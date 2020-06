PLENKOVIĆ OTKRIO KOLIKA JE UKUPNA ŠTETA OD POTRESA U ZAGREBU: Iznos je boli glava – čak 86 milijardi kuna!

Premijer Andrej Plenković poučio je kako je sa Svjetskom bankom dogovoren sporazum o zajmu od 200 milijuna dolara za obnovu škola i bolnica oštećenih u potresu 22. ožujka

Na 235. sjednici Vlade koja je u 11 sati počela u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici premijer Andrej Plenković se osvrnuo na stanje s državnim kreditnim rejtingom te pregovore s MOL-om te procjenu šteta od potresa u Zagrebu. Progovorio je o radu na europskom planu za tečajni mehanizam dva, javlja N1.

“Jučer smo uputili pismo, ja osobno, čelnicima europskih institucija o ispunjenom planu, prije toga su slično pismo uputili i ministar financija Marić i guverner Hrvatske narodne banke Vujčić. Dodatni razlog je bilo i ovo izvješće koje je Europska središnja banka objavila u petak, a to je da je da je analiza pet velikih hrvatskih banaka pokazala da nijedna nema kapitalnih nedostataka. Mi smo našu strategiju ulaska u europodručje usvojili prije dvije godine na Vladi. Mislim da je to izrazito važan i dobar korak. Agencija Fitch je također potvrdila i zadržala hrvatskoj investicijski kreditni rejting. To pokazuje povjerenje u politiku koju vodimo i smjer u kojem Hrvatska namjerava ići prema gospodarskom oporavku. Zahvaljujući naporima naše Vlade imamo investicijski rejting. Ovakav signal i od Europske središnje banke i kreditni rejting će pridonijeti da kamate na međunarodnom tržištu budu manje”, rekao je premijer.

PLENKOVIĆ ZADOVOLJAN OCJENAMA ESB-A i SVJESTSKIH AGENCIJA: ‘Vlada će nastaviti s napretkom prema ulasku u europodručje’

Pregovori s MOL-om

Potvrdio je informacije da će Mađarska 12. lipnja, a Austrija 15. lipnja otvaraju svoje granice prema Hrvatskoj. Jutros je održan i sastanak Savjeta za pregovore s MOL-om, a obavljena je i procjena vrijednosti INA-e.

“Jutros smo imali sastanak našeg Savjeta za pregovore s MOL-om. Imali smo videokonferenciju s predstavnicima naših investicijskih savjetnika koji je obavio temeljitu i dubinsku analizu naše kompanije. Slijedi i nastavak razgovora s MOL-om i očekujemo konačno izvješće tijekom srpnja. Za realizaciju transakcije je potreban dogovor dviju strana. Ovaj sastanak ocjenjujemo vrlo sadržajnim i kvalitetnim za buduće korake”, rekao je Plenković.

Zajam za obnovu Zagreba

Plenković je zahvalio svim stručnjacima koji rade na procjeni šteta na 25.000 objekata u Zagrebu koji su stradali u potresu 22. ožujka. Istaknuo je kako su procjene ukupne štete narasle na 86 milijardi kuna.

“Trenutno radimo prema metodologiji koja je verificirana od Svjetske banke. Radi se o oštećenjima na 25 tisuća zgrada. Taj posao je bio zahtjevan i kompleksan. Procijenjena vrijednost ukupne štete iznosi otprilike 86 milijardi kuna. Tolike su štete prema procjenama iz metodologije Svjetske banke. Mi smo dogovorili sporazum o zajmu sa Svjetskom bankom od 200 milijuna dolara za obnovu škola i bolnica. Ja i ovim putem pozivam sve građane koji imaju takvu situaciju da podnesu zahtjev i na taj način riješe svoje stambeno pitanje. Ono što je posebno bitno je da su senzibilizirani i predsjednica Komisije i europska povjerenica. Maksimalni iznos mogao bi ići oko 600 milijuna eura. Radimo preduvjete za obnovu koji su važni”, zaključio Plenković.

KAKO DO KONDENZACIJSKOG BOJLERA? Svi kojima je dom oštećen u potresu moći će dobiti 8000 kuna; Ovo su uvjeti…