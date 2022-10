Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanosti otvorenja Opće bolnice Pula, a tom se prilikom obratio i medijima.

“Uvjeren sam da će brojni žitelji Istarske županije biti zadovoljni”, izjavio je.

Osvrnuo se na situaciju s plavim dizelom na tržištu, rekavši da je ministar Davor Filipović razgovarao s predstavnicima Ine. “Predstavnici Ine čine maksimalne napore da dizela bude dovoljno. 90 posto plavog dizela toči se na Ininim pumpama. Potražnja je tako velika da čim cisterna dođe, oni praktički prodaju odmah sav taj plavi dizel. Ograničenjem cijene plavog dizela radimo jedan veliki iskorak. Zbog energetske krize došli smo u situaciju da ga držimo na 8 i pol kuna”, rekao je Plenković.

'Milanović im ide na živce'

Govorio je da je zdravstvena reforma važna. “Reforma koja stavlja pacijente u fokus, koja stavlja fokus na primarnu zdravstvenu zaštitu, koja stavlja fokus na bolju organizaciju mreže bolnica”, rekao je Plenković.

Premijer je komentirao i jučerašnju izjavu predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića o nužnosti i reorganizaciji izbornih jedinica. “Imamo odluku Ustavnoga suda. Raspravu, što se tiče HDZ-a, nismo još ni proveli. Do izbora ima skoro dvije godine, prema tome postoje različiti modeli, različite opcije. Svi smo mi svjesni činjenice da je popis stanovništva pokazao nove rezultate i da su ta odstupanja u pojedinim izbornim jedinicama nemala”, istaknuo je Plenković.

Govorio je i o rastu kamatnih stopa. "Zašto ECB diže kamatne stope? O tome smo razgovarali na sastancima eurosamita, to su mjere koje može poduzimati ECB kako bi povećanjem kamatnih stopa povećala cijenu novca kako bi suzbijala inflaciju. To je jedna od najuobičajenijih mjera koje radi ECB i to je dobro, rekao je Plenković.

Govoreći o činjenici da Milanović nije pozvan na obljetnicu oslobođenja hrvatskog juga, Plenković je, među ostalim, rekao: “Ide im na živce, ne žele ga gledati.”