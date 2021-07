Pelješki most je generacijski i svehrvatski projekt za koji ima puno zaslužnih, a Hrvatska je njime ostvarila strateški cilj spajanja svoga teritorija, rekao je u srijedu navečer premijer Andrej Plenković u izjavi uoči završetka spajanja mosta.

Premijer je izjavio da je Hrvatska gradnjom mosta ostvarila svoj strateški cilj te istaknuo da je neupitno odvijanje pomorskog prometa ispod mosta, što je i u interesu Bosne i Hercegovine.

Rekao je da ispod mosta "može proći i Titanic" i da je riječ o zajedničkom dobru za Hrvatsku i BiH.

"Ovo je most koji povezuje, a ne koji dijeli", rekao je Plenković te dodao da će se "s vremenom to i pokazati".

'Svatko je nešto dao i doprinio'

"Hrvatska je ustrajala, ovome su dale doprinos mnoge vlade i drugi akteri", rekao je i dodao da je to "svehrvatski i generacijski projekt" te da "svi trebamo biti ponosni na njega" i da se današnji događaj "ne smije pretvoriti u četvrtu epizodu Maloga mista 'Tko je više da'".

"Ovdje je svatko nešto dao i doprinio, a mi smo realizirali projekt u momentu kad smo bili najsnažniji", rekao je premijer i dodao kako su svi pokušavali, ali došlo je vrijeme kada su stvorene pretpostavke za financijska sredstva i drugo.

"Ovaj projekt realizira strateški nacionalni interes Hrvatske, daje ogroman impuls suradnji Hrvatske i BiH, važan je za Hrvate u BiH, kreira neraskidivu vezu između Hrvatske i Kine, a sve se događaja zahvaljujući našem članstvu u EU-u i prijateljima u Europi", rekao je Plenković.

"Ovoje veliki dan za hrvatski narod u domovini i izvan nje", zaključio je.

Što se tiče predsjednika Republike, rekao je da će on sigurno posjetiti most, a bit će i na svečanom otvaranju.

"Svatko je dao doprinos. Pustimo ove sitnice tko je što mislio, to nije bitno. Most je tu, izrađen je i ostat će i to je najbitnije", rekao je Plenković.

Istaknuo je da je most spojen tri mjeseca prije plana, unatoč Covidu.