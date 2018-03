PLENKOVIĆ HDZ-ovcima: ‘Pročitajte Istanbulsku konvenciju, ne donosite zaključke na osnovu ideoloških debata’

Plenković i na proslavi obljetnice HDZ-a u Velikoj Gorici poručio članovima stranke da pročitaju Istanbulsku konvenciju nakon što je jedan od utemeljitelja stranke, Mirko Matić, za govornicom poručio da je HDZ ne treba usvojiti zakone koji nisu u skladu sa Božjim i prirodnim zakonima

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u subotu je pozvao članove stranke da o Istanbulskoj konvenciji ne donose zaključke samo na temelju debate u kojoj ona dobija ideološku konotaciju, nego da pročitaju tekst Konvencije čija je bit, kazao je, zaštita žena od nasilja, te je poručio kako na raspravi stranke o tome u ponedjeljak očekuje jedinstven stav.

“Hrvatska Vlada, a i Hrvatski sabor odgovorno će pristupiti toj temi, pojasnit će u zakonskom prijedlogu sve što eventualno može ili jest nekome prijeporno, a isto tako će u okviru jedne interpretativne izjave staviti ‘osigurače’ koji će na vrlo jasan način spriječiti bilo kakvo krivo tumačenje eventualno pojedinih dijelova Konvencije”, ponovio je Plenković i na proslavi 28. obljetnice osnivanja HDZ-a Velike Gorice, na kojoj je Mirko Matić, jedan od utemeljitelja stranke, za govornicom poručio da je HDZ utemeljen na demokršćanskim vrijednostima i da ne treba usvojiti zakone koji nisu u skladu sa Božjim i prirodnim zakonima.

“Na Istanbulskoj konvenciji su radili i naši stručnjaci”

“Budući da je prvi ogranak HDZ-a na području Zagrebačke županije osnovan u Krašiću moram ovdje i spomenuti bl. Alojzija Stepinca. Blaženog kardinala spominjem jer je sačuvao Katoličku crkvu unatoč svim progonima na ovim prostorima kao i nacionalni kršćanski duh našeg naroda, a što je bilo ključno u 90-tim godinama. Ovo ističem jer ove vrijednosti neki i danas dovode u pitanje iskrivljenim ideologijama i kojekakvim kurikulima, konvencijama kroz nametanje zakona”, istaknuo je predsjednik županijskog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” Zagrebačke županije Mirko Matić.

Plenković je istaknuo da je riječ o konvenciji koja se zove Konvencija o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji i da će ona biti jedna od tema dnevnog reda sastanka Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a u ponedjeljak. Rekao je da je to tema koja je, kako vidi, dobila i u raspravi čak i njihovog utemeljitelja gospodina Matića, jednu “ideološku konotaciju”.

“Jedan dokument koji da budemo sasvim otvoreni je rađen na međunarodnoj razini u okviru Vijeća Europe kojem smo mi htjeli i željeli pristupiti 1996. i tada dobili prvu europsku potvrdu da smo ispunili kriterije slobode, demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države. Ta četiri elementa. Sjećate se koliko smo bili ponosni na to članstvo u studenome 1996. E taj dokument, drage kolegice i kolege, izrađivan je u vrijeme HDZ-ove vlade u drugoj polovini prošloga desetljeća”, kazao je Plenković. Dodao je da su na tom dokumentu “radili naši stručnjaci, koje je naša Vlada slala da rade na tim dokumentima”.

“Savjetujem vam da pročitate, i Vi kolega Matiću”

“Dokument je usmjeren na ono temeljno pitanje kako na različitim komparativnim analizama napraviti konvenciju koja će pomoći zaštiti žena od nasilja, fenomenu, koji na žalost postoji i kod nas, gdje nam brojevi nisu osobito ohrabrujući, gdje nam slučajevi i ubojstava nisu ohrabrujući, naprotiv. Fenomen je to s kojim se hrvatsko društvo, hrvatska država, a i mi kao odgovorna politička stranka moramo baviti na dnevnoj razini. Nećemo samo hvaliti uspjehe hrvatske policije i MUP-a kada sjajnom akcijom riješi pitanje šverca droge i sprječavanja da naši mladi budu zavedeni jednim od najgorih pošasti, a to je droga. I ovo je pitanje u kojem zahtijevamo snažnu državnu aktivnost i veliku političku odgovornost pa i vodstvo najveće hrvatske stranke”, poručio je Plenković.

Najavio je da će zato u raspravi koja će uslijediti i nakon što Vlada prihvati zakon o ratifikaciji ove konvencije pojasniti svima i u Hrvatskom saboru što je bit toga teksta, a što se u širem kontekstualiziranju ove teme nastoji nametnuti kao bit toga teksta.

“I to vam savjetujem da pročitate, i Vi kolega Matiću. A onda tek da donosite stavove, da ne skačete na temelju jedne debate koja se trenutno vodi u javnom prostoru, u zaključke bez da ste vidjeli tekst, da ste razumjeli njegove posljedice”, poručio je Plenković.

“Želim da svi u HDZ-u ovoj temi pristupe racionalno”

“I zato vas kao pravnik i kao čovjek koji razumije što je HDZ 2018., što je Europska pučka stranka 2018., pozivam prije svega na informiranost i na odgovornost, a i na meritum glede ove teme. Jer tu pokazujemo širinu, pokazujemo vodstvo i pokazujemo sigurnost u ono što radimo. Stoga želim da sve članice i članovi HDZ-a ovoj temi pristupe racionalno. Racionalno – to je ključ u politici, staloženo i mirno i da nakon toga, a to očekujem u ponedjeljak na raspravi stranke zauzmemo vrlo čvrst i jedinstven stav. Jer to je ono što se od nas očekuje”, istaknuo je Plenković.

Naglasio je kako to nije tema u koju idu zbog oporbe i koalicijskih partnera, već je to tema u koju idu zbog biti te Konvencije – a to je zaštita žena u našem društvu i zaštita žena u obitelji.

“I tu sam sasvim jasan i to sam rekao još u studenome 2016. kada je bio Međunarodni dan zaštite žena od nasilja. I stoga mi idemo, drage kolegice i kolege u taj proces. To je i stav vrlo jasan i eksplicitan Europske pučke stranke koja je ovu temu stavila na dnevni red upravo shvativši da u nekim državama ima određenih nedoumica i u prosincu je naša politička skupština, naše političke obitelji, naših političkih vrijednosti, narodnjačkih i demokršćanskih, jednoglasno odlučila da se ta Konvencija ratificira, a osobito u onim članicama Vijeća Europe i Europske unije gdje su naše sestrinske stranke na vlasti. To morate znati kada donosite svoje stavove o ovoj temi”, poručio je Plenković.

