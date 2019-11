PLENKOVIĆ PONOVNO KOMENTIRAO ŠTRAJK PROSVJETARA: ‘Dakle, ovo više nije normalno, roditelji su ekstremno ljuti jer imaju veliki problem’

Andrej Plenković tvrdi da su roditelji ljudi, ne znaju kuda s djecom te da će pričekati rezultate izjašnjavaja prosvjetara o ponudi

“Roditelji su ekstremno ljuti, imaju problem kuda s djecom toliko dugo”, izjavio je danas u Osijeku premijer Andrej Plenković te dodao kako će pričekati službene rezultate izjašnjavanja prosvjetara o tome hoće li prihvatiti ponudu Vlade ili ne, piše N1.

Plenković se osvrnuo i na izjavu ministra financija Zdravka Marića, koji je rekao da ako sindikati u prosvjeti ne prihvate ponudu Vlade, nitko u javnoj službi neće dobiti veću plaću, a koja je izazvala brojne negativne reakcije. “Jako puno ljudi koji govore o sustavu plaća jako malo zna i o kolektivnom pregovaranju, i o tome što čini plaću, i kako se dogovaraju vlada i socijalni partneri. To je moja opaska.”

TKO ZNA KAD ĆE POČETI NASTAVA? Prema prvim rezultatima referenduma, više od 90 posto nastavnika odbilo ponudu Vlade!

Nije rekao ništa skandalozno

Plenković je rekao da je Ministar Marić kazao da Vlada pregovara o temeljnom kolektivnom ugovoru sa sindikatima državnih i sa sindikatima javnih službi. “Sa sindikatima državnih službi postignut je okvirni dogovor 2+2+2 kroz iduću godinu, dodatno povećanje za 6,12 posto – što će dovesti do kumulativnog povećanja plaća državnih službenika za 18,3 posto u mandatu naše Vlade. Dio paketa je povećanje božićnice, regresa, dara za djecu i otpremnine – paket koji su sindikati državnih službenika prihvatili.

Iste pregovore, u šest krugova razgovora, vodili smo s predstavnicima sindikata javnih sektora. Ono što se dogodilo jučer, javnost mora znati – od 11 predstavnika sindikata javnog sektora, 7 onih koji nisu u sustavu obrazovanja, prihvatili su Vladinu ponudu. To je ono što bi išlo prema svima. Ministar Marić je kazao – ako 4 sindikata iz prosvjete i visokog obrazovanja ne prihvate ovu ponudu, onda, s obzirom na njihovu brojnost, u odnosu na ovih 7 sindikata, imaju više od 50 posto glasova. Onda nemamo mandat da potpišemo Temeljni kolektivni ugovor s ovim aranžmanom. To je sve što je on rekao.

Nije on rekao da se ono što se ispregovara, ako sindikati državnih službi potpišu, ne može primjenjivati na javne. Ali oni još nisu potpisali, Vlada je donijela odluku, oni su je parafirali. Zato interpretacije o skandaloznoj izjavi nisu dobre. One utječu na referendumsko izvještavanje”, smatra Plenković.

Osobno ponudio 2 posto

“Osobno sam ponudio predstavnicima sindikata, Sanji Šprem i Branimiru Mihalincu, bez gledanja papira i bez kalkulacije, povećanje od 2 posto odmah na plaću za rujan u listopadu, kao zalog dobre volje. Kazao sam da je to znak poštovanja. Sindikati su to lakonski odbili. Rekao sam – ovo vam dajem kao zalog naše odlučnosti da riješimo problem, i onda ćemo, kad dođemo u fazu proračuna, tražiti rješenje.

Nakon toga uslijedili su razgovorali kroz formalni proces mirenja. Ovo što su sindikati podigli kao pitanje, nešto je o čemu se ne pregovara. Znači, imamo štrajk o temi koja u svojoj supstanci nije predmet pregovora između Vlade i sindikata. Nije došlo do zastoja u pregovorima, nego su sindikati samoinicijativno kazali – mi imamo problem s koeficijentom, ajmo ga baš sad riješiti, baš s vama, baš s vašom Vladom.”

NASTAVNICI DANAS I SUTRA ODLUČUJU O NOVOJ PONUDI VLADE: Krenuo je novi referendum u školama

Ne znaju kuda s djecom

Plenković tvrdi da su roditelji ekstremno ljuti, budući da imaju problem kuda s djecom toliko dugo, piše N1.

“Imamo ljude koji imaju problem kuda s djecom toliko dugo. Dakle, to više nije normalno. Ovo je sada došlo u fazu, ja sam to rekao jučer, imamo racionalno, razumno, ozbiljno, odgovorno, susretljivo – i iracionalno. Iracionalno je jedan sport u kojem nikad ne znate što će se dogoditi. I to moramo imati na umu. Dakle, ovdje imate Vladu koja povećava plaće konzistentno, pronalazi novac za ovo povećanje ne tako što se zadužuje, nego tako što odustaje od svog izbornog obećanja i već donesenog zakona da spusti opću stopu PDV-a za jedan postotni bod. Mi smo kreirali novac bez da se zadužimo.

I bilo bi dobro da svi u državi – a netko mora biti odgovoran za opću sliku, a mi jesmo – budu svjesni toga. Zato je ponuda koja je na stolu po meni ozbiljna, odgovorna, financijski izdašna. To nije mala ponuda. Ja molim bilo koga tko se bavi ovom temom da mi kaže koja je to Vlada i kada u svom mandatu povećala plaće za 23,1 posto. To nije mali novac, s obzirom na volumen. To je ono što očekujem i to je ono što se u ovom izjašnjavanju, pa i prezentaciji koja je bila dosta jednostrana u ovom procesu doživjelo kao nešto što nije dovoljni ili nešto što je bilo prije. Nije isto. Dakle, prije je bilo 2+2, bez 6”, kazao je premijer.

Faza ‘iracionalnog’

Na pitanje zašto se ne govori o konkretnim iznosima, rekao je da je to zato što smo u “fazi iracionalnoga”:

“Zato sam rekao na početku. Čitajući i slušajući brojne komentare, vidim da ljudi nisu do kraja razumjeli što je na stolu. Dakle, ovih šest koji su na stolu – nije slučajno. Nije bitan štrajk. Štrajk je samo malo energičnija manifestacija nezadovoljstva. Ako razgovaramo, ako se održi koncert ispred Vlade na Markovom trgu, 16 ili 18 jako simpatičnih pjesama. Ako premijer kaže ‘molim vas, u redu, čuli smo pjesme, dođite odmah na sastanak’. Onda to nije Vlada koja ne sluša ili nema sluha ili ne razumije. Pa ne govorimo na nekom jeziku koji ne razumijemo. Jako dobro razumijemo, sve razumijemo.

Što se tiče konkretnih iznosa. Jako je teško govoriti o konrektnim iznosima. Sada ću vam reći zašto. Nemaju svi u sustavu obrazovanju istu plaću. Ono što je ovdje bitno – opet je to globalni iznos. Ljudi na kraju gledaju koliko je to za svakog od jih, po njihovom obračunu plaće brutto, odnosno netto. Ja ne mogu reći tu jednu sredinu koja će vam 100 posto kazati”, rekao je Plenković.

Podsjetimo, prema trenutačno preliminarnim i nepotpunim, više od 90 posto učitelja i nastavnika odbilo je ponudu Vlade o povećanju i uvođenju novih dodataka na dodatke na dodatke s osiguračem na dodatke i koeficijent s dodacima, objavljeno je na stranici Nastavnici.org.