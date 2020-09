PLENKOVIĆ OTKRIO SLOVENCIMA: ‘Janša je bio jasan – postoji potpora za članstvo Hrvatske prema eurozoni i Schengenu’

Na pitanje novinarke RTV Slovenije je li mu slovenski premijer za tu potporu postavljao uvjete, Plenković je kazao da ne zna zašto bi to bilo uvjetovano

Slovenija podržava hrvatsko članstvo u eurozoni i Schengenu, a to će biti dobro kako za Hrvatsku tako i za Sloveniju, rekao je u razgovoru za Slovensku televiziju premijer Andrej Plenković nakon jučerašnjeg Bledskog strateškog foruma (BSF) gdje se sastao sa slovenskim kolegom Janezom Janšom. “Premijer Janša bio je vrlo jasan. Postoji potpora za članstvo Hrvatske prema eurozoni, a isto tako prema schengenskom području. Smatram da je to dobro i za Hrvatsku i za Sloveniju”, kazao je hrvatski premijer.

Ponovio kako arbitraža za Hrvatsku ne postoji

Na pitanje novinarke RTV Slovenije je li mu slovenski premijer za tu potporu postavljao uvjete, Plenković je kazao da ne zna zašto bi to bilo uvjetovano. “Ne vidim zbog čega bi bilo (uvjeta). Mislim da je to dobro, što Hrvatska ima čvršću, neporozniju granicu to je dobro za sve naše susjede unutar Europske unije, a za Sloveniju najkonkretnije, najviše i najbrže.”

Upitan je li s Janšom razgovarao o provedbi arbitražne presude u sporu oko granice, Plenković je ponovio stajalište da za Hrvatsku ona pravno gledano ne postoji. “S druge strane, ima sigurno elemenata u toj arbitražnoj presudi o kojima se možemo složiti, ali sam proces kao takav je bio, po našem sudu, nažalost kontaminiran i zbog toga ga ne možemo prihvatiti.”

Težit ćemo pronaći kompromisno rješenje

Međutim, rekao je da se zalaže za dijalog u rješavanju otvorenog pitanja granice. “Naša pozicija je da smo spremni razgovarati o granici. To je najbitnije i da ukoliko postoji dobre volje i na jednoj i na drugoj strani, mi ćemo težiti k tome da pronađemo rješenje kojim će i jedna i druga zemlja biti zadovoljne”, istaknuo je. Dodao je da je o tome sa slovenskim premijerom razgovarao više puta, pa i na jučerašnjem Bledskom forumu iako to nije bila glavna tema tog sastanka nego situacija u Europskoj uniji nakon Brexita i pandemije covida-19.

Što se tiče suzbijanja širenja covida-19, Plenković je rekao da je Janši predložio da se Hrvatska glede epidemiološke situacije ocjenjuje po županijama, umjesto na nacionalnoj razini kao do sada. Riječ je o modelu po kojem je išla Njemačka da se prati broj zaraženih u pojedinim hrvatskim županjijama.

Slovenija razmatra mjere prema županijama

Dodao je da je takav pristup koliko mu je poznato prihvatila Slovenija kad je riječ o Italiji u kojoj se broj novih zaraza razlikuje prema pokrajinama.

Po njegovim je riječima, Janša je kazao da će slovenska vlada razmotriti taj prijedlog.

Na pitanje mogu li se u Slovenjiji ove zime očekivati hrvatski turisti Plenković je kazao da mu se ne čini spornim da Hrvati odlaze na skijanje u Sloveniju, kako to i inače rade, ili čak u Italiju i Austriju.

“Vjerujem da ćemo kroz određeno vrijeme, uz mjere koje donose naše države, ponovo postići što normalniji protok ljudi”, kazao je za slovenski javni RTV servis Andrej Plenković.