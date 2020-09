PLENKOVIĆ TOTALNO POBJESNIO NA MILANOVIĆA: ‘Drugi put kad bude išao u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj!’

Premijer Andrej Plenković žestoko se obrušio na predsjednika Zorana Milanovića jer svoj put u Albaniju nije usporedio s njegovim prošlogodišnjim putem u Finsku, kojeg je, usput, nazvao ‘dernekom’

Premijer Andrej Plenković započeo je novi verbalni rat s predsjednikom Republike, Zoranom Milanovićem, napavši ga zbog njegove izjave u kojoj je premijerovo prošlogodišnje putovanje na sjever Europe nazvao “dernekom u Finskoj”, piše Jutarnji.

“To je bilo krajnje nepristojno, neprimjereno i bezobrazno. Predsjednik očito ima neki problem, a svaki put kada ima problem, on traži neku slamku spasa. Počinje se baviti nekim drugim ljudima, drugim temama poput, kako on kaže, derneka u Finskoj. Otišao sam u Finsku uz najavu, imao sam sastanak s finskim premijerom, bio na kongresu EPP-a i vratio sam se u manje od 24 sata”, rekao je Plenković i prokomentirao predsjednikove riječi da ima barem desetero svjedoka koji su čuli da mu je rekao da ide kod Edija Rame u Albaniju.

“Mene uopće ne zanima je li on išao tamo u službeni, državni, radni ili prijateljski susret. Ima pravo ići kamo god hoće. Međutim, ako s nogu kažete da idete nekamo, pa to nije nikakvo kreiranje vanjske politike. Neka se on bavi svojim problemima, a neka druge pusti na miru”, žestok je bio Plenković te je na kraju poslao Milanoviću još jednu poruku: “Drugi put kad ide u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj!”

