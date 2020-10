PLENKOVIĆ POTVRDIO IMENOVANJE VANĐELIĆA: Najavio povećanje minimalca, isplatu božićnica, ali i odgodu povećanja plaća

Što se tiče dinamike povećanje plaća, otvaramo proces razgovora i apeliram na sve, na osjećaj za realnost, poručio je Plenković

Premijer Andrej Plenković u srijedu je potvrdio da će Vlada u četvrtak imenovati Damira Vanđelića privremenim ravnateljem Fonda za obnovu Zagreba.

Ujedno, odbacio je nagađanja da je Vanđelić HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika te dodao da HDZ još nije odredio kandidate za lokalne izbore. Plenković je, nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, potvrdio da će Vlada sutra donijeti odluku o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije nakon potresa 22. ožujka, na čije će čelo privremeno biti imenovan Damir Vanđelić.

“Meni je drago da je tako dobro prihvaćen odabir čovjeka koji će biti na čelu fonda. Znači da smo dobro napravili izbor kada je tako zatitrao zagrebački kuloarski đir”, rekao je Plenković, upitan je li Vanđelić i HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. Drago mu je, kaže, što je Vanđelić kao ugledan menadžer iz poslovnog svijeta prihvatio ulogu privremenog ravnatelja Fonda za obnovu.

“Mislim da je to dužnost koja zahtijeva puno vještina. Vlada ide sutra na privremenu odluku, a nakon toga će se raspisati natječaj na kojem će se odabrati ravnatelj”, rekao je Plenković.

Vezano uz nagađanja o Vanđelićevoj kandidaturi za gradonačelnika, objasnio je da će HDZ objaviti kandidate za lokalne izbore tek za nekoliko tjedana kada se “dovrši unutarstranački proces kojim će se osnažiti stranački legitimitet čelnika organizacija i onih koji će biti kandidati na lokalnim izborima”.

Plenković je izvijestio i da je HDZ za 2019. godinu dobio bezuvjetnu ocjenu državne revizije.

Treba precizno utvrditi tko potiče i objavljuje govor mržnje

Na novinarsko pitanje osjeća li se odgovornim što je njegova polemika s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem kulminirala govorom mržnje na društvenim mrežama, odgovorio je da ta polemika nije krenula između dva čelnika dvije ključne institucije nego traje malo dulje, “a glavni akter nisam ja”.

Podsjetio je da je to tko je odgovoran za govor mržnje u hrvatskom političkom, medijskom i internetskom prostoru bila i tema današnjeg sastanka Koordinacije za domovinsku sigurnost poručivši da “treba učiniti sve da se spriječi nekontrolirani govor mržnje koji na kraju dovodi do radikalizacije i indoktrinacije i u konačnici počinjenja kaznenih djela koja imaju sva obilježja terorističkog čina, poput onoga koji se dogodio pred Banskim dvorima”.

Ustvrdio je kako se takvo što ne događa spontano ni slučajno, već zbog okruženja u kojem počinitelj živi, informacija i stavova kojima je izložen i napajan.

“Netko treba doći u poziciju da nabavi oružje koje ne smije posjedovati i nauči njime rukovati, da pokaže i odlučnost i okrutnost u počinjenju djela. To se ne događa zbog prepirke, a kamoli zbog neke kratke izloženosti društvenim mrežama. To je proces koji je rezultat sustavnog govora mržnje gdje točno i precizno možemo vratiti tko su ti akteri koji taj govor potiču, kroz koje medije ih puštaju i kako to utječe na mlade ljude bez iskustva, zrelosti i filtera”, istaknuo je Plenković nakon online sjednice stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog vijeća na kojoj su sudjelovali svi HDZ-ovi župani i gradonačelnici velikih gradova.

Povećanje minimalca, isplata božićnica, ali i odgoda povećanja plaća

Plenković je najavio i da će Vlada sutra donijeti odluku o minimalnoj plaći za iduću godinu, no nije želio otkriti o kojem je iznosu riječ te da će nakon rebalansa državnog proračuna Vlada učiniti sve da se isplate božićnice u državnom i javnom sektoru.

“Uspjeli smo konsenzusom odgoditi povećanja (osnovice plaća). Nakon rebalansa ćemo učiniti sve da se isplate božićnice. Što se tiče dinamike povećanje plaća, otvaramo proces razgovora i apeliram na sve, na osjećaj za realnost”, poručio je Plenković.