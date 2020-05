PLENKOVIĆ OTKRIO ŠTO MISLI O KONTROVERZNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI: ‘To je politički stav Vlade i HDZ-a’

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protekli mandat, ali i na trenutna i buduća politička zbivanja u Hrvatskoj

Predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković dao je veliki intervju za subotnje izdanje Jutarnjeg lista nakon raspuštanja Hrvatskog sabora, raspisivanja parlamentarnih izbora za 5. srpnja te odlaska Ivana Penave i čitavog gradskog vijeća Vukovara iz stranke. Osvrnuo se na protekli mandat te najavio nove mjere za poduzetnike koji nisu zadovoljni dosadašnjima.

“Mi ćemo pažljivo analizirati efekte reaktivacije gospodarstva. Danas imamo podatak da je indeks pada u trgovini na malo u prvih 20 dana svibnja ove godine u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem samo pet posto. Ići ćemo dalje s mjerama potpore realnom sektoru, ali ciljano”, poručio je Plenković.

PROSVJED PODUZETNIKA NA MARKOVU TRGU: ‘Dobili smo jasna obećanja, držat ćemo ih za riječ. A ako nam ne daju raditi, neka onda pomognu’

Nedjelja treba biti neradna

Komentirao je i rad Nacionalnog stožera civilne zaštite, koji je postao kontroverzan zbog svog političkog sastava, ali i epidemioloških mjera, za koje mnogi tvrde da su ideološke. Plenković je otkrio i što će biti s najspornijom mjerom, odnosno zabranom rada nedjeljom.

“Zabrana rada nedjeljom bila je epidemiološka mjera koja je donesena u sasvim drugačijem trenutku od današnjih okolnosti, kada imamo jednoznamenkasti broj novooboljelih. I cilj mjere je bio jedan dan u tjednu smanjiti intenzitet mobilnosti populacije. Ako se sada epidemiološki konstatira da to više nije nužno, onda će se ta mjera ukinuti. Što se tiče nedjelje, ja sam za to da bude neradna. To je politički stav Vlade i HDZ-a”, rekao je Plenković.

U SJENI EPIDEMIJE ZABRANILI RAD NEDJELJOM: Kontroverzni zakon ne bi prošao u Saboru, ali HDZ je našao zaobilazni put

VLADA PRIPREMA ZABRANU RADA NEDJELJOM? Tri ministarstva rade na prijedlogu izmjena zakona, trgovci podijeljeni

Sabotaža na predsjedničkim izborima

Osvrnuo se i na političke protivnike, koji mu prijete u ovoj, po mnogima, neizvjesnoj izbornoj utakmici.

“Naši su ljudi informirani i mudri i izabrat će one za koje smatraju da mogu najbolje upravljati zemljom, znaju se nositi s krizama i znaju provoditi ono što su u izborima predložili kao svoj program. Oni koji stvaraju kaos i koji su neodgovorni ne mogu voditi zemlju u teškim izazovnim trenucima”, rekao je Plenković.

Posebno se osvrnuo na dvojicu najvećih političkih suparnika, Davora Bernardića i Miroslava Škoru, za kojeg i dalje misli kako skuplja glasove za SDP.

“Čovjek sam koji je uvijek spreman ići na sučeljavanja. Moj stil je stil argumenata. Ovi duboki ‘ofsajdi’ koje je napravio gospodin Bernardić ogromne su greške za svakog pristojnog birača. Nije dobro da on kao ne više tako mlad čovjek radi takve krupne greške i služi se uvredama najgore vrste. U varijanti kada Kolakušić, poduprt Živim zidom, odustaje od kampanje i na taj način omogućuje okrupnjavanje glasova ljevice, i dok se jedan dio ljudi unutar naše stranke više angažirao na nekoj drugoj strani nego za Kolindu Grabar-Kitarović, Škoro ide na 24 posto. I što se time postiglo? Ne samo da je Milanović bio prvi u prvom krugu nego se u drugom krugu učinilo nevažećim 100.000 listića, što je bila očita sabotaža. Vjerujem da ljudi to sada vide i da se isti scenarij neće ponoviti dvaput. Ponavljanje takvog scenarija pomoglo bi Bernardiću i SDP-u”, zaključio je premijer.

PLENKOVIĆ O MILANOVIĆEVOJ IZJAVI DA NEĆE NA IZBORE: ‘Mislim da je to vrlo znakovita poruka za Bernardića’

PROJEKT ŠKORO NA RUSKI POGON: Ovo su financijeri za koje kažu da odlučuju umjesto Škore – milijarde, s korijenima u ruskom plinu…