PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Bernardić se želi izvući iz sučeljavanja. Žele me se riješiti samoizolacijom, taj film neće gledati’

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u utorak kako zna da u SDP-u žele da predsjednik te stranke Davor Bernardić izbjegne predizborno sučeljavanje s njim te ga se zato žele riješiti samoizolacijom, “ali taj film neće gledati”.

U vezi s porukom iz SDP-a da je nakon što je bio na teniskom turniru u Zadru trebao ići u samoizolaciju, Plenković je rekao da taj film neće gledati.

“Znam da oni vape za tim da njihov predsjednik ne mora doći na sučeljavanje, a pobjegao je jednom, valjda bi htjeli da kroz samoizolaciju to riješe, no taj film neće gledati. Čudi me to od liječnika, malo me iznenadilo, mislio sam da zna što su naputci i kriteriji HZJZ-a, ali neka ih gospodin Saša Srića malo bolje prouči pa će biti kredibilniji u svojim javnim nastupima”, rekao je.

Dr. Saša Srića je pulmolog u zagrebačkoj Klinici za plućne bolesti Jordanovcu i koordinator za zdravstvenu politiku SDP-a, a danas je rekao da bi premijer trebao biti primjer građanima i staviti se se u samoizolaciju. I dr. Srića i pemijer Plenković izjave su dali prije nego li je iz Beograda potvrđeno da je i Novak Đoković zaražen Covidom 19. Na ponovljeno pitanje smatra li da se Bernardić pokušava izvući iz sučeljavanja Plenković je odgovorio: “A što bi drugo bila poruka ako me hoće staviti u samozolaciju?”

“Što drugo znači izbjeći sučeljavanje na HRT-u dva dana prije početka kampanje? Koja je to poruka, je li to poruka samopouzdanja, samouvjerenosti, uvjerenosti da će on preuzeti odgovornost?” rekao je Plenković odgovarajući na pitanje smatra li da ga se Bernardić boji. “Mislim da je na taj način poslao jasnu poruku od kakvog je materijala sazdan, krhkog”, dodao je Plenković, a na pitanje ima li Bernardić kapaciteta za vođenje Vlade odgovorio je da pitaju njegove kolege i da će se o tome pitati birače.

Na upit boji li se da će u nekim izbornim jedinicama HDZ izgubiti izbornu prednost, Plenković je odgovorio kako se ne boji te da imaju golema postignuća u prošlom mandatu.

‘HDZ je domoljubna, državotvorna, narodnjačka i demokršćanska stranka’

“Ne vidim što bi to ljudi koji su, hajdemo reći, sada u nekim opcijama, koje su navodno malo desnije od HDZ-a mogli naći u njihovim kandidatima, a da ne mogu naći na listama HDZ-a ili pak u odnosu prema Domovinskom ratu”, istaknuo je.

Rekao je da o pravima branitelja nema pitanja koje nije riješeno u mandatu ove Vlade. Ocijenio je da se nije zakoračilo u populizam, korištenjem odnosa prema primjerice manjinama, kao neke političke teme na kojoj bi, polarizirajući odnose u zemlji, nastojali profitirati i da je to ključna razlika. “Zato smo s našim listama pokrili cijeli spektar onoga što HDZ jest – domoljubna, državotvorna, narodnjačka i demokršćanska stranka”, istaknuo je.

Plenković je rekao i kako “predsjednik SDP-a Davor Bernardić sada govori da mu je drago da je ratificirana konvencija Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji, a ne kaže da su oni imali četiri godine za ratificirati tu konvenciju, ali da nisu imali hrabrosti i snage”.

Istaknuo je da će HDZ pobijediti na izborima, da ima rezultate, da se sve radi u interesu hrvatskih građana te kako vjeruje u razboritost birača. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković posjetio je u utorak s kandidatima za 7. izbornu jedinicu Bakar, Delnice, Ravnu Goru i Ogulin, a popodne će biti u Zaprešiću na predstavljanju kandidata s liste HDZ-a.