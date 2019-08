PLENKOVIĆ PORUČIO IZ SINJA: Kandidatura Grabar-Kitarović neće biti sutra objavljena

‘Nisam doživio da će to biti sada, nego nakon Sinja i Knina. To neće biti sutra’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je u Sinju poručio kako aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović neće u iduća dva dana službeno objaviti svoju kandidaturu za predsjednicu države, nego da će to biti nakon Sinjske alke i proslave Dana pobjede u Kninu.

“Nisam doživio da će to biti sada, nego nakon Sinja i Knina. To neće biti sutra”, kratko je kazao premijer Plenković. Predsjednica Grabar-Kitarović ranije je najavila da će to “sigurno biti nakon proslave Dana pobjede i obilježavanja Oluje”.

ZAŠTO KOLINDA OKLIJEVA S OBJAVOM KANDIDATURE? Ovo su mogući razlozi njezine neočekivane neodlučnosti

Plenković komentirao Kolindinu izjavu o Milanu Kujundžiću

Premijer je, komentirajući predsjedničinu izjavu kako joj je žao što rekonstrukcijom Vlade nije bilo zahvaćeno i zdravstvo, rekao kako su “imali najveću rekonstrukciju do sada” te da smatra kako su napravili dobar potez, i da su novi ministri krenuli na posao.

“Što se tiče ministra zdravstva, to je jedan od najzahtjevnijih resora, troškovi su veliki, problemi koji postoje su formirani godinama. Mi smo u našem mandatu nekoliko puta smanjili troškove zdravstva, a radimo i na dostupnosti i funkcionalnosti te pokušavamo u okviru svih proračunskih ograničenja riješiti probleme koji su naslijeđeni”, poručio je premijer Plenković.

PREDSJEDNICA IDE U LOV NA DRUGI MANDAT: Izvor s Pantovčaka otkriva zašto još nije objavila kandidaturu

Nije se susreo sa Škorom

Plenković je također rekao da se nije susreo s predsjedničkim kandidatom Miroslavom Škorom, koji je u nedjelju u Sinju po prvi puta se obratio novinarima. Na pitanje kako komentira namjere Škore da će, ako pobijedi, povećati ovlasti predsjednika republike odgovorio primjerom bivšeg predsjednika Ive Josipovića.

“Zadnji put tko se bavio jako puno ustavnim promjenama bio je bivši predsjednik Josipović. Gotovo se pola njegovog programa temeljilo na promjenama ovlasti predsjednika i premda je bio pred drugim mandatom, izgubio je”, rekao je Plenković.

Dodao je kako ne misli da bi te ovlasti trebalo povećati.

KREĆE ESTRADNA BITKA ZA BIRAČE: Škori se neće svidjeti plan koji su skovali Kolinda i Thompson, ovo bi moglo biti zanimljivo