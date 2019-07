PREMIJER OTKRIO ZAŠTO JE SMIJENIO MINISTRE: ‘Ne želim da bilo tko za Vladu, za mene, za ministre, veže aluzije na nepravilnosti ili korupciju’

Premijer Andrej Plenković je u intervjuu za Dnevnik Nove TV pojasnio ciljeve rekonstrukcije Vlade. Rekao je da je jedan od razloga za rekonstrukcijom Vlade bio nesmetano ostvarivati zacrtane ciljeve, a da je destruktivnost političkog protivnika i oporbe bila tolika da, praktički, želi stvoriti atmosferu nestabilnosti i lijepljenja etiketa Vladi i HDZ-u koje ne postoje i ne da da mu je prišiju.

“Nakon tri godine rada Vlade, postoje trenuci kada, kao predsjednik Vlade, procjenjujem možemo li poboljšati, modificirati tim, napraviti neka osvježenja koja će nam pomoći u ispunjenju naših programskih ciljeva”, kazao je premijer i dodao da su kroz nekoliko mjeseci bili suočeni s određenim situacijama koje su nanijele političku štetu i radu Vlade i HDZ-a.

Istaknuo je da tu posebno govori o poprilično snažnom medijskom i percepcijskom dojmu da postoje aluzije na neke nepravilnosti, ponašanja koja nisu u skladu s vrijednostima, pa čak i aluzije na korupciju,

“Budući da ni ja osobno ni program koji radimo ni aktivnosti koje imamo, ne želim niti u jednom trenutku doći u situaciju da bilo tko, politički protivnik, neovisni analitičar, veže za ovu Vladu, za rad mene kao predsjednika Vlade, članova vlade, bilo koga, nešto što ima takve konotacije”, kazao je premijer i dodao da je onda odlučio ići u rekonstrukciju Vlade.

“Onda sam odlučio da ne prejudicirajući, a uvjeren sam da je većina ljudi koji su u Vladi kvalitetna i ponaša se u skladu s načelima i poštujući daljnje procese će imati prigodu da i oni sami objasne stvari koje nisu bile jasne, da sve te stvari odagnam od rada Vlade, od programa Vlade, od imidža stranke i od naših prioriteta.”

Iako je premijer negirao da mu je oporba nametnula tempo smjene ministara, smatra da su bili destruktivni.

“Sjećate se kako se krenulo rušiti ministra znanosti i obrazovanja, a nismo ni krenuli, na temelju neke benigne, efimerne i nebitne fusnote. Jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i tako cijelu Vladu. Dakle, destruktivnost našeg političkog protivnika i oporbe je bila tolika da, praktički, želi stvoriti atmosferu nestabilnosti, defokusiranja od bitnog, lijepljenja etiketa Vladi i HDZ-u koje ne da ne postoje, nego ja ne dam da mi prišiju, istaknuo je, uz ostalo, premijer.

Tri temeljna razloga

Plenković je pojasnio tri, kako kaže, temeljna razloga zašto je smijenio ministre i proveo rekonstrukciju Vlade:

– Da ostvarimo ciljeve našega programa, pogledajte fiskalni rast, ulaganja, podizanje mirovina, povećanje zaposlenosti, provođenje reformi u apsolutno svim segmentima ove Vlade, onaj koji gleda malo hladnije glave, to sve vidi, to su činjenice. Ja u politici moram donositi odluke po kriterijima i želji da osvježenjem u Vladi maknem sve one teme koje opterećuju Vladu da bismo nastavili gospodarski rast. Pogledajte koliko smo bili uspješni u povlačenju novaca iz europskih fondova, rekao je Plenković.

Na to ga je novinar pitao zašto je onda Gabrijela Žalac (ministrica regionalnog razvoja i EU fondova) morala otići.

“Nema to veze. Ministrica Žalac je članica HDZ-a. Ministrica Žalac ili ministar Tolušić ili ministrica Murganić su dio stranke. Oni će to biti. Odradili su svoju dionicu. Sada će netko drugi raditi angažirano na tim temama”, rekao je Plenković.

A Kujundžić? ‘Ministar radi svoj posao’

Potom je odgovarao na upit zašto nije imao hrabrosti smijeniti ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji se nije pokazao kao uspješan ministar.

“Imamo konkretna postignuća koja prolaze ispod radara onoga što je u fokusu. Imali smo upravo sastanak s predstavnicima druge najveće farmaceutske kompanije, tvrtke Hoffman-La Roche Hoftu, koji će omogućiti da naši mali pacijenti koji boluju od spinalne mišićne atrofije besplatno koriste lijek. Znači, omogućili smo personalizirani pristup. Dalje, u Dječjoj bolnici Srebrnjak uskoro počinje izgradnja Dječjeg centra kompetencije u translacijskoj medicini (CCTM), jedinog pedijatrijskog translacijskog centra u Europi, koji će biti financiran iz EU fondova sa 432 milijuna kuna, a radi se o najvećem infrastrukturnom projektu iz znanosti i zdravstva u regiji. Ministar Kujundžić radi svoj posao, pojasnio je Plenković, a Bago mu je u jednom trenutku odgovorio na tvrdnju da ‘konkretna postignuća prolaze ispod radara’ napominjući da o jednoj od tema koju je premijer spominjao Dnevnik Nove TV, u kojem gostuje, ima prilog.

Na pitanje novinara o veledrogerijama koje najavljuju da će zaustaviti distribuciju lijekova, odgovorio je:

– Mi s veledrogerijama razgovaramo. Bili su ovdje na sastanku. Oni su dobili određeni dio sredstava. Razgovori će se nastaviti. Normalno da ćemo kao Vlada i putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osigurati normalno funkcioniranje i opskrbu lijekovima u hrvatskim bolnicama, poručio je.

Na komentar da ministrovo nečinjenje može dovesti u opasnosti zdravlje pacijenata, Plenković je poručio da se to neće dogoditi.

‘Želimo omogućiti predsjednici da kampanju vodi bez defanzivnih karakteristika’

Na pitanje je li siguran da će Kolinda Grabar-Kitarović biti HDZ-ova kandidatkinja na izborima za predsjednika, odgovorio je potvrdno.

– HDZ je velika stranka koja razumije što je odgovornost prema građanima. Želimo omogućiti predsjednici da kampanju vodi bez defanzivnih karakteristika. Želimo bez opterećenja odraditi predsjedanje Vijećem EU, rekao je pojasnivši još jednom razloge zbog čega se išlo u rekonstrukciju Vlade.

Poručio je da HDZ neće statirati u predsjedničkoj izbornoj kampanji.

– Dobit će širu podršku članova stranke, rekao sam da ćemo je podržati. Siguran sam da će pobijediti, poručio je.

Malo o protukandidatima u HDZ-u

Na molbu da prokomentira situaciju u kojoj kao šef HDZ-a ima dva protukandidata na unutarstranačkim izborima, rekao je:

– Što bih ja sad trebao reći, je li uobičajeno ili ne, to ja ne znam, sve je to dio demokratskog procesa, izjavio je.

– Od prvog dana imate krajnju desnicu koja napada žestoko, svim mogućim argumentima koji ne stoje. Dignitet Domovinskog rata, prava branitelja, položaj vojnika, policajaca, pogledajte histeriju oko Istanbulske, ništa se nije ostvarilo od njihovih strahova čime su plašili birače. Niti jedna zemlja nije našla potrebno kritizirati našu interpretativnu izjavu, kazao je.

O Vukovaru: Penava razumije koje su njegove zadaće

Dotaknuli su se i nedavne odluke Ustavnog suda o ukidanju pojedinih odredbi Statuta Grada Vukovara koji se odnose na prava srpske nacionalne manjine na upotrebu svoga jezika i pisma u tom gradu.

– Važno je za hrvatske građane gledati činjenice. Kako sam ja proučio, ne proizlazi iz odluke pravna obveza koja bi nametala postavljanje dvojezičnih ploča, smirimo to, ja sam danas bio s Ivanom Penavom. Temeljem statuta Grada Vukovara postoje odredbe koje Ustavni sud nije dirao. Gradsko vijeće Vukovara će provesti raspravu o stanju dijaloga, odnosa između Hrvata i Srba, oni će donijeti svoje odluke. Imam izvrsnu suradnju s gradonačelnikom Ivanom Penavom. On ne dovodi u pitanje odluku Ustavnog suda, on ima jako dobar odnos s predstavnicima političkih stranaka i srpskom manjinom i vodi računa o tome da mora raditi na suživotu… Penava jako dobro razumije koje su njegove zadaće, pojasnio je.