio i na mjere vezane uz poreze i doprinose, kao i odluku o ukidanju e-Propusnica u županijama, ocijenivši kako sve to skupa pridonosi reaktivaciji gospodarstva.

Izbori nisu tema

Održavanje parlamentarnih izbora u ovom trenutku “nije tema”, odgovorio je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković, na pitanje novinare te dodao da su u ovom trenutku jedina i isključiva tema “briga za zdravstvenu sigurnost građana i mjere za pomoć gospodarstvu i radnicima”.

“Čim to (izbore) stavimo na dnevni red odmah ću vam to kazati”, dodao je na ponovljeni upit novinara o datumu parlamentarnih izbora. Plenković je i najoštrije osudio slučaj obiteljskog nasilja HDZ-ovog solinskog gradskog vijećnika, koji je zbog toga isključen iz stranke. “Najoštrije osuđujem taj čin obiteljskog nasilja, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo HDZ-u, Vladi i meni osobno”, naglasio je.

