Primirje između predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića bilo je uistinu kratkog vijeka.

Nakon što je predsjednik Milanović jučer poslao pismo premijeru Plenkoviću u kojem navodi propuste Vlade RH u postupku donošenja Zaključaka Vijeća Europske unije o Bosni i Hercegovini, premijer Plenković danas je iz Bruxellesa odgovorio Milanoviću. Kazao je da Milanovićevo pismo doživljava kao “osobnu zahvalnost” za ono što je izjavio u Sarajevu kada je upitan o predsjednikovim izjavama o Srebrenici.

'Plenković je očito očekivao moju zahvalnost'

Ubrzo nakon toga uslijedio je Milanovićev odgovor u kojem ponovno govori da su zaključci Vijeća EU o Bosni i Hercegovini "dugoročno pogubni za Hrvate u toj državi i štetni po nacionalni interes Republike Hrvatske" te da je očito Plenković očekivao i njegovu zahvalnost što ga je, kako ispada, branio u Sarajevu.

"Molim ga da me ne brani pred zlostavljačima Hrvata, malobrojnijeg naroda u BiH. Ne pomagaj, izginusmo. Osim toga, zbog čega bi me branio? Zar ne mislimo isto?", poručio je ranije danas Milanović premijeru Plenkoviću.

'Ocjena predsjednika RH potpuno je pogrešna'

No, priča ide dalje jer je uslijedio i odgovor HZD-a koji je na svojim službenim stranicama objavio tekst "'Dosljedni' Milanović: Kad Vlada RH postigne više od njega ZA Hrvate u BiH, to je - loše! A kad on postigne manje, to je - sjajno!".

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ocjena predsjednika RH o Zaključcima Vijeća EU-a o proširenju - u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu - potpuno je pogrešna. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova već je odbacilo zlonamjernu i po nacionalne interese štetnu insinuaciju da je Hrvatska tobože podržala tekst koji „ne jamči prava Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda“. Upravo suprotno.

Na inicijativu Vlade RH, u tekstu Zaključaka izričito se navode Daytonski sporazum i važnost izborne reforme s ciljem uklanjanja svih oblika diskriminacije. Pritom se ističe važnost provedbe odluka Ustavnog suda BiH, što uključuje i presudu u slučaju „Ljubić“ o nužnosti legitimne predstavljenosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH.

Ili zlonamjernost ili odraz neznanja

Zaključci Vijeća EU-a - koje Zoran Milanović sad pokušava problematizirati - ne samo da sadrže ključne elemente za ostvarivanje ustavne ravnopravnosti Hrvata u BiH, nego su i iskorak u odnosu na ranije tekstove, pa tako i na jednoglasno usvojenu Zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu NATO-a 14. lipnja. U njoj se također izrijekom ne spominju prava Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, ali je za nju Milanović ipak glasovao. I još se hvalio svojim „velikim uspjehom“!?!

Donošenje Zaključaka Vijeća EU-a o proširenju važna je poruka Europske unije o nužnosti provedbe ključnih reformi na europskom putu BiH, koji Hrvatska snažno podupire.

Kvalifikacije o „propustu“ ili su zlonamjerne ili su odraz nedovoljnog razumijevanja pregovaračkih procesa u usuglašavanju ovakvih zaključaka Vijeća EU-a", navode u priopćenju.