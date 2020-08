PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Izgledno je da bih krajem rujna otišao u Varivode’; MJEŠTANI: ‘Dođi, brate, da te pogostimo k’o prijatelja’

Premijer Andrej Plenković poručio je danas kako je izgledno da bi on krajem rujna mogao otići u Varivode, selo u šibenskom zaleđu s 99 posto srpskog stanovništva te se pokloniti civilnim žrtvama ubijenim nakon Oluje, a mještani ga s nestrpljenjem očekuju

Premijer Andrej Plenković se prije početka 305. Sinjske alke obratio novinarima te kratko prokomentirao nedavnu proslavu Oluje i odnose sa Srbijom. Istaknuo je kako mu je normalno što je potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a, Boris Milošević došao u Knin te kako su odaslane poruke početak nove faze između hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj.

“Odabrali smo parlamentarnu većinu s ljudima s kojima smo već surađivali, koja će biti homogena, podržavati Vladu, a to podrazumijeva i nakon 25 godina od kraja rata nove korake i geste koje zrcale Hrvatsku kao samosvjesnu državu koja je riješila sve strateške ciljeve i svojim političkim potezima može biti primjer ostalima. Šaljemo signal o uključivom društvu koje zna što je to pomirba. Na tom tragu dobro je da gospodin Pupovac kao čelnik SDSS-a ode u Škabrnju. Sve su to geste i iskazivanje pijeteta prema žrtvama koje to nedvojbeno zaslužuju. Rekao sam da ću obaviti određene geste, iskazati poštovanje prema žrtvama u Domovinskom ratu. To je već puno puta napravio Tomo Medved u brojnim mjestima gdje su stradali Hrvati. Ove godine on će biti u Gruborima, a izgledno je da bih ja krajem rujna otišao u Varivode”, prenosi N1 Plenkovićeve riječi.

‘On je razuman čovjek’

On bi u Varivodama, mjestu u šibenskom zaleđu s 99 posto srpskog stanovništva, trebao odati počast devetero civila stradalih nakon Oluje. U mjestu, bez škole, ambulante, vrtića ili trgovine, dočekat će ga šezdesetak mahom starijih mještana i dvoje djece. Sudeći po reakcijama, svi jedva čekaju njegov dolazak, kako bi mu ispričali gdje i kako žive. Pritom će mu reći sve svoje probleme, koji, osim već opisanih, ne uključuju ni rat, ni bol.

“Asfalt. Asfalt nam fali. Vidi ovu cestu sivu, a nekad je bela bila. Sad je gombava, krmbava, nikakva, takva je i oko spomenika onoj jadnoj starčadi. Neka nama Plenkovića, k’o mu brani da dođe? Lepo od njega. Vreme je da se krene više napred”, poručuju mještani Varivoda.

I radije bi novinarima Šibenskog pričali o asfaltu i drugim stvarima, nego o žrtvama. Naravno, tragedija se ne zaboravlja, ali sve su oči uprte u budućnost i u smjeru prijateljstva.

“Drago mi je da Plenković stiže, evo ja to od vas prvi put čujem. Ja ću mu reći ovako s vrata moje bašte, evo točno ovako: ‘Uđi brate. Uđi slobodno. Dođi da te pogostimo k’o prijatelja. Što imam ja, imat ćeš i ti. Naći će se nešto, koja rakijica za dobrodošlicu, vina, pršuta, sira, što bude za nas, bit će i za tebe. Dobro nam došao'”, već je pripremio dobrodošlicu Boško Gladović.

Raspričali su se mještani o životu; turistima koji se vraćaju s Roškog slapa, o izbjeglištvu i povratku, pomoći hrvata, ljudima koji su im pomagali u teškim vremenima, neraskidivim prijateljstvima. U selu vlada mir, jer su međuljudski odnosi odlični.

“Ja bi Plenkoviću rekla da nam donese posla. Da se ova mladost, šta je ostala, zaposli. Jer ako ima posla, ima i života. Ja mu verujem, on je razuman čovjek, razume i Srbe i Hrvate. Da su svi kao on svima bi nama bolje bilo. Nemamo problema s nikim, sve je u redu. Ima divnih ljudi koji su nam pomogli kada je najgore bilo. Lani je baš u noći Oluje ovuda prošla pijana skupina i vikali su: ‘Četnici, četnici majku vam je*em’. Srećom, eto, to je samo jednom bilo. Znate, bol je ista kod svakoga; i kod Srbina, Hrvata i Muslimana, ali rat je davno završio”, poručila je mještanka Varivoda.

Jedini Hrvat u selu

Ona je novinare uputila na jedinog Hrvata u selu, Matu Mišića Ufija iz Knina, inače dugogodišnjeg člana HDZ-a koji je prije 11 godina u Varivodama kupio zapušteno srpsko imanje i pretvorio ga u odmaralište. Susjedi ga zafrkavaju da je “ugrožen”, a on njima uzvraća da su “partizani”. No, nema zle krvi. Kad se treba feštati, svi su za istim stolom.

“Ma daj, molim te, nikad nikakvih problema imao nisam. Kupovina ovog imanja mi je nešto najbolje što sam u životu napravio. Nema kuće na moru za koju bih ovo moje imanje mijenjao. Oluju sam s prijateljima ovdje do duboko u noć slavio, odojka smo pekli. Slavili. Nema zle krvi. Jest, dogodio se zločin, to nije bilo u redu. Ljudi se ovdje toga sjećaju. Rat je težak, svaki ima svoga pobjednika i gubitnika. To je tako. Dvadeset pet godina je prošlo, dvadeset pet novih generacija došlo. Ne smije više biti trovanja. Nema to više smisla. A znaš šta mene najviše smeta? To šta su ovi odbornici asfalt samo do svojih kuća doveli, a druge zanemarili. E, to ću Plenkoviću ako uzmognem odmah kazati”, poručio je Ufi.

No, zato ima smisla družiti se. U Varivode dolaze ljudi iz svih krajeva Europe. Tako su novinari nabasali na Jovicu Berića iz Beča, Zorana Berića iz Beograda, Ljubu Ilijaševića iz Italije i domaćina Slobodana Pokrajca. Kažu da je Miloševićev dolazak u Knin “prava stvar”, a vesele se i Plenkovićevu posjetu. Kažu da se prošlost ne može zaboraviti, ali za mir i budućnost već jednom treba krenuti. Potom Beograđanin Zoran objašnjava kako je jednom zgodom u Varivodama zasjeo na roštilj s prijateljima, muslimanom Elvisom i Hrvatom Matom.

“I napravili mi trilateralu uz roštilj, i potrajalo to, brate, sedam dana. Odlučili smo napraviti udrugu i donijeli odluku da u ovom selu prvo treba napraviti asfalt, a onda kamp. Treba na budućnost misliti. Mi krenusmo tim putem”, proročki je poručio Zoran Berić.

