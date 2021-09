Premijer Andrej Plenković je danas u obraćanju medijima izjavio da su danas donijeli odluku da Zagrebu daju beskamatni zajam od 150 milijuna kuna. "Glavni grad nam je jako važan", poručio je.

Damira Vanđelića nije želio komentirati. "Nemam što dodati. Imate ministra Horvata koji je zadužen za obnovu. Bitno mi je da se Zagreb i Banovina obnove i da se Zakon što prije usvoji. Svako treba raditi svoj posao."

Kada je u pitanju bezvizni režim sa SAD-om, Plenković smatra da je to sjajna stvar i da je siguran da će to dovesti do rasta trgovine sa SAD-om, kao i da je to jako dobro za put prema Schengenu.

Novac iz EU-a

Europska komisija isplatila je Hrvatskoj 818 milijuna eura predujma, što je 13 posto od ukupne alokacije od 6,3 milijarde eura iz plana za oporavak i otpornost.

Upitan o izjavama nekih političara poput Nine Raspudića da je Hrvatska dobila najviše novca iz EU-a jer je najjadnija članica, Plenković je rekao da su to ljudi koji nisu dali ništa hrvatskom putu u EU.

"Da smo imali aktere poput tih, još 150 godina ne bismo ušli u EU. Ostali bismo negdje u glibu. Ovi iz Zagreba, Možemo, oni neznaju jesu li za euro. Ovo je moment kad moramo vidjeti tko je to omogućio da u trenucima nacionalne krize imamo milijune eura na raspolaganju", rekao je premijer.

Što se tiče predsjednika Studentskog zbora i njegovih troškova, Plenković je rekao: "Nikakve veze to nema s HDZ-om, to je nešto što je on radio u svojstvu čelnika Studentskog zbora. Mladež HDZ-a je reagirala, niti imamo veze s tim niti dolazi u obzir ovo vječno etiketiranje svega što ima veze s HDZ-om", rekao je Plenković.

O odnosima s BiH

Komentirao je i stanje u BiH. "Moja politika su partnerski, kvalitetni odnosi s BiH. Pokazujemo privrženost Hrvatske za što uže povezivanje s BiH. Naša pozicija nije od jučer", rekao je Plenković.

Istaknuo je da postoje tri važna trenutka međunarodne zajednica prema BiH. "Postoji slika iz 1995., ona se događa nakon što je RH svojim akcijama oslobodila dijelove teritorija BiH. Nakon toga slijede druge slike. Poput slika kroz presude za predmet Sejdić-Finci. Postoji i treća, kad nemate više nijednog aktera koji se sjeća tog razdoblja i tko zna tko je bio tko. Sada tu temu vode neki drugi akteri i pokušavaju naći rješenje.

Mi se protivimo banalizaciji i simplifikaciji koja ide od Daytona do Bruxellesa. Na otpor nailazi ta vrsta pojednostavljenja priče u BiH. Naša je zadaća da tumačimo to međunarodnoj zajednici", rekao je.

Smatra da je BiH zemlja koja je najviše upućena na nas i mi na nju, od svih naših susjeda. "Naša je pozicija prirodna i normalna, mi imamo ustavnu obvezu skrbiti o Hrvatima izvan RH. HDZ ima dodatnu obveznu. To su sve teme koje su naš dnevni red svakog dana i tko god u tom procesu može pomoći, dobro je došao", rekao je.