Premijer Andrej Plenković sastao se u Koprivnicu sa županima pet sjeverozapadnih hrvatskih županija uključenih u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske. Nakon sastanka pred okupljenim se novinarima osvrnuo na pitanje o bijelom štrajku sudaca i državnih odvjetnika, koji su odlučili pridružiti se štrajku,

"Vlada prije nas, SDP-ova vlada, im je dva puta smanjivala plaću. Nisam tada vidio nijednog bijelog štrajka", rekao je i dodao da su suci na stol stavili i materijalna prava koja trenutno nemaju, poput božićnice, regresa ili dara za dijete.

"Vlada je bila spremna ponuditi materijalna prava koja trenutno nemaju. Malenica je izračunao da bi svako od njih dobio oko 110 eura godišnje. To je povećanje u roku od godinu dana od skoro 700 eura, a to je ozbiljno povećanje. Nisam siguran da ima ljudi u bilo kojem sustavu da ima plaća s godine na godinu bude veća za 700 eura mjesečno. Ne znam tko je to doživio. Apeliram na njih da malo budu razumni. Sad nije trenutak za to. Poručujem im da napuste svaku nadu da će nekom ucjenom dobiti ono što žele sada jer misle da su izbori. Pristati na ucjene nećemo, oni su podnijeli i neku povredu prava EK-u prije nego što su sjeli s nama i to jednostavno neće proći. Nikakva ucjena vlade neće proći ni od njih ni od bilo kojeg drugog sektora", rekao je premijer pa se osvruno na pitanja o Milanovićevoj poruci da će pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog kršenja novog zakona:

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića. "On osim što proziva ljude po seksualnoj orijentaciji, poziva ljude da ne poštuje zakon", kazao je premijer komentirajući njegovu poruku da će pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog kršenja novog zakona. "Ali dok ih ne pomiluje bit će neke druge odluke", kazao je. "Zastrašivanje novinara? Ovo je jedan napor političkih protivnika Vlade koji žele stvoriti dojam da nešto postoji što zapravo ne postoji", kazao je na upit novinara.

