Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a potvrdio da se razmišlja o uvođenju Covid potvrda za ulazak u institucije socijalne skrbi.

"To je logično i normalno. Svugdje gdje postoji direktna ugroza starijih sugrađana, ljudi koji imaju zdravstvenih tegoba koji bi lako mogli doći u problem ukoliko dobiju covid, mislim da je dobro da poduzememo ovakve mjere. Što se tiče škola, o tome ne razmišljamo u ovom trenutku, prvo moramo voditi računa da nema incidenata kakvih je bilo u Zagorju", kazao je premijer, piše RTL.hr.

Zaštitari u školama?

Plenković je komentirao situaciju u Zagorju te kazao da se ljudi mogu praviti da ne postoji covid, ali da on postoji.

"Ako ima ljudi koji misle da toga nema ja to mogu poštovati, ali se mogu i ne usuglasiti s njihovim stavom. To da budu intruzivni na ovaj način prema školama i ministru, to ne dolazi u obzir", kazao je.

Na pitanje što bi trebali činiti ravnatelji škola ako se nađu u takvoj situaciji, premijer je kazao da će u školama morati organizirati zaštitarske službe.

"Vjerujem u razboritost i mudrost velike većine građana, ako je netko imao mjere, obzira prema mentalitetu naših ljudi, slobodama i što manjem ograničavanju imali smo mi. Volio bih vidjeti da su živjeli u nekim zemljama zapadnih demokracija u EU gdje ljudi mjesecima nisu mogli ići niti u kina, kazalište, muzeje, kakvi kafići, a nisu mogli imati niti temeljene usluge poput frizerskih salona. Takvo ponašanje u odnosu na mjere koje imamo je suvišno", kazao je Plenković.

"Bolje da su sigurni nastavnici i djeca nego da nisu", zaključio je.