PLENKOVIĆ OŠTRO UZVRATIO MILANOVIĆU: ‘To još nije viđeno, takvo jedno divljaštvo i primitivizam. To je jedna nova dimenzija’

Dodao je da je koronakriza ostavila trag i na proračunski deficiti, ali da će pronaći rješenja koja će omogućiti ulazak u eurozoni

Premijer Andrej Plenković iz Portugala je dao izjavu medijima u kojoj se prvenstveno dotaknuo putovanja u doba pandemije, donosi N1.

“Razgovarali smo o digitalnoj zelenoj potvrdi. Smatramo da bi njeno usvajanje moglo omogućiti kvalitetniji, lakši protok ljudi za vrijeme turističke sezone. Očekujemo da se o tome postigne dogovor u sljedećih nekoliko tjedana. Imali smo i video konferenciju s Indijom gdje smo razgovarali o strateškom partnerstvu između Indije i EU i nizu drugih aktivnosti koji se odnose na globalne izazove”, rekao je Plenković.

O tzv. Covid putovnicama rekao je.

“Cijela ideja je da sustav bude kompatibilan, interoperabilan i zbog toga smo formirali skupinu koja je uključila sve nadležne resore i to je važno za pouzdanost tih podataka o kretanju ljudi. Riječ je o tri kategorije: ljudi koji su preboljeli covid, ljudi koji su testirani, a negativni su i oni koji su cijepljeni. Tako ćemo imati svojevrsno osiguranje onih koji se kreću iz jedne u drugu državu članicu EU”, dodao je premijer.

Dodao je da je koronakriza ostavila trag i na proračunski deficiti, ali da će pronaći rješenja koja će omogućiti ulazak u eurozoni.

MILANOVIĆ SE OGLASIO O NERADNOJ NEDJELJI: ‘To je predizborna finta, ništa se neće promijeniti’; Ponovno je opleo i po HRT-u

‘Poimanje demokracije na tragu salve uvreda’

Osvrnuo se i na današnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je ograničavanje rada nedjeljom “predizborna finta” i da se “ništa neće promijeniti”:

“Pretpostavljam da je i dalje u nekoj kampanji gdje nastoji ove preostale džepove SDP-a na razini gradova i županijama učiniti živima jer Grbin ne postoji. Ovo što on radi je jedna lokalna kampanja koja do sada nikada nije viđena, da ju radi predsjednik Republike koji je bivši predsjednik SDP-a. To je valjda novo poimanje demokracije koje je na tragu salve uvreda koje su upućene političarima, HRT-u, novinarima. Očekivao sam da će ga i HRT i novinari koji su zaposlenici te televizije promptno reagirati i tražiti zaštitu i osuditi čin. To još nije viđeno, takvo jedno divljaštvo i primitivizam prema medijima, to je jedna nova dimenzija”, izjavio je Plenković.

Oglasio se i oko radne nedjelje:

“Što se tiče radne nedjelje, očito nije pratio ni prošlogodišnju kampanju za izbore za Sabor, to je bila jedna od ključnih poruka našeg programa. Temeljito smo radili na prijedlogu izmjena Zakona, većina je građana za to da se zabrani rad nedjeljom. S obzirom na to da je Hrvatska turistička zemlja želimo omogućiti rad nedjeljom do 16 nedjelja u godini.”